Deportes

Dolor en el periodismo deportivo: murió el emblemático relator de fútbol Walter Saavedra

El periodista marplatense tenía 68 años y había presenciado campañas históricas y Mundiales

Guardar

El mundo del periodismo deportivo argentino despidió este jueves a Walter Saavedra, cuya voz y estilo marcaron a generaciones de oyentes y televidentes. La noticia de su fallecimiento, a los 68 años, generó una ola de mensajes de dolor y reconocimiento en las redes sociales por parte de colegas y amigos, quienes recordaron su legado y su impronta en la cobertura de los grandes eventos deportivos. Estaba internado en Buenos Aires desde hace varias semanas como consecuencia de una enfermedad, según informó La Capital de Mar del Plata.

El Club Unión de Santa Fe fue una de las primeras instituciones en confirmar la muerte de Saavedra y expresar públicamente sus condolencias. En un mensaje difundido, la entidad manifestó: “El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

Y lo mismo ocurrió con Colón, ya que “Walter Gol” había seguido las campañas de los dos equipos santafesinos más grandes: “El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Saavedra, inolvidable referente de la narración deportiva que dejó una huella imborrable en aire radiofónico de nuestra ciudad. Artesano de las palabras, trovador, poeta. Sea en el estadio más grande y moderno, o una cancha humilde y rudimentaria del ascenso, los partidos relatados por Walter componían un paisaje único. Nuestras condolencias y acompañamiento a todos sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos”.

Este gesto se sumó a las múltiples muestras de afecto y respeto que circularon en las plataformas digitales, donde la comunidad periodística y deportiva resaltó la trayectoria y el aporte del relator. Entre los más emotivos estuvo el de su colega Leonardo Gentili: “Falleció Walter Saavedra... Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él. Donde quiera que estés, ‘Cantame, cantame Walter, cantame un gol...’ Gracias Maestro”.

Nacido el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata, Walter Saavedra construyó una carrera que abarcó la radio, la televisión y la literatura, dejando una marca indeleble en cada uno de estos ámbitos. Sus primeros pasos profesionales se dieron en Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11, para luego consolidarse en emisoras como Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Colonia, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre. Su voz se convirtió en sinónimo de relato deportivo, acompañando a los oyentes en transmisiones memorables.

A lo largo de su carrera, Saavedra fue testigo directo de algunos de los acontecimientos más relevantes del deporte mundial. Cubrió los mundiales de fútbol celebrados en Estados Unidos, Francia, Corea-Japón, Sudáfrica y Brasil, aportando su mirada y su estilo inconfundible a la narración de estos eventos. Además del fútbol, relató combates de boxeo y partidos de básquetbol, ampliando su alcance y demostrando su versatilidad como comunicador.

La labor de Walter Saavedra no se limitó a la narración deportiva. También condujo programas de interés general y participó en distintos ciclos televisivos, consolidando su presencia en los medios y su vínculo con el público. Su legado permanece en la memoria de quienes compartieron con él la pasión por el deporte y la comunicación.

LOS MENSAJES DE DESPEDIDA PARA WALTER SAAVEDRA

Temas Relacionados

Walter SaavedraBoca JuniorsPeriodismo

Últimas Noticias

Gustavo Quinteros llegó al país para convertirse en nuevo DT Independiente: “Le pido a la gente que tenga paciencia y apoye”

Tras aterrizar en Ezeiza, el ex Vélez admitió que está avanzado el acuerdo para reemplazar a Vaccari: “El objetivo siempre es pelear el título”

Gustavo Quinteros llegó al país

El insólito momento que vivió el Mónaco: los jugadores quedaron en ropa interior por problemas en el aire acondicionado del avión

El plantel del conjunto de la Ligue 1 padeció un inesperado incidente en su travesía para enfrentar a Brujas en su debut en la Champions League

El insólito momento que vivió

El legendario tenista Björn Borg fue diagnosticado con un cáncer de próstata “extremadamente agresivo” y afirmó: “Es día a día, año a año”

El histórico ex jugador sueco de 69 años, que reveló el proceso de salud que atraviesa en su autobiografía, dio una entrevista con un medio británico

El legendario tenista Björn Borg

El extenso invicto que le cortó Palmeiras a River Plate como local en el Monumental por Copa Libertadores

El Millonario quedó obligado a pisar con fuerza en São Paulo para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores

El extenso invicto que le

La agenda de la Champions League: Manchester City-Napoli y la visita del Barcelona a Newcastle, los destacados del dia

Los azulgranas buscan comenzar con el pie derecho en Inglaterra, mientras que Kevin De Bruyne volverá a pisar el Etihad Stadium en el cierre de la primera fecha

La agenda de la Champions
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren que los chimpancés consumen

Descubren que los chimpancés consumen alcohol a diario, pero no se emborrachan

Dólar hoy: cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 18 de septiembre

Dólar y commodities: cómo impactará en la Argentina el recorte de tasas de la FED

Senado, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por el veto de Milei a la ley de reparto de ATN

¿Qué dice la ley de reparto de ATN y qué tiene que pasar para que quede vigente?

INFOBAE AMÉRICA
Literatura y feminismo, según Claudia

Literatura y feminismo, según Claudia Piñeiro: “Ahora nos toca a nosotras”

El Tribunal de Justicia en Bolivia rechazó el recurso con el que Jeanine Añez buscaba salir de prisión

Lula da Silva dijo que vetará una amnistía para Jair Bolsonaro en caso de que el Congreso la apruebe

La postura de Brasil ante la tensión entre Venezuela y Estados Unidos: “Estaremos del lado que siempre hemos estado”

Un extraño enjambre de moscas linterna apareció en los radares de Washington

TELESHOW
Entre recetas caseras y abrazos

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias

Del blanco etéreo al estallido de color latino: Pampita deslumbró con sus looks en Madrid

Su hijo nació con síndrome de Jacobsen y la solidaridad premió su arte en el programa de Guido Kaczka

Sol, juegos y abrazos: la China Suárez disfrutó de la playa junto a sus hijos y su mamá en Estambul

La Tora Villar mostró el detrás de escena de su viaje a Corea del Sur: “Acompáñenme a Seúl”