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“Apocalipsis”, “desastre” y “fracaso”: las lapidarias críticas de los medios de Italia luego de quedarse otra vez afuera del Mundial

La Azzurri cayó por penales ante Bosnia y se convirtió en el primer seleccionado campeón del mundo en perderse tres certámenes ecuménicos al hilo

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Las portadas de los medios italianos por la eliminación de Italia del Mundial
Las portadas de los principales medios italianos

La última vez que Italia disputó un partido mundialista fue en Brasil 2014. Y ese registro por ahora no se modificará, dado que perdió 4-1 por penales ante Bosnia y se quedó sin boleto para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Más: luego de su consagración en Alemania 2006, participó en 2010 y 2014, pero en ambas ocasiones se marchó en fase de grupos. Un panorama desolador para la Azzurri, que ganó cuatro veces el trofeo más deseado.

Los medios italianos fueron lapidarios en la crítica hacia el entrenador Gennaro Gattuso y sus pupilos, especialmente con Alessandro Bastoni, expulsado en el primer tiempo, cuando su seleccionado se imponía por 1 a 0.

“Italia, otra derrota histórica: Bosnia nos elimina en penales, tercer Mundial consecutivo sin los Azzurri”, tituló la Gazzetta dello Sport. “Fracaso de Italia, Bosnia gana en los penaltis. Los Azzurri quedan fuera del Mundial por tercera edición consecutiva”, se lamentó La Repubblica. “ITALIA OTRA VEZ ELIMINADA EN LA REPESCA. Por tercera vez consecutiva, Italia no estará en el Mundial”, añadió.

Apocalipsis Italia, el Mundial se pierde por tercera vez consecutiva. Kean ilusiona a los azzurri, Bosnia nos humilla en los penaltis”, azotó Corriere della Sera.

Tuttosport, otro medio deportivo, fue uno de los más fuertes. “Desastre de Italia”, tituló. “Otra amarga desilusión: Italia pierde tras los tiros penales en Zenica contra Bosnia y Herzegovina y, por tercera vez, se despide del Mundial”, completó la idea madre de su bajada de línea.

“Italia, otro fracaso: los penaltis condenan a los azzurri. A los Mundiales va la Bosnia de Dzeko. En Zenica, otra noche deprimente para el fútbol italiano. En los penaltis decisivos, los errores de Pio Esposito y Cristante”, aportó Corriere dello Sport.

El encuentro comenzó favorable para Italia con el gol de Moise Kean en los primeros quince minutos, producto de un error del arquero Nikola Vasilj. Sin embargo, ese fue el único acierto de una floja actuación durante la primera mitad. La expulsión de Alessandro Bastoni al final del primer tiempo obligó a Mateo Retegui a dejar el campo para reordenar el equipo, que adoptó una postura defensiva ante el asedio constante de centros de los bosnios.

A pesar de contar con oportunidades claras en los pies de Francesco Pio Esposito y Federico Dimarco, Italia no logró sentenciar el partido y vio cómo Haris Tabaković igualó el marcador. El tiempo extra no modificó el resultado y la serie de penales favoreció a Bosnia, dejando a Italia nuevamente fuera del máximo torneo de selecciones.

Así, se transformó en el primer campeón del mundo (Italia ostenta cuatro estrellas) en perderse tres Mundiales consecutivos. Los tropiezos están vinculados también con la crisis a nivel clubes que vive el Calcio. No hay elencos de la Serie A, una histórica potencia del planeta fútbol, en los cuartos de final de la Champions League. Solo el Bologna lo representa en la Europa League. Y la Fiorentina en la Conference. Un signo de los tiempos oscuros para la Azzurri.

Las principales portadas de los medios italianos

Las portadas de los medios italianos por la eliminación de Italia del Mundial
Adiós Mundial para la Azzurri", tituló La Gazzetta dello Sport
Las portadas de los medios italianos por la eliminación de Italia del Mundial
"Desastre Italia", machacó Tuttosport
Las portadas de los medios italianos por la eliminación de Italia del Mundial
"Italia, otro fracaso", azotó Corriere dello Sport
Las portadas de los medios italianos por la eliminación de Italia del Mundial
Apocalipsis Italia", describió Corriere della Sera
Las portadas de los medios italianos por la eliminación de Italia del Mundial
"Fracaso de Italia", disparó La Repubblica

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