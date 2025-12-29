La decisión que tomó Ander Herrera tras la finalización de su contrato con Boca Juniors

La continuidad de Ander Herrera en Boca Juniors era uno de los temas que mantenía en vilo a la dirigencia xeneize. Tras semanas de incertidumbre en torno al futuro del futbolista español, el desenlace marca que, tras analizar junto a su familia la posibilidad de retirarse, finalmente decidió renovar su vínculo con el club e intentar una revancha durante la próxima temporada.

Por pedido de Juan Román Riquelme, el Consejo de Fútbol de Boca comandado por Marcelo Delgado ya avanzó en la negociación de un nuevo contrato que estaría basado en la productividad del jugador, un formato propuesto por el club debido a las continuas lesiones que lo alejaron de la cancha durante 2025.

Herrera, de 36 años, vivió un periodo de introspección en España antes de comunicar su decisión definitiva. La entidad xeneize esperaba su respuesta antes del regreso a los entrenamientos, previsto para el 2 de enero en Boca Predio, y finalmente obtuvo la confirmación de que el mediocampista continuará en el plantel, según detalló ESPN. El acuerdo implicará un cambio sustancial en las condiciones contractuales: una parte relevante de la remuneración estará atada a objetivos deportivos, tanto personales como colectivos, un mecanismo aceptado por el propio futbolista, quien no planteó objeciones.

En el último tramo del año, Herrera publicó en redes sociales mensajes interpretados como despedida. Uno de los indicios fue una historia en Instagram donde mostró desde Zaragoza camisetas históricas de Boca Juniors, a la que acompañó con el mensaje: “Algunas reliquias”. Estas señales aumentaron la incertidumbre, pero, en las horas previas a su regreso a Argentina, el español despejó cualquier duda sobre su continuidad en el club.

Las "reliquias" de Ander Herrera. La colección de camisetas de Boca que compartió en las redes

El balance deportivo de Herrera durante 2025 estuvo marcado por su bajo nivel de participación a raíz de problemas físicos. El volante disputó 17 de los 44 partidos que jugó Boca en la temporada, en los que acumuló 640 minutos, con solo ocho titularidades y sin completar ninguno de esos encuentros. En ese lapso, no consiguió marcar goles ni aportar asistencias, pero sí tuvo un papel importante en la racha positiva de victorias consecutivas que el equipo vivió bajo la conducción de Claudio Úbeda, aportando especialmente en el clásico ante River Plate.

La eliminación en semifinales ante Racing y la ausencia en cuartos frente a Argentinos Juniors, junto con sus extensos períodos fuera del campo, acentuaron la necesidad de revisar su situación contractual y redefinir su rol en el cuerpo técnico, que planificó para él una pretemporada diferenciada con trabajos físicos personalizados, enfocados en la prevención de lesiones musculares.

Entre los factores fundamentales en su decisión de continuar se destaca el deseo de disputar la Copa Libertadores, torneo en el que apenas tuvo la oportunidad de jugar el partido de vuelta contra Alianza Lima en la Bombonera, que terminó en eliminación en segunda fase. La posibilidad de vivir plenamente la experiencia continental, junto con el propósito de dejar una imagen distinta en su paso por el club, orientaron su reflexión final.

Ander Herrera, que arribó a Boca Juniors a comienzos de 2025 tras firmar un contrato con posibilidad de extensión automática hasta diciembre de 2026 —una cláusula que finalmente no se activó—, encarará su segundo año en el club con el objetivo de revalidar expectativas y superar la deuda futbolística que reconoció públicamente. La institución apuesta a que, en óptimas condiciones físicas y con el incentivo de un vínculo orientado al rendimiento, pueda tener el protagonismo que se esperaba cuando llegó al fútbol argentino.