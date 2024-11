La amenaza de Rafael Di Zeo a Patricia Bullrich: “¿Quiere que vayamos a la guerra? Vamos a ir a la guerra”

Rafael Di Zeo amenazó a Patricia Bullrich: "¿Qué quiere la señora, que vayamos a la guerra?

Un audio atribuido al jefe de la barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo, amenaza con “ir a la guerra” contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debido a la sanción contra dos hinchas a los que se les aplicó el derecho de admisión, en el marco de la aplicación del programa “Tribunas Seguras”.

En el audio, al que accedió Infobae, el barrabrava le expresa a su interlocutor -de nombre “Walter” y cuya identidad no se pudo determinar- que está dispuesto a “hacerle quilombo” al Gobierno, como represalia por la aplicación del programa Tribunas Seguras, que ocurrieron en el partido que su equipo jugó contra Gimnasia y Esgrima, en Santa Fe. “Cuando van a la cancha le vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”, asegura.

Además, Di Zeo cuenta en el audio cómo en otras oportunidades, pactaba la entrega de otros hinchas al derecho de admisión con las autoridades que estaban a cargo de dar seguridad a los partidos de fútbol. Y ataca al periodista de Infobae, Gustavo Grabia, que investiga y es un experto en cuestiones vinculadas al mundo de las hinchadas y los casos de violencia en el fútbol.

“Vos me decís “Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo”. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacás en todos lados, boludo. Y quedás bien. Y te puedo conseguir otras cosas. Pero si no hablamos. Y si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera... Nosotros a vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura”, afirma el jefe de barra.

Y agrega en la parte central de su conversación: ”¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo, boludo (...) No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pi..a. entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”.

La transcripción de la amenaza

No, boludo. El problema no es ese, Walter. El problema es que yo los necesito adentro, porque son los pibes que van y meten pechera por todo, boludo, para que no se arme quilombo y los mando a ellos. Entonces a ellos los respetan. Si no están ellos, vamos a tener quilombo. Se van a empezar a pelear por el poder los pendejos. Hasta que tengas un apuñalado y una boleta adentro de la tribuna y ¿después quién se va a hacer cargo? ¿Qué van a decir, Tribuna Insegura? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Ese es el problema, boludo.

Antes de hacer algo que van a hacer esa pelotudez, me tenés que decir ‘Flaco, mirá, tengo que meter tres derecho de admisión’. Yo te doy los nombres, boludo. Y lo sacan en todos lados. Son boludos... Al revés hacen las cosas, le dan bola, a (Gustavo) Grabia. Boludo, si es un inventor, boludo.

Grabia miente. Todo lo que dice Grabia dice cualquier cosa. ¿No escuchaste? No, por el antecedente. ¿Qué condena? ¿Por un antecedente de hace 20 años, seguís condenando gente?

Dale. ¿Entendés lo que te digo, boludo? Esto es al revés. Esto es al revés.

Vos me decís “Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo”. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacas en todos lados, boludo. Y quedás bien. Y te puedo conseguir otras cosas. Pero si no hablamos.

Y si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera... Nosotros a vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura.

Cuando van a la cancha le vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso.... Donde enganchamos a Berlín, ahí en Puerto Madero va a cobrar que lo cruzamos cada dos por tres.

¿Entonces qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo, boludo....

Yo hablé con vos para ponernos de acuerdo. Ahora si vos lo hablamos y por atrás me hacen esta... bueno. No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pi..a. entrar a la cancha.

Me gusta más la guerra que entrar a la cancha. ¿Entendés? Esa es la historia, boludo. A eso es lo que me refiero. Pero si ella quiere jugar a esto, jugamos esto, boludo. No es más fácil que vos me digas “Flaco, mirá, tengo este quilombo necesito esto”. Listo, dale. Y yo te digo... y vas a quedar bien. No te voy a hacer quedar mal, boludo. Me pediste lo de River ¿qué te dije? Hablé con el pibe de River. Ahora lo paralicé porque los pibes de River me dicen “boludo ¿cómo, no estaba todo bien? y te metieron derecho de admisión a dos de los tuyos?”

Y no son confiables, boludo. Entendés que no son confiables.