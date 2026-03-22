Los goles de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone en el gran triunfo del Como 5-0 ante el Pisa por la Serie A de Italia

El Como consolidó su mejor campaña en la Serie A con una contundente goleada por 5-0 ante Pisa, resultado que lo proyecta hacia la clasificación a la próxima Champions League y refuerza el protagonismo de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, recientemente seleccionados por Lionel Scaloni para los próximos partidos de la selección argentina ante Mauritania y Zambia en La Bombonera.

Este triunfo permite al equipo dirigido por Cesc Fàbregas ampliar distancias con Roma y Juventus —sus principales perseguidores en la tabla— y recortar la diferencia con Napoli y Milan, a quienes ahora tiene a solo 5 y 6 puntos, respectivamente. El conjunto lombardo alcanza así una racha de cinco victorias consecutivas en liga y se mantiene invicto en siete partidos, incluyendo semifinales de la Copa Italia.

En el partido frente a Pisa, que selló la quinta victoria consecutiva del Como, el marcador mostró una notable pluralidad ofensiva: los cinco goles fueron convertidos por jugadores diferentes. El senegalés Assane Diao abrió la cuenta y asistió posteriormente al griego Tasos Douvikas, máximo goleador del club en el presente ejercicio, que aumentó la diferencia antes del descanso. Apenas iniciado el segundo tiempo, el croata Martin Baturina sentenció el trámite del partido con el tercer gol, disipando cualquier intento de reacción del Pisa.

La situación en la tabla refuerza la magnitud de la campaña del equipo de Fàbregas, que ostenta una de sus mejores posiciones históricas en la máxima categoría tras su ascenso en 2024 y sigue peleando por ubicarse entre los cuatro mejores, además de mantenerse expectante en la Copa Italia, donde deberá enfrentar a Inter de Milán en semifinales.

La celebración del gol de Máximo Perrone con Edoardo Goldaniga y el otro argentino, Nico Paz (REUTERS/Daniele Mascolo)

La trascendencia de los argentinos en la estructura táctica del Como se evidenció especialmente en este encuentro. Nico Paz, de 21 años, convirtió el cuarto gol del partido, alcanzando diez anotaciones en la Serie A y once en la temporada si se suma la Copa Italia, más seis asistencias. Este rendimiento lo convierte en el tercer máximo goleador del campeonato italiano, solo superado por su compañero de equipo Tasos Douvikas —once tantos y una asistencia— y por otro argentino de la Selección, el delantero Lautaro Martínez, que lidera la tabla con 14 conquistas y cuatro pases de gol.

Por su parte, Máximo Perrone selló el tanteador tras definir con precisión un centro atrás de Nicolas-Gerrit Kuhn. El ex jugador de Vélez suma tres goles en el torneo, con la particularidad de que dos fueron marcados frente al mismo rival, Pisa: el anterior, el 6 de enero. Su actualidad en el club no solo lo afianza como pieza central para Fàbregas, sino que sostiene su aspiración de quedar en la lista definitiva de la selección para el Mundial 2026.

El presente del Como 1907 en torneo local lo ubica en el cuarto lugar de la tabla, con margen sobre Juventus y una tendencia ascendente que lo acerca a su primera participación en la Champions League. La regularidad alcanzada en la Serie A y el mantenerse en zona de definición en Copa Italia confirman a la plantilla dirigida por Fàbregas como una de las revelaciones del fútbol italiano en la presente temporada.

En la próxima fecha de la Serie A, el Como visitará a Udinese, el lunes 6 de abril a las 7.30 hora de Argentina.