El padre de Kylian Mbappé detalló el sacrificio detrás de la carrera de su hijo: “Se fue de casa a los 13 años y nunca volvió”

Wilfried Mbappé destacó el impacto de la fama y la presión externa en la vida de los deportistas profesionales (Grosby)

El testimonio de Wilfried Mbappé en una entrevista para el canal televisivo francés Canal + ilumina los dilemas y retos que afronta un padre al criar a un hijo que alcanza la cima del fútbol internacional.

El padre de Kylian Mbappé relató cómo la pasión y el entorno familiar fueron el motor para acompañar la trayectoria de su hijo, desmintiendo la idea de un “proyecto Mbappé” predefinido y defendiendo la importancia de la protección emocional y la felicidad por encima de la presión de los resultados deportivos o mediáticos.

Criar a un futbolista de élite como Mbappé, según su padre, implica mantener el equilibrio entre compartir la pasión y respetar los sueños propios de cada hijo, enfrentar la presión mediática, gestionar la distancia que impone la fama y atender el impacto de las redes sociales sobre la mercantilización del deporte.

El papel de la pasión y la autonomía en la formación de Kylian Mbappé

En la entrevista con Mouloud Achour, el padre de Mbappé recordó que “en casa nos movía la pasión. Estamos enamorados del fútbol, lo vivimos todos los días”. Destacó que transmitir ese amor por el deporte fue siempre tan natural como compartir la música en familia.

El padre de Kylian Mbappé rechazó la idea de un 'proyecto Mbappé' y defendió la protección emocional ante la presión mediática (Grosby)

En ese marco, profundizó sobre los límites de esa transmisión afectiva y advirtió sobre los riesgos de confundir la pasión personal con la imposición: “Existe una línea muy fina entre compartir la pasión y acabar imponiéndola. Jamás quise vivir mis sueños a través de mis hijos. Los sueños de mis hijos son completamente distintos a los míos”.

A partir de esa reflexión, trasladó el análisis al fútbol formativo y señaló uno de los errores más frecuentes: “La frontera entre la pasión y la exigencia es muy sutil, y muchas veces los padres no saben de qué lado están”.

Como padre y formador, diferencia los límites de cada rol: “Siempre procuré que el entrenador se quedara en la cancha. Si entra a la casa, lo invade todo y deja poco espacio para el amor. Mi hijo quería a su padre, no a un entrenador”.

Presión mediática y el costo personal de la fama

La exposición pública y la fama trajeron consecuencias para la familia, admitió Wilfried Mbappé. “Me alejé mucho de los medios por experiencias negativas. Es una forma de protección, porque uno aprende que la verdad puede presentarse de muchas formas”, sostuvo en la entrevista con el medio francés.

Wilfried Mbappé relató el sacrificio personal y familiar que implica la exposición pública en el fútbol internacional (REUTERS)

Al abordar el costo personal que implicó el camino hacia la élite de su hijo, fue contundente al poner el foco en la dimensión más íntima del sacrificio: “El verdadero sacrificio fue perder a mi hijo a los 13 años. Se fue de casa y nunca volvió realmente. Hay cosas que jamás compartiremos; es el costo de esta vida”.

El exentrenador también profundizó en las consecuencias emocionales de ese proceso y en la soledad que conlleva la exposición: “La fama te aísla, te vuelve desconfiado. Creas una coraza para protegerte, pero a veces eso te roba momentos familiares”.

Estas ausencias dejaron huellas personales. “A veces envidio a quienes pueden compartir cenas en familia o tardes juntos. Nosotros tuvimos que renunciar a muchos de esos instantes sencillos”, confesó.

Ethan Mbappé, hermano menor de Kylian Mbappé, se desempeña como mediocampista y continúa su desarrollo profesional en el Lille O.S.C. (REUTERS)

El delantero del Real Madrid, en un documental, respaldó la visión de sus padres: “Mis padres nunca me presionaron, no era cuestión de hacerme correr a las seis de la mañana. Me dejaron divertirme y cuando tuvimos que hablar de profesionalismo, lo hicimos en familia”.

Redes sociales y la nueva mercantilización del fútbol

El avance de las redes sociales y la creciente lógica comercial transformaron el entorno del fútbol formativo, sumando nuevas presiones sobre los jóvenes talentos.

En ese contexto, Wilfried Mbappé advirtió que “hoy la presión también viene de las redes sociales y del deseo de transformar a los niños en marcas”. Asimismo, remarcó que, si bien la comunicación digital ofrece oportunidades, también implica riesgos que lo llevaron a tomar distancia.

En línea con esa preocupación, señaló que la exposición temprana y el valor económico de la imagen modificaron las reglas del juego: “La imagen es ahora un valor que se negocia; las marcas buscan asociarse con jóvenes jugadores por la cantidad de seguidores”.

Wilfried Mbappé alerta sobre los riesgos de proyectar los sueños de los padres en los hijos futbolistas y el peligro de la presión colectiva (REUTERS)

Finalmente, hizo énfasis en el impacto que estas dinámicas generan en el entorno familiar: “Queremos lo mejor para nuestros hijos, pero si les transmitimos que solo hay una salida en el fútbol, cargamos sobre ellos un peso enorme”.

Presión colectiva y el mensaje de Wilfried Mbappé a padres y jóvenes

Para Wilfried Mbappé, la presión sobre los jóvenes futbolistas es un fenómeno compartido: “No hay un único responsable, es un peso colectivo: clubes, medios, padres, entrenadores, todos ponemos una piedra en la mochila de los jóvenes”.

Advirtió sobre la tendencia a proyectar expectativas en los hijos: “Con frecuencia los niños creen que deben cumplir un sueño ajeno y terminan pensando que su única misión es ser el boleto de escape familiar”, y remarcó que “la felicidad y el placer de jugar son lo más importante. No hay una sola vía ni una sola forma de triunfar”.