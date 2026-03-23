Deportes

“Está mi mamá escuchando”: el reclamo de Ruggeri al Pollo Vignolo por la palabra que usó para explicar el gol de Aranda para Boca

El ex jugador manifestó desconcierto cuando el conductor empleó el término “baiteo”

Guardar
El ex jugador interrumpió al relator durante su editorial

La transmisión de F90 por ESPN este lunes incluyó un intercambio llamativo entre Sebastián Pollo Vignolo y Óscar Ruggeri, cuando el conductor utilizó el verbo “baitear” para describir la estrategia que utilizó Tomás Aranda para marcar su primer gol con la camiseta de Boca Juniors.

En ese momento, Vignolo explicó lo que hizo el juvenil xeneize: “Ese movimiento, ese voy para un lado, pero salgo... Bueno, ese baiteo —como dicen los pibes—. Eso de engañar, de voy para acá, y salgo para allá”. Ante la explicación, Ruggeri manifestó desconcierto y preguntó a qué se refería el término.

Mientras Pollo Vignolo aseguraba que más tarde le aclararía la duda, Ruggeri replicó en tono de broma: “Por favor, mirá las palabras que tirás. Está mi mamá escuchando también”, lo que generó risas entre el resto de los panelistas. El conductor, en tono de broma, le replicó: “Si no sabés cómo hablan los pibes no podés hablar. Tu mamá tiene ‘aura’”.

*El gol de Aranda al que hizo referencia Vignolo

Es preciso aclarar que el término “baitear” hace referencia a una terminología coloquial, derivada de un anglicismo, entre los jóvenes que es utilizada cuando se realiza un engaño. De hecho, la palabra bait en inglés significa cebo o anzuelo y en redes sociales originalmente era empleada cuando un contenido era diseñado especialmente para provocar una reacción emocional fuerte y así potenciar la viralidad y la interacción.

La semana pasada, Vignolo fue invitado al programa Paren la Mano, referencia entre jóvenes usuarios y streamers, donde reforzó su cercanía con el público. Durante la transmisión del partido Boca–Unión, hizo mención al ciclo en su relato con la construcción “paren la mano”, en alusión al propio programa.

El relator, de 50 años, ha sorprendido al público joven al reinventarse como creador de contenido en redes sociales, donde millones de usuarios siguen su rutina y lenguaje popular. Alejado de los formatos tradicionales, Vignolo comparte desde actividades cotidianas, como su entrenamiento al aire libre en Ciudad de Buenos Aires, hasta momentos lúdicos jugando a la consola y bromas entre colegas, consolidando una comunidad digital con códigos y expresiones actuales como “aura” y “prime”.

De hecho, fue en Paren la Mano donde Vignolo fue retado a hacer mención a algunas de estas terminologías coloquiales durante la transmisión de un partido. “Aura”, por su parte, es empleada cuando una persona u objeto posee una calidad especial, funcionando así como un marcador de valor. “Prime”, en cambio, hace referencia al pico máximo de rendimiento, utilizada en muchos casos para diferenciar el mejor momento de un deportista durante su carrera.

Esta faceta de Vignolo incluye la participación activa en espacios espontáneos propios de las redes, como cuando realizó una parodia de la foto de Cristian Fabbiani, ejemplificando el uso del humor como puente con nuevos seguidores. Esta transición lo llevó a dejar de lado contenidos convencionales, como fragmentos de entrevistas o análisis deportivos, y a adoptar un estilo que prioriza la identificación generacional y la interacción directa.

La reacción frente a la crítica ha sido parte esencial de su estrategia digital. Vignolo responde a sus detractores con humor y sin confrontación, recurso que incrementó su viralidad y nivel de seguidores, sobre todo en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).

Temas Relacionados

Sebastián VignoloOscar Ruggerideportes-argentina

Últimas Noticias

El emotivo video de Tomás Aranda a los 12 años que compartió Boca tras su primer gol: “Los sueños se cumplen”

Las imágenes de su llegada a la novena división pusieron en primer plano la historia del juvenil, quien fue ovacionado en La Bombonera tras marcar su primer gol con la camiseta azul y oro ante Instituto

El emotivo video de Tomás

“¡Preste atención, señor!“: la dura crítica de Romario a Ancelotti por la ausencia de Neymar en la selección de Brasil

La leyenda de la Verdeamarela expresó su desacuerdo con la decisión del técnico italiano y defendió el talento del astro del Santos

“¡Preste atención, señor!“: la dura

Tensión en el Miami Open: el motivo por el que el juez del partido entre Francisco Cerúndolo y Medvedev debió bajarse de la silla

A Mohamed Lahyani se le enganchó un cable y debió interrumpir el partido al verse en peligro

Tensión en el Miami Open:

Las imágenes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en Tokio: el gesto del piloto de F1

La pareja se mostró con sus guardaespaldas en la previa al GP de Japón, pero sorprendieron por su naturalidad

Las imágenes de Lewis Hamilton

Francisco Cerúndolo reveló las claves del triunfo ante Daniil Medvedev: el susto que sufrió en pleno partido

“No me esperaba arrancar 6-0 arriba”, reconoció el argentino, que dio uno de los golpes del torneo al imponerse sobre el ex número 1 del mundo y actual número 10

Francisco Cerúndolo reveló las claves
DEPORTES
El emotivo video de Tomás

El emotivo video de Tomás Aranda a los 12 años que compartió Boca tras su primer gol: “Los sueños se cumplen”

“¡Preste atención, señor!“: la dura crítica de Romario a Ancelotti por la ausencia de Neymar en la selección de Brasil

Tensión en el Miami Open: el motivo por el que el juez del partido entre Francisco Cerúndolo y Medvedev debió bajarse de la silla

Las imágenes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en Tokio: el gesto del piloto de F1

Francisco Cerúndolo reveló las claves del triunfo ante Daniil Medvedev: el susto que sufrió en pleno partido

TELESHOW
Maxi López se defendió tras

Maxi López se defendió tras los dichos de su exsocio y la acusación de estafa: “Yo decidí enfocarme en mi familia”

¿Emilia Mernes chateaba con Leandro Paredes?: “Los rumores en redes vienen desde hace rato”

El mal momento de Brenda Asnicar en las redes: “Se están haciendo pasar por mí”

El comediante y streamer libertario Martín “Negro” Almeida: “El humor político es clave en la batalla cultural”

Adiós a Rómulo Berruti: Función Privada, la gran ventana del cine argentino y mundial que llegó con la democracia

INFOBAE AMÉRICA

Descubren cómo una planta prehistórica

Descubren cómo una planta prehistórica podría generar agua en escenarios extremos

La dictadura cubana negó la liberación anticipada del artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara tras cinco años de cárcel

Largas filas en Teherán para comprar generadores ante la amenaza de Trump de atacar las centrales eléctricas de Irán

Cómo funcionan los humedales flotantes que ya muestran resultados prometedores en la lucha contra la polución

Megapiranha y la evolución de un mito: cómo un pez prehistórico se convirtió en “estrella” del cine de terror