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La encendida defensa de un ex compañero de Cavani ante las críticas que recibe en Boca Juniors: “Me recontra duele”

Lucas Torreira lamentó la mala actualidad del punta en el Xeneize, quien solo jugó un puñado de minutos sin goles marcados en 2026

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El volante del Galatasaray se refirió a la mala actualidad de su ex compañero en la selección de Uruguay

Edinson Cavani solo pudo jugar 104 minutos en 2026 repartidos en dos partidos del Torneo Apertura. La confirmación de que sufre una hernia de disco en palabras del Director Deportivo, Marcelo Chelo Delgado, le puso palabras a una compleja situación que no lo deja entrenarse con comodidad y solo lo llevó a decir presente en sendos empates sin goles contra Platense y Racing.

Este martes, un ex compañero suyo en la selección de Uruguay, Lucas Torreira, se refirió a la situación del goleador, con quien coincidió dentro de una cancha en 27 partidos de la Celeste. En charla con el canal de YouTube Planeta Boca Juniors, el volante del Galatasaray tuvo un cruce con el influencer e hincha del Xeneize, Gustav Salvestrini, quien había criticado el sueldo del atacante y le consultó a Torreira qué cree que debería hacer Cavani según su mirada.

“Ahora, yo te hago una pregunta a vos: ¿qué harías en su situación? Siendo él, con todo lo que ganó en su carrera y con la comodidad que podría tener a su edad y no estar pasando por los momentos que pasa... ¿Qué harías vos?”, le devolvió el mediocampista de 30 años. Acto seguido, Salvestrini le dijo que se bajaría el sueldo en su posición y lo comparó al gesto de Ander Herrera cuando decidió seguir en el cuadro de la Ribera con una menor remuneración.

En este sentido, Torreira defendió al segundo máximo goleador de la Celeste (por detrás de Luis Suárez): “No voy hablar de plata ni de cuánto gana porque es lo que menos me interesa. Lo amo a Edi, es más que un hermano para mí por todo lo que me ha ayudado en estos años. Me recontra duele lo que está viviendo porque sé las ganas que le pone y no es fácil el Mundo Boca, lo hablo mucho con él. Siempre me dice: ‘Tenés que guardar un momento de tu carrera para venir a Boca‘. Él siempre me dice que se arrepiente de no haber ido antes al club, siempre me lo dice”.

Ambos compartieron concentraciones en los
Ambos compartieron concentraciones en los Mundiales 2018 y 2022 (Crédito: Reuters/Kim Hong-Ji)

“Obviamente que, en este último tiempo, ha tenido un montón de lesiones, de complicaciones y el momento de Boca tampoco ayuda. Y es normal, viene como una figura muy importante y siempre se lo va a atacar por demás, pero la sigue peleando. Tranquilamente, se podría ir a Salto (Uruguay), al campo, a estar tranquilo con su familia y, sin embargo, está ahí, se la banca. Y eso para mí es mucho más que importante”, continuó con su explicación.

Más allá de que evitó referirse a lo económico en un principio, sobre el final profundizó en esta cuestión: “El sueldo no depende de él, se lo paga el club y más allá de que uno sienta mucho amor por Boca, no deja de ser un trabajo, y creo que lo tiene muy merecido por la carrera que hizo”.

El centrodelantero de 39 años tiene contrato hasta diciembre de este año y registra 28 goles y 3 asistencias en 81 partidos con esta camiseta, pero su último tanto ocurrió el 16 de noviembre en la victoria 2-0 ante Tigre en la Bombonera. Sacando los partidos en sede neutral (Copa Argentina y Playoff de campeonato local), Cavani convirtió solo 2 de 21 en condición de visitante. Los otros 19 los gritó en el Estadio Alberto José Armando.

Torreira se mudó a Turquía
Torreira se mudó a Turquía para ser jugador del Galatasaray a mitad de 2022 (Crédito: Reuters/Murad Sezer)

Por otro lado, Lucas Torreira volvió a hablar sobre su cariño con Boca Juniors y enfrió la posibilidad de una vuelta al continente por su comodidad en el día a día en Turquía, aunque el cariño por el Xeneize está intacto. “Sinceramente, y lo digo con toda honestidad, cada vez que hablo no es que lo hago para vender humo ni nada, porque vos imaginate que... Ponete en mí lugar, yo siendo jugador del Galatasaray hace cuatro años, soy un jugador bastante importante dentro del equipo. ¿Cómo creés que cae cada vez que yo digo que quiero ir a Boca para la gente de Galatasaray? Lo digo y me la banco. No es que ando vendiendo humo”, declaró.

Acto seguido, añadió: “Es la realidad. Yo soy hincha de Boca y me crié mirando a Boca, pero soy honesto y entiendo la realidad en la que vivo. No es fácil decir ‘voy a Boca’. Tienen que pasar un montón de cosas que no dependen solamente del deseo que yo tenga de ir a jugar. Yo hoy estoy jugando en un equipo donde realmente soy una pieza muy importante. Tengo dos años más de contrato y estoy muy cómodo acá”.

Por último, señaló que mantiene diálogo con el presidente del club, Juan Román Riquelme: “Siempre mantengo contacto con él y le escribo para ver cómo está el club. Tengo buena relación con él. Tampoco me quiero ilusionar. No quiero jugar con esa ilusión de poder estar ahí porque sé también que es muy difícil”.

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