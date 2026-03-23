“Está mi mamá escuchando”: el reclamo de Ruggeri al Pollo Vignolo por la palabra que usó para explicar el gol de Aranda para Boca

El ex jugador interrumpió al relator durante su editorial

La transmisión de F90 por ESPN este lunes incluyó un intercambio llamativo entre Sebastián Pollo Vignolo y Óscar Ruggeri, cuando el conductor utilizó el verbo “baitear” para describir la estrategia que utilizó Tomás Aranda para marcar su primer gol con la camiseta de Boca Juniors.

En ese momento, Vignolo explicó lo que hizo el juvenil xeneize: “Ese movimiento, ese voy para un lado, pero salgo... Bueno, ese baiteo —como dicen los pibes—. Eso de engañar, de voy para acá, y salgo para allá”. Ante la explicación, Ruggeri manifestó desconcierto y preguntó a qué se refería el término.

Mientras Pollo Vignolo aseguraba que más tarde le aclararía la duda, Ruggeri replicó en tono de broma: “Por favor, mirá las palabras que tirás. Está mi mamá escuchando también”, lo que generó risas entre el resto de los panelistas. El conductor, en tono de broma, le replicó: “Si no sabés cómo hablan los pibes no podés hablar. Tu mamá tiene ‘aura’”.

*El gol de Aranda al que hizo referencia Vignolo

Es preciso aclarar que el término “baitear” hace referencia a una terminología coloquial, derivada de un anglicismo, entre los jóvenes que es utilizada cuando se realiza un engaño. De hecho, la palabra bait en inglés significa cebo o anzuelo y en redes sociales originalmente era empleada cuando un contenido era diseñado especialmente para provocar una reacción emocional fuerte y así potenciar la viralidad y la interacción.

La semana pasada, Vignolo fue invitado al programa Paren la Mano, referencia entre jóvenes usuarios y streamers, donde reforzó su cercanía con el público. Durante la transmisión del partido Boca–Unión, hizo mención al ciclo en su relato con la construcción “paren la mano”, en alusión al propio programa.

El relator, de 50 años, ha sorprendido al público joven al reinventarse como creador de contenido en redes sociales, donde millones de usuarios siguen su rutina y lenguaje popular. Alejado de los formatos tradicionales, Vignolo comparte desde actividades cotidianas, como su entrenamiento al aire libre en Ciudad de Buenos Aires, hasta momentos lúdicos jugando a la consola y bromas entre colegas, consolidando una comunidad digital con códigos y expresiones actuales como “aura” y “prime”.

De hecho, fue en Paren la Mano donde Vignolo fue retado a hacer mención a algunas de estas terminologías coloquiales durante la transmisión de un partido. “Aura”, por su parte, es empleada cuando una persona u objeto posee una calidad especial, funcionando así como un marcador de valor. “Prime”, en cambio, hace referencia al pico máximo de rendimiento, utilizada en muchos casos para diferenciar el mejor momento de un deportista durante su carrera.

Esta faceta de Vignolo incluye la participación activa en espacios espontáneos propios de las redes, como cuando realizó una parodia de la foto de Cristian Fabbiani, ejemplificando el uso del humor como puente con nuevos seguidores. Esta transición lo llevó a dejar de lado contenidos convencionales, como fragmentos de entrevistas o análisis deportivos, y a adoptar un estilo que prioriza la identificación generacional y la interacción directa.

La reacción frente a la crítica ha sido parte esencial de su estrategia digital. Vignolo responde a sus detractores con humor y sin confrontación, recurso que incrementó su viralidad y nivel de seguidores, sobre todo en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).