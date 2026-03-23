Tras los triunfos de River Plate y Boca Juniors, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura

Salas celebra su gol en Río Cuarto y Boca festeja su sólido triunfo contra Instituto

La fecha 12 del Torneo Apertura dio su puntapié inicial el viernes y continuó con cinco partidos durante el domingo en la previa al parate de la Liga Profesional de Fútbol por la fecha FIFA de selecciones, que obligará a frenar la actividad hasta el fin de semana del 5 de abril, aunque varios equipos sí tendrán acción en la Copa Argentina.

El primer partido del domingo terminó con el triunfo de Sarmiento 2-0 ante Aldosivi en el Estadio Eva Perón de Junín. A pesar de quedar con diez jugadores tras la expulsión de Diego Churín en el conjunto local, Cristian Zabala marcó el primer gol, que inicialmente fue anulado por presunto fuera de juego, pero el VAR validó la jugada. Más tarde, un penal convertido por Marabel selló el resultado y los juninenses alcanzaron el undécimo lugar de la Zona B, mientras que el Tiburón sigue sin victorias y ocupa el puesto 14 en la tabla.

Luego, River Plate alcanzó su tercera victoria consecutiva al imponerse 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Antonio Candini. Las decisiones del VAR resultaron determinantes en el desarrollo del partido. Gonzalo Montiel convirtió de penal, hubo un tanto de Tomás González anulado por el árbitro y, sobre el final, Maximiliano Salas aseguró el triunfo para el conjunto de Eduardo Coudet, que se mantiene en los primeros puestos de la Zona B. El resultado dejó al equipo local en el último puesto de la tabla.

Boca Juniors superó como local 2-0 a Instituto en La Bombonera. Tomás Aranda, de 18 años, marcó su primer gol en la máxima categoría y Adam Bareiro amplió la ventaja. El equipo cordobés convirtió, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. De esta manera, el Xeneize quedó sexto con 17 puntos en el Grupo A y sigue peleando por la clasificación. Mientras, los dirigidos por Diego Flores ocupan el duodécimo puesto con 11 puntos, y no logran regularidad en el torneo.

La jornada del domingo se cierra con dos compromisos importantes al unísono: Independiente Rivadavia y Rosario Central se disputan la cima de la zona B, mientras que Argentinos Juniors recibe a Platense en el clásico.

La fecha 12 se abrió el viernes en el estadio Florencio Sola con la victoria por 1-0 de Banfield sobre Tigre con un gol de Tiziano Perrotta. De esta manera, el Taladro sumó 13 puntos y quedó cerca de los puestos de playoff. Además, Atlético Tucumán pudo volver a festejar ante su gente luego de cinco partidos tras derrotar 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Jardín de la República gracias al solitario gol de Clever Ferreira.

La jornada sabatina se abrió con el choque entre Vélez y Lanús en Liniers. El elenco Granate dio el golpe con un tanto de Carlos Izquierdoz y se impuso por 1-0. Este resultado le permitió alcanzar las 18 unidades y acercarse al Fortín en la cima (22).

La agenda siguió con un duelo clave en la zona baja entre Newell’s y Gimnasia de Mendoza en Rosario. La Lepra ganó por primera vez en el año con un gol de Walter Mazzantti y logró escapar de la zona roja en la tabla anual con seis puntos. En simultáneo, Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión de Santa Fe en Florencio Varela. La victoria lo catapultó al segundo puesto de la Zona A con 19 unidades.

A continuación, Independiente recibió a Talleres en Avellaneda. El Rojo, que lo ganaba con gol de Gabriel Ávalos, no pudo aguantar el resultado y la T se terminó imponiendo por 2-1 con los tantos de Augusto Schott y Valentín Dávila. De este modo, el conjunto de Gustavo Quinteros quedó con 14 puntos en la Zona A y peligra su pase a los octavos de final del certamen. El elenco dirigido por Carlos Tevez, por su parte, llegó a 18 unidades y se afirmó dentro de los primeros ocho.

En el cierre de la jornada del sábado, Racing venció 2-1 a Belgrano en condición de visitante gracias a los goles de Adrián Fernández y Marcos Di Césare. Además, Facundo Cambeses le contuvo un penal a Uvita Fernández y fue clave para sostener una victoria que deja a la Academia tercero en su zona, con 18 puntos, uno menos que el Pirata.

La fecha seguirá el día lunes: el Estudiantes del Cacique Medina saldrá al estadio de UNO en La Plata para enfrentarse a Central Córdoba desde las 19:00. Y a las 21:15, Huracán chocará con Barracas Central en Parque Patricios. El miércoles, San Lorenzo culminará la jornada contra Deportivo Riestra como visitante (19:00).

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 12

Viernes 20 de marzo

Banfield 1-0 Tigre

Atlético Tucumán 1-0 Gimnasia

Sábado 21 de marzo

Vélez 0-1 Lanús

Newell’s 1-0 Gimnasia de Mendoza

Defensa y Justicia 2-0 Unión

Independiente 1-2 Talleres

Belgrano 1-2 Racing

Domingo 22 de marzo

Sarmiento 2-0 Aldosivi

Estudiantes de Río Cuarto 0-2 River Plate

Boca Juniors 2-0 Instituto

22:15 - Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Rosario Central

22:15 - Argentinos Juniors vs. Platense

Lunes 23 de marzo

19:00 - Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba

21:15 - Huracán vs. Barracas Central

Miércoles 25 de marzo

19:00 - Deportivo Riestra vs. San Lorenzo

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL