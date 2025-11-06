Deportes

Quién es el piloto con raíces argentinas que quedó a un paso de la IndyCar

Alessandro De Tullio competirá en la INDY NXT durante 2026: fue confirmado como piloto titular del equipo AJ Foyt Racing

Nacido en Miami, tiene 19 años

El automovilismo argentino suma un nuevo motivo de orgullo con el anuncio del debut de Alessandro De Tullio en la temporada 2026 de INDY NXT, la antesala de la prestigiosa IndyCar. El joven piloto de 19 años, nacido en Miami y de ascendencia argentina, fue confirmado como piloto titular del equipo AJ Foyt Racing, que regresa a la categoría tras dos décadas de ausencia.

El anuncio oficial detalla que De Tullio pilotará el auto número 14 y participará en todas las pruebas oficiales previas al inicio de la temporada. El debut está programado para el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 en las calles de St. Petersburg, Florida. La confirmación del piloto llegó tras los test realizados el mes anterior en Indianápolis. El regreso de AJ Foyt Racing a INDY NXT, con dos vehículos en pista, marca un hito para la escudería y para el propio De Tullio, quien expresó: “Estoy muy emocionado de unirme a AJ Foyt Racing para la temporada 2026 de INDY NXT by Firestone”. El piloto destacó la importancia de esta oportunidad para su carrera y su deseo de demostrar su potencial junto a un equipo histórico.

La trayectoria de De Tullio evidencia una progresión constante en el automovilismo estadounidense. El piloto se formó principalmente en Estados Unidos, donde conquistó títulos en la SKUSA Winter Series en las categorías X30 Pro Senior y KA Senior en 2023. Un año antes, participó en la temporada inaugural de USF Juniors con Velocity Racing Development, logrando cinco victorias y el cuarto puesto en la clasificación general. En 2025, De Tullio compitió a tiempo completo en el USF Pro 2000 Championship con Turn 3 Motorsport, donde finalizó cuarto en el campeonato tras sumar 342 puntos y ganar cuatro carreras, tres de ellas en las primeras cuatro fechas.

El equipo AJ Foyt Racing, liderado por Larry Foyt, retorna a INDY NXT tras veinte años de ausencia, lo que representa un desafío y una oportunidad para consolidar su presencia en la antesala de la IndyCar. La escudería pondrá en pista dos monoplazas en la temporada 2026, reforzando su apuesta por el desarrollo de jóvenes talentos como De Tullio. El propio Larry Foyt, presidente del equipo, valoró la incorporación del piloto argentino y su capacidad de adaptación.

En 2025, De Tullio compitió a tiempo completo en el USF Pro 2000 Championship con Turn 3 Motorsport

El calendario de INDY NXT para 2026 incluye una combinación de circuitos urbanos y óvalos. Además del debut en St. Petersburg, la temporada contará con tres carreras en óvalos: Gateway en junio, el Superspeedway de Nashville en julio y Milwaukee Mile en agosto, lo que supondrá un reto adicional para los pilotos y equipos participantes.

Las expectativas en torno a De Tullio son altas. El piloto manifestó su entusiasmo por aplicar la experiencia adquirida en categorías formativas y su determinación por seguir creciendo en el automovilismo internacional. Por su parte, Larry Foyt resaltó la capacidad de De Tullio para adaptarse y obtener resultados, cualidades que el equipo considera fundamentales para su desarrollo en INDY NXT.

La constancia y el ritmo que De Tullio ha demostrado a lo largo de su carrera refuerzan la confianza de AJ Foyt Racing en su potencial para afrontar este nuevo desafío en la antesala de la IndyCar, que supo disfrutar de un representante argentino hasta agosto de 2024, cuando se oficializó la desvinculación de Agustín Canapino del equipo Juncos Hollinger Racing.

