Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”

Néstor Lorenzo ha ganado solamente cinco de los últimos 14 partidos que ha dirigido con la selección Colombia - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

En el análisis posterior a la derrota de la selección Colombia frente a Francia, el periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó las decisiones del entrenador Néstor Lorenzo. Durante su intervención en Planeta Fútbol de Win Sports, Vélez calificó la actuación del cuerpo técnico como una repetición de errores y sostuvo que la terquedad se ha convertido en el sello distintivo del seleccionador.

Vélez apuntó que, a pesar del resultado adverso y de la oportunidad para probar alternativas, el seleccionador apostó nuevamente por mantener la base habitual de titulares, limitando las variantes en el planteamiento.

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El periodista inició su intervención expresando preocupación por la falta de cambios en la estructura del equipo nacional. Afirmó que la gestión de Lorenzo se caracteriza por la repetición de esquemas y la resistencia a modificar su alineación inicial.

Para Vélez, “es campeón mundial Lorenzo de terquedad”, una frase con la que sintetizó su percepción sobre la persistencia del entrenador en decisiones que, a su juicio, no permiten evolución ni autocrítica tras los resultados negativos.

Álvaro Montero fue el portero titular de la selección Colombia en la derrota 3-1 contra Francia - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

Vélez analizó con detalle la convocatoria y el uso de los jugadores disponibles. Señaló que, aunque el técnico cita a 26 futbolistas, suele utilizar a los mismos 11, desaprovechando el potencial del resto de la nómina. En el partido frente a Francia, destacó que los suplentes ofrecieron mejores sensaciones en el tramo final del encuentro, cuando ya el marcador era desfavorable.

El periodista consideró que el ingreso de Montero en el arco fue una decisión lógica, no tanto por errores previos, sino como parte de la necesidad de evaluar alternativas en una posición clave. “Montero es un hombre hoy, por actualidad, llamado a ser titular”, dijo.

Respecto al caso de Cabal, Vélez fue enfático: “No es central. Cabal es un lateral que a veces juega de central. Esa es una torpeza, no es un error, es una torpeza”. Cuestionó además la razón de convocar a Mosquera si no iba a ser tenido en cuenta para el partido.

Jaminton Campáz marcó el gol del descuento en la goleada en contra de la selección Colombia contra Francia - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

En cuanto a James Rodríguez, criticó la insistencia en alinearlo desde el inicio y remarcó que, aunque suele ofrecer jugadas de calidad, en esta ocasión su aporte fue insuficiente. Sostuvo que otros jugadores más veloces, como Díaz, Campaz o Gómez, hubieran sido opciones más adecuadas para enfrentar a un rival de las características de Francia.

También lamentó la sustitución de Jhon Arias, al que consideró el mejor jugador de Colombia en el partido y en partidos anteriores: “Era el mejor jugador de Colombia y el señor lo sacó”.

Vélez profundizó en la lectura táctica del encuentro. Señaló que el principal error fue no entender que Francia, incluso con suplentes, no es un equipo que juegue a replegarse, sino que propone y deja espacios. Para el periodista, el planteamiento adecuado hubiese sido apostar por futbolistas con mayor velocidad y capacidad de aprovechar los espacios que genera un rival ofensivo.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Se refirió a la dificultad que enfrenta Colombia ante selecciones que defienden en bloque bajo, como Paraguay, Perú o Croacia, y planteó que, frente a equipos como Francia, la estrategia debía ser distinta. Propuso que un lanzador como Quintero, acompañado por extremos veloces, habría representado una amenaza más clara en transición ofensiva.

“Hoy había una cuestión de tipo táctico que yo entiendo que el señor como que no, no se dio cuenta”, afirmó, sugiriendo que la falta de flexibilidad en las decisiones técnicas condicionó el resultado y la falta de variantes.

Vélez cerró su intervención reafirmando su independencia y criterio profesional. “Yo tengo que decir lo que yo veo y nada más”, aseguró, dejando claro que su análisis no depende del resultado ni de la opinión mayoritaria.