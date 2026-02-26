Deportes

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

El delantero ítalo-argentino, que jugó para la selección juvenil de Alemania, sorprendió al admitir su simpatía por el club de la Ribera mientras sigue sin definir a qué selección absoluta representará

El delantero de 21 años Nicolò Tresoldi, quien integra la plantilla del Club Brujas de Bélgica y posee doble nacionalidad, sorprendió al revelar públicamente su identificación como hincha de Boca Juniors, hecho que generó una inmediata reacción entre seguidores y dirigentes del fútbol argentino. La confesión se suma al interés de la selección argentina por sumar a jóvenes talentos con raíces en el país.

Tresoldi, nacido en Cagliari, Italia, es hijo de Emanuele Tresoldi y de Bárbara Caffi, argentina, lo que le permite optar por representar a Italia, Alemania o Argentina a nivel internacional. En diálogo con ESPN, el delantero resaltó: “De Argentina tengo la garra”, una frase que refleja su vínculo afectivo con el país sudamericano. Su madre subrayó que la decisión sobre a qué selección representará quedará a criterio exclusivo del jugador.

La preferencia por Boca Juniors no pasó inadvertida en la Argentina. “Veo un poco de fútbol argentino, pero es difícil en Europa porque son muy tarde. Mi mamá es de River y yo soy de Boca, es medio una guerra”, relató Tresoldi entre risas. Además, expresó su admiración por la Bombonera y por los futbolistas históricos del club: “La Bombonera es muy linda, me encanta y también los jugadores que pasaron por ahí”.

Tresoldi viene de sorprender con
Tresoldi viene de sorprender con un gol al Atlético de Madrid por la Champions League (REUTERS/Maurice Van Steen)

El delantero, que suma 44 partidos, 13 goles y 4 asistencias en el Brujas, continúa en observación por parte de la selección argentina que dirige Lionel Scaloni. Su reciente participación frente al Atlético de Madrid en la UEFA Champions League, en la que convirtió goles, consolidó su perfil internacional y su potencial aporte a la Albiceleste.

Dentro de la Jupiler Pro League de Bélgica, Tresoldi acumula 8 goles, quedando a solo dos del máximo artillero Keisuke Goto. Su paso por las selecciones juveniles de Alemania, donde fue subcampeón de la última Eurocopa Sub-21, refuerza el atractivo para los seleccionados que buscan futbolistas con doble nacionalidad.

La afinidad con la cultura argentina también se refleja en gestos recientes del delantero. Tras la eliminación de su equipo en la Champions League, Tresoldi buscó al delantero Julián Álvarez para intercambiar camisetas, un hecho que evidencia su acercamiento al fútbol local: “Quise la camiseta de la Araña porque es uno de los jugadores más fuertes de Argentina”, expresó.

Hasta el momento, Tresoldi no ha definido qué camiseta defenderá a nivel internacional. Su nombre figura en la lista de jóvenes observados por la selección argentina como parte del recambio generacional que impulsa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que ya incluyó a futbolistas como Alejandro Garnacho y Nico Paz.

Nicolò TresoldiBoca JuniorsSelección Argentina

