Revolución en el tenis: Wimbledon anunció que usará el VAR por primera vez en la historia

El VAR llega a Wimbledon (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)

En medio de las novedades tecnológicas que se suman al deporte cada día, Wimbledon anunció una serie de transformaciones inéditas para la edición 2026 que comenzará el 29 de junio. El All England Lawn Tennis Club confirmó la integración de la revisión por video en sus canchas principales y lanzó una reforma de infraestructura sin precedentes de cara a su 139° aniversario.

A partir de este año, Wimbledon incorporará el sistema de revisión por video, similar al VAR, en seis canchas principales: el Estadio Central y las pistas número 1, 2, 3, 12 y 18. Según el comunicado que difundió ATP, “los jueces y jugadores podrán apoyarse en las repeticiones para evaluar acciones como los dobles piques, toques de red accidentales, invasiones de campo o si el impacto de la bola ocurrió en el cuerpo del tenista antes de cruzar hacia el otro lado del court”. Este protocolo difiere del tradicional “ojo de halcón”, que está limitado a validar si la pelota entró o salió, ya que abordará situaciones dinámicas y controvertidas de juego.

La organización estableció que no impondrá tope alguno para las solicitudes de revisión de los competidores, quienes podrán desafiar las decisiones arbitrales cuantas veces requieran mientras la tecnología se encuentre disponible. El club argumenta que esta decisión tiene como objetivo “garantizar que la justicia deportiva prevalezca en todo momento”. Esto se produce luego de la polémica que se generó en 2025 durante el duelo entre Anastasia Pavlyuchenkova y Sonay Kartal, tras detectarse una falla inédita en el sistema de canto de líneas (ELC) con inteligencia artificial, que el año pasado reemplazó a los jueces de línea.

La polémica acción se produjo con el marcador 4-4 cuando Pavlyuchenkova servía con ventaja. Kartal subió a la red y ejecutó un tiro que, visualmente, salió 10 centímetros fuera de la pista. Sin embargo, el sistema, instalado por primera vez de manera exclusiva en Wimbledon, omitió marcar la pelota como fuera de línea. El árbitro detuvo el juego para revisar la jugada y descubrió que el sistema había perdido la conexión, por lo que optó por repetir el punto al no poder recurrir a una verificación alternativa. Nadie, ya sea jugadores y espectadores recibieron una explicación clara en ese momento. El incidente, que se produjo en el noveno juego del primer set, suscitó una oleada de protestas tanto de jugadoras como de otros referentes del circuito.

*El error de la IA durante el duelo entre Pavlyuchenkova y Kartal en 2025

Los cambios tecnológicos también alcanzarán a los fanáticos presentes en las canchas en esta edición de The Championship. Tras analizar el funcionamiento del sistema de cantos automáticos en 2025, Wimbledon instalará indicadores visuales en los marcadores electrónicos de todas las canchas: los términos “fuera” y “falta” se desplegarán brillantemente para disipar cualquier duda entre el público en jornadas de viento o bullicio, cuando las señales acústicas pueden pasar desapercibidas.

Otra de las novedades más relevantes destacadas reside en la inminente expansión del recinto, tras la sentencia favorable del Tribunal Superior de Londres que habilita el uso deportivo de los terrenos de Wimbledon Park, antes destinados al golf. Este fallo permitirá triplicar la superficie disponible en el club y habilitará la construcción, en los próximos años, de nuevas canchas de césped y un estadio de gran capacidad equipado con techo retráctil, pensado para garantizar la continuidad de los partidos destacados en jornadas lluviosas, característica recurrente de la capital británica.

En el centro de estas reformas se encuentra la decisión institucional de Wimbledon de combinar su apego a la tradición con una apertura clara a la modernización. Las medidas anunciadas no solo cambian la dinámica del arbitraje y la experiencia del público, sino que proyectan el crecimiento de uno de los torneos más antiguos del mundo hacia nuevas generaciones y escenarios competitivos.