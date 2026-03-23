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La frase de Colapinto en la previa al Gran Premio de Japón de F1 que generó ilusión en los fanáticos de Alpine

El argentino sumó su primer punto con el equipo francés en China y se mostró optimista para su debut en Suzuka

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Franco Colapinto se mostró ilusionado
Franco Colapinto se mostró ilusionado con el rendimiento de Alpine de cara a Japón (@AlpineF1Team)

Luego de sumar su primer punto desde que compite en Alpine, Franco Colapinto volverá a tener actividad en la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Japón. El joven de 22 años terminó 10° en China gracias a una notable actuación y, al igual que sucedió en Shanghái, correrá por primera vez en el circuito de Suzuka. La escudería francesa arribará al cierre de la gira por Asia con 10 unidades en la tabla, ya que Pierre Gasly también logró puntuar en Australia.

Mirando atrás, me alegré mucho por salir de Shanghái con mi primer punto para el equipo, sobre todo tras unas emocionantes disputas a lo largo de toda la carrera. Sin embargo, es una pena no haber podido conseguir un resultado aún mejor. El potencial estaba ahí, pero varios factores no nos favorecieron”, recordó el argentino sobre la carrera en China, en la que sufrió un golpe del Haas de Esteban Ocon que le provocó daños en su monoplaza y lo hizo perder tiempo.

En el comunicado que difundió Alpine, Colapinto destacó el enorme trabajo que realizó el equipo en el desarrollo de las primeras carreras: “Me ha impresionado el progreso que ha hecho la escudería en este inicio de temporada y la diferencia entre Melbourne y Shanghái fue evidente. La semana pasada estuve en Enstone trabajando con el equipo en el simulador. Fue estupendo compartir este resultado con ellos, teniendo en cuenta el esfuerzo que han realizado en los últimos meses”.

Franco se mostró optimista de cara al futuro y palpitó lo que será el GP de Japón. “Hemos demostrado de lo que somos capaces ahora y queremos seguir construyendo sobre esta base de cara a nuestro próximo reto en Suzuka. Estoy deseando correr por primera vez en mi carrera en Japón. Es un país increíble y tengo muchas ganas de vivir este fin de semana en este mítico circuito”, reconoció el ex Williams.

Por su parte, Colapinto puntualizó en que aguarda una carrera disputada, pero que espera volver a sumar puntos con Alpine: “A juzgar por las primeras carreras del año, tendremos que trabajar muy duro para poner a punto el coche, pero estoy motivado y listo para aprovechar nuestro buen resultado antes de un breve parón el mes que viene”.

Franco Colapinto sumó su primer
Franco Colapinto sumó su primer punto desde que está en Alpine (@AlpineF1Team)

El comunicado oficial de Alpine también incluyó declaraciones de Steve Nielsen, director de la escudería con sede en Enstone. “Nos fuimos de China con una mezcla de sentimientos bastante inusual, algo que el equipo probablemente no había experimentado en bastante tiempo. Sobre el papel, el resultado es evidentemente positivo, con nueve puntos sumados a lo largo del fin de semana y nuestro primer doble top 10 desde 2024. Podemos estar orgullosos de ello tras las dos primeras citas del calendario”, argumentó.

A pesar de esto, Nielsen profundizó en el rendimiento del equipo y aseguró que tienen que dar un salto en Suzuka: “Sin embargo, había un toque de decepción, ya que no aprovechamos al máximo nuestro potencial y nos fuimos de Shanghái sabiendo que podríamos haberlo hecho aún mejor, sobre todo con los contratiempos de otras escuderías. Esta mentalidad competitiva es el ADN de Enstone y me encantó ver caras sonrientes en la fábrica, pero también una determinación inquebrantable por querer ir siempre más allá para conseguir mejores resultados”.

Steve Nielsen fue claro sobre las aspiraciones del equipo y afirmó que el equipo tiene que sumar puntos de forma regular. “El verdadero reto es mantener nuestra competitividad, siguiendo entendiendo y sacando el máximo partido a nuestro paquete, tanto en pista como entre bastidores con el trabajo que se lleva a cabo en Enstone para introducir mejoras en el coche. Suzuka supone un nuevo reto que estamos deseando afrontar. Sinceramente, no sabemos qué puesto ocuparemos, pero el equipo está listo para mantener su dinámica positiva y darlo todo para sumar nuevos puntos”, explicó el director.

Los datos del circuito de
Los datos del circuito de Suzuka para el Gran Premio de Japón (Prensa de Alpine)

Pierre Gasly también brindó declaraciones con Alpine y destacó el trabajo del equipo en el arranque de la temporada 2026 de la F1. “Es agradable terminar una carrera con unos puntos sólidos en el bolsillo. En China estuvimos en la lucha durante todo el fin de semana y, lógicamente, quería más, ya que tenía la sensación de que teníamos más potencial y de que el resultado podría haber sido aún mejor en circunstancias más favorables. Dicho esto, hemos aprendido mucho, lo que nos será útil de cara al futuro. Probablemente sea una buena señal marcharnos con la sensación de que nos queda algo por hacer a pesar de haber tenido un fin de semana exitoso, y espero que podamos seguir con este impulso en Japón”, argumentó.

El experimentado corredor francés se mostró ilusionado con el rendimiento de Alpine: “Suzuka promete ser interesante con los nuevos monoplazas. Creo que no hay que fijarse objetivos, ya que este circuito presenta muchos retos únicos con su trazado rápido y fluido. Estoy listo para afrontarlos y espero que podamos entrar en ritmo de inmediato para lograr otro buen fin de semana y sumar más puntos a nuestro casillero antes del breve parón de abril”.

La actividad en Suzuka comenzará con la primera práctica libre el jueves 26 de marzo a las 23:30 (hora argentina), mientras que las 03:00 de la madrugada argentina se realizará la FP2. Los últimos ensayos se harán el viernes 27 a las 23:30, mientras que la sesión de clasificación para definir la grilla dará inicio a las 03:00 del país. El Gran Premio de Japón está pautado para las 02:00 del domingo 29 de marzo. La carrera contará con un total de 53 vueltas.

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