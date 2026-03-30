Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Luisina Giovannini, una de las grandes promesas del tenis nacional (Fuente: @tomistenis)

El tenis argentino se ilusiona con un futuro luminoso en el circuito femenino: Luisina Giovannini, una de las mayores promesas del país, se consagró campeona del W35 de Junín I tras imponerse en la final a su compatriota Martina Capurro por 7-6 (3) y 6-2.

La jugadora de Coronel Moldes -Córdoba-, de apenas 19 años, alcanzó así el undécimo título de su carrera profesional y el segundo en lo que va de la temporada, luego del conseguido a comienzos de marzo en Antalya, Turquía. Además, elevó a ocho su cosecha de trofeos en suelo argentino, donde se siente especialmente cómoda.

“A mí me encanta jugar en Argentina. Muchos de los torneos que gané fueron acá. Me gusta el ambiente, tener a mi familia cerca también me da un plus. Estos torneos son muy importantes para nosotras porque nos permiten sumar puntos y seguir elevando el nivel”, expresó Giovannini tras la consagración.

Luego de un 2025 de crecimiento sostenido, que la posicionó en la puerta de torneos de mayor exigencia, la cordobesa comenzó el año con resultados adversos: cayó en la clasificación del Australian Open, en su debut absoluto en un Grand Slam, y luego en la primera ronda del W50 de Monastir.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. En Turquía encadenó cinco victorias consecutivas para quedarse con el título en Antalya y relanzar su temporada. La semana siguiente volvió a meterse en una final en el W35 de Antalya II, donde no pudo coronar, pero dejó en claro que su nivel estaba en alza.

Giovannini con el trofeo del W35 de Junín (Fuente: @tomistenis)

Con ese impulso, y tras recorrer cerca de 12.500 kilómetros, trasladó su buen momento a Junín, donde firmó una actuación contundente: cinco triunfos sin ceder sets hasta la final, en la que volvió a marcar diferencias en los momentos clave.

En las canchas de polvo de ladrillo del Club Atlético Sarmiento, Giovannini inició su camino con una victoria ante Carla Markus, una de las convocadas por Paola Suárez para la Selección Argentina en la Billie Jean King Cup. Luego superó a Valentina Bruno, la ecuatoriana Mell Reasco y Florencia Urrutia, antes de imponerse en la definición. Giovannini, actual 222° del ranking mundial y máxima preclasificada del torneo, hizo valer su jerarquía para quedarse con el título en sets corridos.

Su presente invita a pensar en un salto. De manera progresiva, este tipo de torneos comienzan a quedarle chicos a una jugadora que, por mentalidad y talento, aparece como una de las grandes apuestas del tenis argentino.

A pesar de su corta edad, el desarrollo de Giovannini ha sido paulatino y sin atajos, en línea con un proceso sostenido. Con una final de WTA 125 en su haber, nuevas convocatorias al equipo nacional -donde comienza a asumir un rol cada vez más protagónico- y con Roland Garros en el horizonte, su proyección genera expectativas crecientes.

Luisina Giovannini y Martina Capurro, protagonistas de la final en Junín (Fuente: @tomistenis)

Desde este lunes, Giovannini volverá a competir en el W35 de Junín II, donde enfrentará a Sol Larraya Guidi en la primera ronda, en otro duelo entre jóvenes promesas del país.

El certamen también contará con el esperado regreso de Nadia Podoroska, quien volverá a las canchas tras 439 días de inactividad, período marcado por diversas lesiones que interrumpieron su carrera. Un regreso que suma atractivo a una semana que, otra vez, tendrá al tenis argentino como protagonista.