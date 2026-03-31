El gesto de Mateo Retegui tras ser reemplazado en el primer tiempo durante el decisivo duelo de Italia en Bosnia

El delantero argentino fue reemplazado en el primer tiempo del partido Italia-Bosnia

La selección de Italia se jugaba la clasificación al Mundial 2026 en el estadio Bilino Polje de Bosnia-Herzegovina y en medio de un partido complejo, se produjo una situación incómoda para el equipo azzurro. Cuando el encuentro estaba 1-0 en favor de la visita, a los 41 minutos del primer tiempo se iba a ir expulsado el defensor Alessandro Bastoni luego de una infracción en el borde del área. Tras dicha acción, Mateo Retegui fue reemplazado.

Tras un saque de Gianluigi Donnarumma, el bosnio Amar Memić encaró a toda velocidad rumbo al área de Italia y fue derribado desde atrás por Bastoni. El árbitro francés Clement Turpin no dudó en mostrarle la tarjeta roja al jugador del Inter de Milán y de inmediato, el técnico italiano Genaro Gattuso decidió mover piezas en el equipo y rearmó la defensa, sacando del terreno de juego a Retegui para el ingreso de Federico Gatti.

El gesto de bronca del delantero argentino no pasó inadvertido, aunque el ex jugador de Tigre, Estudiantes, Talleres y Boca Juniors entendió la situación y saludó a sus compañeros con respeto, deseándole lo mejor para el resto del partido. Retegui también había sido reemplazado en el triunfo de Italia ante Irlanda del Norte en Bérgamo, pero aquella vez fue a los 64 minutos, en lugar de Pio Esposito.

*La expulsión de Bastoni que derivó en el cambio de Retegui

Tras su nacionalización como italiano, el delantero argentino de 26 años acumula 11 goles y 4 asistencias en 27 partidos con la Azzurra. Debutó como internacional el 23 de marzo de 2023 en una derrota 2-1 frente a Inglaterra, donde marcó un gol, por las eliminatorias para la Eurocopa 2024. El entrenador era Roberto Mancini. Con Gattuso, Retegui sigue en la consideración y continúa siendo uno de los delanteros titulares.

En cuanto al partido frente a Bosnia-Herzegovina, Italia abrió el marcador a los 15 minutos de la primera etapa con un disparo desde afuera del área Moise Kean, quien aprovechó un grosero error del arquero Nikola Vasilj. La pelota le quedo a Nicolo Barella para el pase final a Kean.

Luego, el delantero de 26 años pudo haber aumentado la diferencia a los 60′ cuando recuperó la pelota y se fue solo contra Vasilj. Sin embargo, el jugador definió por encima del travesaño, algo apresurado y dejó pasar una gran oportunidad de dejar a su equipo cada vez más cerca de la Copa del Mundo.

*El gol de Moise Kean para el 1-0 de Italia ante Bosnia-Herzegovina

Italia sufrió su falta de definición y Bosnia estuvo cerca del empate en varias oportunidades. A los 70 minutos, Gigi Donnarumma se arrojó sobre su palo derecho para enviar al córner un remate rasante de Benjamin Tahirovic y en la jugada siguiente, Edin Dzeko no pudo conectar de lleno el balón con su cabeza.

Sin embargo, de tanto ir, el local consiguió el empate a 10 minutos del cierre gracias a un tanto de Haris Tabakovic. Incluso, Ermedin Demirovic casi marca el segundo tanto de cabeza, pero Donnarumma evitó con una gran salvada. El partido se fue al tiempo extra para dirimir al clasificado a la Copa del Mundo.

*El empate de Bosnia ante Italia

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