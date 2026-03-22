El análisis que revela los avances de Alpine tras el comienzo de la Fórmula 1: “Señales alentadoras”

Franco Colapinto fue décimo en China y logró su primer punto con Alpine (Photo by Jade Gao / AFP)

El equipo Alpine consiguió su primer doblete de puntos en el Gran Premio de China de Fórmula 1 tras casi un año y medio, con una actuación destacada de Pierre Gasly en sexto lugar y el debut oficial en la tabla del argentino Franco Colapinto. El resultado, sin embargo, no generó satisfacción interna: tanto pilotos como directivos reconocen que, pese a las mejoras observadas con el A526, la escudería francesa sigue lejos de los objetivos planteados para este inicio de temporada.

Así lo refleja un análisis del sitio especializado Motorsport en su versión neerlandesa, firmado por Laurens Stade y Jake Boxall-Legge. En la etapa final de la carrera en Shanghái, la combinación de incidentes estratégicos y problemas de ritmo impidió materializar todo el potencial del monoplaza. Gasly, que llegó a superar a los Red Bull en la clasificación, señaló que el coche de seguridad frustró su avance cuando ocupaba la quinta posición: “Me sentía muy cómodo en la quinta posición antes del coche de seguridad; me estaba distanciando, el ritmo era bueno”.

Al analizar el rendimiento de Alpine en la temporada 2025, sobran motivos para la inconformidad. La escudería, que había cerrado 2024 como sexta en el Campeonato de Constructores sin competencia directa en pista salvo el intermitente Aston Martin, mostró un descenso sostenido.

El viraje estratégico para 2025 excluyó cualquier inversión significativa en el monoplaza actual, apostando todo al desarrollo para 2026 y el abandono del motor propio de Renault en favor de una unidad Mercedes. La decisión buscó una mayor competitividad de cara al nuevo ciclo reglamentario, pero dejó al equipo en una posición interina donde celebraciones como la de China resultan insuficientes.

Sonríen Franco Colapinto y Pierre Gasly luego del doblete de puntos de Alpine en China (@AlpineF1Team)

La aparente mejora visual y aerodinámica del A526 en 2025 permitió a Alpine anotarse entre los equipos más sólidos de la zona media. Sin embargo, en China los detalles estratégicos y circunstanciales privaron a ambos pilotos de un botín mayor. Gasly perdió dos posiciones tras la reanudación del coche de seguridad, al quedarse sin potencia en la última curva, momento que Ollie Bearman aprovechó para adelantarlo. Esa pérdida de ritmo consolidó el sexto puesto, pero dejó la impresión de que el quinto era alcanzable.

El caso de Colapinto refleja aún más los márgenes de mejora perdidos. El coche de seguridad perjudicó la estrategia de neumáticos del piloto argentino, que rodaba con duros en su primer stint y se vio imposibilitado de recuperar posiciones frente a rivales que sí aprovecharon la neutralización para entrar a boxes. Un toque de Esteban Ocon (Haas) que derivó en un trompo y daños en el fondo plano costó aproximadamente siete segundos adicionales. Colapinto expresó su descontento tras la carrera china: “Deberíamos haber sumado muchos más puntos, y eso es lo frustrante. Pero es bueno que estemos frustrados. Claro que no es agradable perder una oportunidad así”.

El análisis del ritmo frente al neozelandés Liam Lawson indica que Colapinto llegó a ser hasta un segundo por vuelta más rápido en el inicio de su tanda con neumáticos medios, aunque la degradación limitó ese margen a partir de la octava vuelta. Lawson revirtió la diferencia tras cambiar también a neumáticos duros bajo el régimen de coche de seguridad. El balance final sugiere que Alpine dejó escapar potencialmente hasta siete puntos si se considera un quinto puesto para Gasly y un séptimo para Colapinto, una diferencia decisiva en una zona media extremadamente ajustada.

La estrategia de recursos del equipo con sede en Enstone priorizó completamente el desarrollo para 2026, adoptando ante la nueva normativa el motor Mercedes suministrado por Brixworth. Esta temporada se ve un salto de calidad en los flamantes A526 que además tienen la suspensión y transmisiones de la casa alemana.

En China, Colapinto peleó la punta de la carrera y llegó a ser segundo (REUTERS/Go Nakamura)

Gasly destacó tras su séptimo puesto en Shanghái que podría haber alcanzado la Q3 en Australia si se le hubiera dado otra oportunidad, lo que indica que el ritmo del monoplaza podría haber sido suficiente para estar con los líderes en Melbourne. “Si comparamos nuestra situación en 2025 con la actual, estamos en un nivel completamente diferente. Por eso estoy muy contento”. El corredor galo de 30 años subrayó que estuvieron a solo unas décimas de McLaren en clasificación y que el ritmo frente a Ferrari en los primeros stints fue competitivo. El francés aseguró tener confianza en las próximas carreras, con la condición de que se sigan afinando los detalles que limitan el pleno desarrollo del potencial actual del coche.

Los resultados en China, pese a constituir el mejor desempeño colectivo de Alpine desde el doble podio en San Pablo (Brasil) 2024 con Ocon y Gasly, exhiben la distancia entre el avance técnico y el cumplimiento de las expectativas deportivas. La insuficiencia de puntos obtenidos en escenarios propicios y la decisión de sacrificar el desarrollo en 2025 a favor del ciclo reglamentario siguiente mantienen vigente la autocrítica dentro de la estructura de Enstone.

La conclusión del artículo resume por qué se dio el avance de la escudería francesa y cómo deberá aprovecharlo en la próxima fecha: “Parece que Alpine alcanzó un punto clave en la comprensión del A526 durante el fin de semana en China, algo que el equipo debe aplicar en Suzuka. Ese circuito pondrá a prueba el agarre y el equilibrio generales, con sus numerosas curvas de velocidad media, lo que permitirá comprender mejor las fortalezas y debilidades de Alpine esta temporada”.

Y el panorama invita ilusionar a los fanáticos argentinos con el medio mecánico que cuenta Franco Colapinto: “Las primeras señales son alentadoras. Alpine está cerca de equipos como Haas y Racing Bull esta temporada y ahora debe aprovechar mejor esas oportunidades, al menos si no quiere seguir lamentando los siete puntos perdidos en China”. En cinco días volverá a la acción con los primeros ensayos del Gran Premio de Japón de F1 en el Autódromo de Suzuka.