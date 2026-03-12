El patrimonio de Kylian Mbappé: mansión de 11 millones en Madrid, productora propia y un club deportivo

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Benfica en los repechajes de la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Pedro Rocha)

El nombre de Kylian Mbappé vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez no solo por su rendimiento deportivo. El delantero del Real Madrid se ha convertido en protagonista de la prensa rosa tras ser relacionado con una de las actrices más populares del panorama español, Ester Expósito. Las imágenes de ambos juntos han despertado una enorme curiosidad y han disparado los rumores sobre una posible relación sentimental entre la intérprete y la estrella del fútbol.

El supuesto romance llega además en un momento en el que Mbappé también es noticia por motivos deportivos. El delantero atraviesa un periodo complicado debido a una lesión de rodilla que lo mantiene temporalmente alejado de la competición. Mientras se recupera y sigue el calendario del equipo desde la distancia, su vida personal ha pasado inesperadamente al primer plano mediático.

Kylian Mbappé y Ester Expósito (INFOBAE).

Una de las escenas más comentadas durante el fin de semana fue la llegada de ambos a Madrid el pasado domingo. Según las fotografías difundidas, la actriz y el futbolista aterrizaron en la capital española acompañados de varios amigos tras volar desde París en un jet privado. No existe constancia de que Mbappé sea propietario de un avión de estas características. Sin embargo, es habitual que futbolistas de su nivel recurran al alquiler de jets privados para desplazamientos personales o viajes de ocio, especialmente cuando se trata de trayectos internacionales y agendas ajustadas.

El discurso de Mbappé en su presentación en el Real Madrid.

La fortuna de Mbappé: varios negocios deportivos e importantes inversiones inmobiliarias

Al margen de su posible historia de amor con Expósito, otros de los aspectos que ha generado un gran interés ha sido el patrimonio millonario del deportista francés. Desde que llegó al Real Madrid en el verano de 2024, Mbappé ha ido construyendo su vida en la capital española con notable rapidez. El delantero no solo se ha adaptado al club y a la ciudad, sino que también ha realizado importantes inversiones inmobiliarias.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid (Europa Press)

Una de las más destacadas es la mansión que adquirió en La Finca, considerada una de las zonas residenciales más exclusivas de España. La propiedad, valorada en aproximadamente 11 millones de euros, cuenta con cerca de 1.200 metros cuadrados construidos y anteriormente perteneció al también exjugador del Real Madrid Gareth Bale. La vivienda se distribuye en varias plantas y dispone de entre siete y ocho dormitorios, todos con baño privado, lo que eleva el número total de baños hasta once. Más allá de las estancias principales, la casa está equipada con espacios pensados para el ocio y la recuperación física, aspectos especialmente importantes para un deportista de élite.

Entre las instalaciones destaca una sala de cine privada con gran pantalla, sistema de sonido envolvente y butacas diseñadas para disfrutar de proyecciones en un entorno íntimo. A ello se suma un completo spa interior con piscina climatizada, sauna, jacuzzi y una zona de relajación que permite al jugador cuidar su cuerpo y acelerar procesos de recuperación sin salir de casa.

La carrera de Mbappé no se limita al terreno de juego. El futbolista ha desarrollado en los últimos años una estrategia empresarial que lo sitúa entre los deportistas más activos en el mundo de los negocios. Entre sus inversiones destaca la adquisición del club francés Stade Malherbe Caen, una operación que refleja su interés por participar en la gestión deportiva desde una perspectiva empresarial.

También ha invertido en el equipo francés del circuito SailGP, un campeonato que combina tecnología de vanguardia con competición náutica de alto nivel. A esta lista se suma la creación de su propia productora audiovisual, Zebra Valley, y su participación accionarial en la empresa tecnológica alemana Loewe Technology. En paralelo, el delantero mantiene importantes contratos publicitarios con marcas internacionales como Nike, Dior y Hublot. Además, impulsa diferentes iniciativas educativas y deportivas a través de su fundación Inspired by KM, dedicada a apoyar a jóvenes con talento.