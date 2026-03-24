A 300 km/h y al borde de la muerte: cómo se entrenan los pilotos de motos para sobrevivir a las caídas

El entrenamiento físico y mental permite a los pilotos de motociclismo profesional sobrevivir a caídas a más de 300 km/h (REUTERS/Stephane Mahe)

Cuando un piloto pierde el control de su moto a casi 300 kilómetros por hora, surge la pregunta de cómo logran sobrevivir a caídas que, para cualquier persona ajena, parecieran imposibles.

Según el diario deportivo francés L’Équipe, la supervivencia no depende solo del instinto, sino también de la experiencia y del equipamiento de seguridad de última generación, como el airbag integrado en el mono. Saber separarse de la moto y proteger el cuerpo es una habilidad aprendida con años de práctica y gracias al desarrollo de protección especializada, permitiendo reducir lesiones graves.

El temor a la caída es un acompañante habitual para cada piloto en los circuitos de todo el mundo. Loris Baz, protagonista de un accidente a más de 290 km/h durante la pretemporada de 2016 en Sepang (Malasia), relató a L’Équipe cómo el neumático trasero de su Ducati explotó, perdió el control y chocó contra el asfalto a 260 km/h.

La innovación tecnológica en equipamiento, como el airbag integrado en el mono, reduce las lesiones graves en accidentes de alta velocidad (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

Los sensores registraron un impacto de 30 G (30 veces la fuerza de la gravedad) en su hombro. Baz regresó a la pista solo media hora después, mostrando la adaptación propia de los corredores de élite. Aclara que ningún piloto de alto nivel ha podido evitar sufrir lesiones, ya que las caídas forman parte de este deporte y prepararse para ellas se vuelve un componente constante en la carrera profesional.

Los desafíos del motociclismo profesional

Las caídas difieren entre sí y exigen distintas respuestas. Sylvain Guintoli, campeón mundial de Superbikes, señala que la reacción adecuada depende de si la pérdida de control se produce en el eje delantero o trasero. Las caídas con el eje delantero son comunes al entrar en curvas. Aunque el piloto está cerca del suelo, el riesgo aumenta con la velocidad y según el entorno del circuito.

Guintoli menciona los riesgos específicos de circuitos como Mugello, donde las zonas de grava pueden aumentar la posibilidad de lesiones. Aconseja intentar separarse lo antes posible de la moto, para evitar quedar atrapado y limitar los daños por abrasión o golpes.

La experiencia y el conocimiento sobre cómo separarse de la moto son decisivos para limitar los daños durante caídas en circuito (Jerome Miron-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

La preparación para el accidente se basa en la experiencia y el acondicionamiento físico. Para los profesionales, saber cómo reaccionar en distintos tipos de caídas es fundamental y parte natural del aprendizaje a lo largo de sus trayectorias deportivas.

Reacciones y estrategias de los pilotos ante las caídas

La experiencia y el estado físico resultan determinantes para reducir lesiones. Mike Di Meglio, doble ganador de Bol d’Or y campeón mundial de resistencia, explica que, durante una caída, la percepción del tiempo cambia para los pilotos. El temor disminuye con la costumbre, y alternar la postura del cuerpo mientras se deslizan, sin tensarse, ayuda a evitar que una sola zona soporte toda la fricción.

Guintoli recomienda buscar la mayor estabilidad corporal al deslizarse. Las caídas por pérdida de control del eje trasero, conocidas como de “catapulta”, suelen considerarse las más riesgosas por su imprevisibilidad, pero se observan con menor frecuencia gracias a los motores de 4 tiempos y sistemas electrónicos de ayuda al pilotaje.

Las nuevas protecciones internas de polímero, junto a refuerzos externos de kevlar y cuero, refuerzan la seguridad en el traje de los motociclistas (REUTERS/Jon Nazca)

Di Meglio afirma que no existe un entrenamiento formal específico para afrontar una caída: desde pequeño, dejó que su cuerpo reaccionara de forma natural y el factor determinante sigue siendo la experiencia personal, aunque algunos colegas practiquen movimientos en trampolines para simular la dinámica.

Innovación en el equipamiento de seguridad

El desarrollo de equipamiento especializado constituye un salto importante en cuanto a protección. David Robert, director de comunicación de Furygan, cuenta a L’Équipe que los monos modernos incorporan protecciones internas de polímero en tibias, codos, hombros y rodillas, diseñadas con empresas especializadas. En el exterior, varias capas de kevlar, cuero y refuerzos rígidos aportan resistencia al roce.

El airbag integrado en el traje representa uno de los cambios más notables. Instalado en la joroba aerodinámica del mono, una centralita electrónica con tres giroscopios y GPS realiza cerca de mil cálculos por segundo para establecer si la situación es normal o si una caída es inminente. Si se detecta peligro, el sistema se activa automáticamente y protege las zonas más vulnerables.

Los sistemas electrónicos de ayuda al pilotaje y los motores de 4 tiempos disminuyen la frecuencia de caídas tipo 'catapulta' en carreras profesionales (REUTERS/Agustin Marcarian)

La incorporación de estos algoritmos y tecnología avanzada ha permitido salvar numerosas vidas, aunque no elimina por completo elementos desconocidos del accidente. “Cuando te caes, hay una parte de suerte”, afirma Baz a L’Équipe.

Factores imprevisibles y riesgos en las competencias

Algunos factores escapan por completo al control del piloto: las caídas en grupo, fallos en la pista o problemas mecánicos pueden elevar los riesgos para todos los corredores. Un accidente en solitario puede gestionarse, pero entre varios competidores, la posibilidad de múltiples impactos aumenta considerablemente, como ocurrió en el Gran Premio de Barcelona de 2023.

L’Équipe advierte que ni la tecnología más desarrollada ni la experiencia sumada logran anular el componente de azar en este deporte.

Ni la tecnología más avanzada ni la experiencia eliminan totalmente el componente de azar en el motociclismo de alta competencia (REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

El momento más crítico surge cuando una caída se produce en plena pista y rodeado de otras motocicletas. Anticipar la trayectoria de quienes vienen detrás y salir del trazado resulta vital para minimizar las consecuencias, según los testimonios recopilados por el medio francés.