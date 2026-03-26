Con un decreto firmado por Milei, el Gobierno ratificó que Rafael Di Zeo, líder de la barra de Boca, no podrá volver a los estadios

Di Zeo, junto a Mauro Martín, con quien comparte el liderazgo de La Doce

Pasaron dos años, hubo un cambio de ministra en la cartera de Seguridad, pero para su situación nada se ha modificado: en una resolución administrativa publicada hoy en el boletín oficial, el Gobierno Nacional ratificó el derecho de admisión por tiempo indeterminado para cualquier evento deportivo para Rafael Di Zeo, el jefe de la barra brava de Boca Juniors, quien había interpuesto un recurso para que se reconsiderara la sanción que le fue impuesta en mayo de 2024 y que se agravó en noviembre de ese mismo año.

El decreto no sólo lleva la firma de Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich en la cartera, que era quien había realizado aquella medida, sino que también tiene adjunta la firma del presidente de la Nación, Javier Milei. De esta forma, el sueño de Rafa de poder ver a Boca en su regreso a la Copa Libertadores acaba de ser abortado por la vía gubernamental. Ahora le queda la vía judicial, aunque eso sería de difícil concreción antes de fines de 2027, cuando termine de purgar la probation que se le impuso por ir en un micro donde se encontraron cuatro armas de fuego.

El origen de la sanción nos remite a aquel momento. Boca jugaba con Estudiantes la semifinal de la Copa de la Liga en Córdoba y, en un retén sobre la ruta, se encontraron cuatro armas de fuego en uno de los micros que trasladaba a La Doce, justo en el que viajaba Rafael Di Zeo. Los revólveres tenían la numeración limada, uno tenía el logo de la Policía Federal Argentina y había además 58 municiones. Y aunque el histórico jefe de la barra dijo no tener nada que ver, la fiscal Patricia Baulies lo imputó junto al resto de los 57 ocupantes de ese ómnibus por tenencia ilegal compartida de arma de guerra, delito que contempla pena de hasta seis años de prisión.

En ese momento, Patricia Bullrich le puso derecho de admisión por tiempo indeterminado y ese lapso que podría ser muy ambiguo lo precisó en conferencia de prensa: “De por vida”. Mientras Di Zeo se defendía mediáticamente, la actual senadora no dio marcha atrás y redobló la apuesta. Después del partido de Copa Argentina en Rosario de octubre de ese mismo año, donde La Doce se enfrentó a la hinchada de Gimnasia provocando la momentánea suspensión del partido, y basándose en la identificación de barras que había realizado este medio, la ministra les impuso a otros cabecillas la prohibición de concurrencia.

Lo que desató la ira de Di Zeo, quien en un audio enviado a una persona vinculada al área de Seguridad llamado Walter, le aseguraba hablando sobre la ministra: “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivos. No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la p... entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”. También prometió “hacerle quilombo” al Gobierno y agregó: “Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio”.

Tras la difusión por este medio de ese audio, Bullrich el 4/11/24 lo volvió a sancionar “de por vida” según sus palabras, asegurando que con esto se probaba que la anterior sanción era correcta. Ante esta situación, Di Zeo presentó un recurso de reconsideración. Era obvio que mientras siguiera Bullrich al frente de la cartera sería imposible que revisaran la medida, pero confiaba que quizá, ya con Alejandra Monteoliva como sucesora, esto podría modificarse. Así planteó que el audio se realizó con inteligencia artificial, aunque contradictoriamente también dijo que estaba sacado de contexto para justificar la sanción y que ésta violaba la libertad de circulación consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Pues bien, hoy llegó la respuesta: le dicen que no se cambia nada y que en virtud de sus numerosos antecedentes lo siguen considerando un factor de peligro para el espectáculo deportivo. Y en el último párrafo le avisan que, si no está de acuerdo, que vaya a la Justicia.

Esto último es seguramente lo que hará Rafael Di Zeo, aunque no parece contar con chances de ganar en lo inmediato. Si bien es cierto que una medida por tiempo indeterminado choca contra el derecho a tener una sanción con un rango específico de finalización, el líder de La Doce está purgando una probation por aquel episodio en la ruta que recién finaliza en septiembre de 2027. Por esta situación, firmó el acuerdo judicial el 14 de marzo de 2025 y se comprometió por dos años y medio a hacer tareas comunitarias y un tratamiento psicológico, además de haber resarcido con una suma importante a la provincia de Córdoba. Y, si bien no estaba especificado en la probation que durante ese lapso se incluía la prohibición de concurrencia, en Tribunales dicen que va de suyo, que ningún juez se atrevería a dejarlo volver a las tribunas mientras esté vigente ese acuerdo.

Una vez que éste quede concluido, a Rafael Di Zeo no le quedarán antecedentes judiciales, ya que habrá pagado todas sus deudas con la sociedad. Ahí entonces tendrá la posibilidad creciente de que un juez le dé la derecha y pueda volver a comandar a La Doce desde adentro. Mientras, y siempre y cuando el Gobierno no cambie de opinión, tendrá que seguir a Boca por televisión.

El decreto