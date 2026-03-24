Furor por el look de los jugadores de la Selección al arribar a Ezeiza: de la particular chomba de Julián Álvarez al “chef” Otamendi

Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi lucen sus looks distintivos al llegar a la concentración de la Selección Argentina para los próximos partidos.

Los jugadores de la selección argentina fueron llegando de a tandas al predio Lionel Andrés Messi que posee la AFA en Ezeiza y cada uno de ellos le aportó color a su arribo, con algunos looks que no pasaron inadvertidos en las redes sociales.

Como suele ocurrir ante cada convocatoria, las redes oficiales de la AFA difundieron las imágenes de los futbolistas que iban pasando por la puerta de entrada a la concentración. Cada uno lució una vestimenta particular, algunos con outfits más osados y otros con indumentaria más clásica. Messi fue uno de los primeros en llegar y fue recibido por el presidente de la Asociación, Claudio Tapia, con quien se abrazó y tomó mates.

Leo, proveniente de Miami, se bajó del avión con un saco sport negro en conjunto con un pantalón holgado y zapatillas blancas que hacían juego con su remera. En sintonía con el sobrio estilo del Capitán, estuvo Giuliano Simeone, quien lució una remera blanca con un pantalón largo negro y una gorra del mismo tono. La armada del Atlético de Madrid la completaron Julián Álvarez, Juan Musso y Nahuel Molina.

Julián Álvarez destacó con su chomba de Argentina con las tres estrellas (Instagram)

La Araña fue el más osado, con una chomba oversize con los colores de Argentina de la misma marca que viste a la Selección, con las tres estrellas correspondientes a los títulos mundiales. El delantero recibió elogios de parte de los usuarios de las redes que pedían información acerca de la ropa que llevaba puesta: “Sin dudas, Julián entendió el código de vestimenta”. Musso, en tanto, eligió un buzo blanco amplio, con unas gafas para el sol y una cartera. Molina utilizó un atuendo total black a excepción de sus zapatillas. Más atrás aparecieron Valentín Barco y Joaquín Panichelli, compañeros en Racing de Estrasburgo vistiendo prendas negras.

Por su parte, otros de los campeones del mundo como Nicolás Otamendi y Leandro Paredes fueron los más elogiados por el público por sus looks. El defensor del Benfica llegó con un saco cruzado gris, pantalón negro, cartera y anteojos de sol, mientras que el mediocampista de Boca Juniors también eligió un saco arremangado con remera negra de cuello amplio. “¿Son modelos o jugadores de fútbol?“, se preguntó un usuario de Instagram. “¿Por qué están todos en modo facha?“, lanzó otro internauta. Otro optó por una cargada para El General: “Parece un chef Otamendi”.

LAS FOTOS DEL LOOK DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN:

Nicolás González y Alexis Mac Allister llegan al predio de Ezeiza

Lionel Messi, la estrella de la Selección Argentina, llega con un atuendo casual elegante mientras se une al equipo, preparando sus próximos partidos ante Mauritania y Zambia

Nico Paz, de saco, arribando a la concentración de Argentina en Ezeiza

Leandro Paredes exhibe un look moderno y urbano, combinando un blazer verde oscuro, camiseta negra, y accesorios de lujo como un bolso Louis Vuitton, gafas de sol y un teléfono (Instagram Selección)

Nicolás Otamendi camina con un atuendo moderno de chaqueta gris, pantalones anchos negros y gafas de sol, llevando un bolso a juego

Gerónimo Rulli camina sonriente al aire libre, tirando de dos maletas en un día soleado en Ezeiza

Marcos Acuña camina rumbo a la concentración con los botines en la mano. El Huevo vuelve a tener su chance en la Scaloneta

Juan Musso, presente en la convocatoria de Scaloni, llega a Ezeiza con un buzo blanco y pantalón caqui

El Colo Barco, proveniente desde Francia, en el predio de la AFA

Julián Álvarez y Nahuel Molina, procedentes desde Madird, se sumaron a la Selección

Giuliano Simeone, uno de los primeros en llegar a Ezeiza para concentrar con la Selección

Franco Mastantuono con campera de cuero negra también se sumó a los entrenamientos de la Selección

Claudio Tapia saluda a Franco Mastantuono tras su arribo al predio de Ezeiza

En cuanto a lo deportivo, Lionel Scaloni debió hacer otro llamado de último momento para la última lista de la selección argentina antes del Mundial 2026: sumó al lateral Agustín Giay ante la lesión de Gonzalo Montiel que lo marginó del plantel que enfrentará a Mauritania y Zambia en la Bombonera.

Giay se convertirá en el apellido número 30 de una lista que tras su primera difusión sufrió varias modificaciones con las bajas del mencionado Montiel y Leonardo Balerdi por distintas lesiones, además de las incorporaciones de Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

*Desafectados por lesión: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia) y Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina).