El goleador de la selección alemana por el que puja Argentina: es fanático de Boca y le encanta la Bombonera

Nicolo Tresoldi podría jugar para Argentina(Instagram: @niktres)

La selección argentina hizo gestiones para incorporar a Nicolò Tresoldi, delantero de 21 años del Brujas y actual máximo goleador de Alemania Sub 21, quien suma 12 goles en 23 partidos con ese seleccionado, según informó el periódico alemán Bild.

La noticia apunta que la Asociación del Fútbol Argentino habría realizado contactos recientes con el entorno del futbolista, que también cuenta con nacionalidad italiana y argentina, por lo que podría optar por representar a cualquiera de estos tres países a nivel mayor.

Tresoldi ha firmado una campaña destacada, acumulando 17 tantos y cinco asistencias en 48 partidos para Brujas en la presente temporada. En el ámbito de selecciones, su desempeño lo posiciona como el principal proyecto juvenil alemán en ataque: suma 12 goles y dos asistencias en 23 apariciones con la selección sub-21 de Alemania, incluyendo los dos tantos convertidos el 27 de marzo en la victoria 3-0 contra Irlanda del Norte durante la octava jornada de las eliminatorias de la Eurocopa sub-21.

Tresoldi es goleador en Sub 21 de Alemania (REUTERS/Maurice Van Steen)

La familia de Tresoldi, con fuerte raigambre futbolística, le otorga elegibilidad para representar a tres países. Su padre, Emanuele Tresoldi, fue internacional juvenil con Italia, mientras que su madre, Barbara Caffi, es argentina.

Así, Alemania, Italia y Argentina se encuentran en pugna directa por garantizar su compromiso a largo plazo. Bild confirmó que, mientras Italia ya desplegó a sus emisarios para observarlo desde las tribunas —incluido un partido de Champions League donde marcó ante Atlético Madrid—, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha establecido contactos con el entorno del jugador para explorar la posibilidad de convocarlo tanto para el proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 como para la mayor, pensando en la Copa América 2028 o el Mundial 2030.

De este modo, se encendieron las alarmas en el entorno alemán ante la posibilidad de perder a Tresoldi, considerado el proyecto ofensivo más importante para el futuro del equipo nacional de cara al próximo ciclo mundialista.

Además de la posible convocatoria argentina, Bild consigna que el Arsenal, de la Premier League, también sigue de cerca la situación del atacante nacido en Cagliari.

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann reconoció públicamente el potencial de Tresoldi en una conferencia de prensa ofrecida en noviembre, donde le incluyó entre los candidatos con opciones de ser promovidos al equipo mayor: “Muchos jugadores pueden tener su oportunidad, eso le puede pasar a Ouedraogo, a Lennart Karl o a Tresoldi”.

En diálogo con Sky Sports Italia en octubre de 2025, Tresoldi mostró apertura respecto a su futuro internacional: “Las reglas lo permiten y mi teléfono está encendido. Si (Gennaro) Gattuso quiere llamarme, sería un placer. Pero por ahora juego para Alemania porque lo elegí, aunque apenas sea en la sub-21. Estoy muy cómodo. El futuro dirá”.

El nombre de Tresoldi aparece en la lista de jóvenes talentos nacidos fuera del país que Lionel Scaloni y la AFA analizan para el futuro del seleccionado nacional, donde ya figuran casos como Alejandro Garnacho y Nico Paz.

La normativa de la FIFA establece que Tresoldi podrá elegir a qué país representar en mayores, mientras no haya disputado al menos 45 minutos en tres partidos oficiales de esa categoría con una selección nacional. Por ahora, solo ha jugado con equipos juveniles, lo que mantiene abiertas sus tres opciones.

La relación de Tresoldi con el fútbol local va más allá del interés de selección. "La Bombonera es muy linda, me encanta y también los jugadores que pasaron por ahí“, indicó al referirse al estadio de Boca Juniors, en diálogo con ESPN. Además, el delantero mencionó la dificultad de seguir partidos argentinos desde Europa y bromeó sobre la interna familiar: “Mi mamá es de River y yo soy de Boca, es medio una guerra”.

Entre los gestos recientes que evidencian su afinidad con la cultura argentina, Tresoldi intercambió camisetas con Julián Álvarez después de la eliminación del equipo belga en la Champions a manos del Colchonero. Al respecto comentó: "Quise la camiseta de la Araña porque es uno de los jugadores más fuertes de Argentina“.