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“Cero piedad incluso para el árbitro”: el video de la gambeta viral de Nicolás Paz antes de sumarse a la selección argentina

El mediocampista anotó un gol en el triunfo del Como por 5 a 0 ante el Pisa por la Serie A. Y protagonizó una jugada que hizo furor en las redes

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El talento de Nico Paz fue celebrado por el Como en un vídeo compartido en redes sociales

La figura de Nico Paz se alza en el fútbol italiano tras su deslumbrante actuación en la reciente goleada del Como sobre Pisa por 5-0, un resultado que impulsa al club hacia la próxima Champions League y consolida al argentino como uno de los protagonistas de la Serie A. A sus 21 años, el centrocampista no solo marcó el cuarto gol del encuentro, sino que alcanzó la cifra de 10 tantos en la liga, situándose como el tercer máximo goleador del campeonato italiano y sumó once anotaciones y seis asistencias en la temporada.

El impacto de Paz en el Como trasciende las estadísticas. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, el joven argentino dejó de ser una promesa de la cantera del Real Madrid para convertirse en el motor creativo del equipo lombardo. Su zurda, capaz de sentenciar a rivales de peso como Milan y Fiorentina en la Copa Italia, se transformó en sinónimo de peligro cada vez que tiene la pelota en sus pies.

“Cero piedad incluso para el
“Cero piedad incluso para el árbitro”, el mensaje del Como sobre una jugada de Nico Paz

El club italiano no tardó en destacar su aporte en redes sociales. Un video compartido por la institución muestra a Paz maniobrando la pelota con gran destreza junto al árbitro, sin perder el control ni la elegancia en una jugada individual que generó admiración. La frase que acompañó el posteo fue “cero piedad incluso para el árbitro”, en lo que resume el reconocimiento a su calidad y a la confianza con la que se mueve en el campo de juego.

En la temporada actual, Nico Paz suma 33 partidos oficiales y participa directamente en casi una tercera parte de los goles del equipo. Sus actuaciones lo convirtieron en una pieza central en el esquema de Fàbregas y fortalecieron su candidatura para integrar la lista definitiva de la selección argentina de cara al Mundial 2026.

La última jornada ante Pisa fue la quinta victoria consecutiva para el Como en la Serie A, una racha que mantiene vivas las aspiraciones del club de asegurar un lugar en la máxima competición europea. La pluralidad ofensiva también se hizo presente en el marcador: cinco futbolistas distintos anotaron en el partido. El senegalés Assane Diao inauguró la cuenta y asistió al griego Tasos Douvikas, mientras que el croata Martin Baturina firmó el tercer tanto.

Nico Paz convirtió el cuarto
Nico Paz convirtió el cuarto tanto en la goleada 5-0 ante Pisa (REUTERS/Daniele Mascolo)

La trascendencia de los argentinos en el equipo lombardo quedó demostrada una vez más. Máximo Perrone, quien llegó procedente de Vélez, sentenció la goleada al definir con precisión luego de un centro de Nicolas-Gerrit Kuhn. El mediocampista suma tres goles en el torneo y, al igual que Paz, fue recientemente convocado por Lionel Scaloni para los próximos encuentros de la selección argentina frente a Mauritania y Zambia en la Bombonera.

El presente de Paz en Como representa mucho más que una buena racha. Su liderazgo futbolístico, la madurez para asumir responsabilidades y su visión de juego lo convierten en un referente en el club y en una de las mayores promesas argentinas en Europa. El crecimiento del futbolista argentino, reflejado tanto en los números como en su influencia en el juego, alimenta la expectativa de una proyección aún mayor.

El centrocampista argentino, junto a
El centrocampista argentino, junto a Máximo Perrone, disputará los amistosos con el seleccionado nacional (REUTERS/Daniele Mascolo)

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