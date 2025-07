Polémica en Wimbledon durante un partido por un error del sistema con inteligencia artificial que reemplazó a los jueces de línea

*El error de la IA durante el duelo entre Pavlyuchenkova y Kartal

El torneo de Wimbledon enfrenta una de sus mayores polémicas en la era de la tecnología con la implementación por primera vez, y de forma total, del sistema electrónico de canto de líneas (ELC). Un error en este sistema durante el partido de cuarta ronda entre la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y la británica Sonay Kartal, cambió el desarrollo de un game, generando protestas de jugadoras y una ola de cuestionamientos sobre la infalibilidad del ELC.

En el noveno juego del primer set, el partido iba igualado (4-4). Pavlyuchenkova, al servicio y con ventaja, buscaba adelantarse en el marcador. Kartal subió a la red en un intento de igualar la situación, pero su tiro claramente salió por aproximadamente 10 centímetros. Sin embargo, el ELC, que reemplaza este año a los jueces de línea en Wimbledon, no marcó la pelota como fuera. El umpire detuvo momentáneamente el punto para revisar la acción, pero al descubrir que el sistema electrónico había perdido conexión, decidió repetir el punto. No hubo corrección arbitral, lo que tomó por sorpresa a jugadoras y también al público.

Momentos después, Kartal logró quebrar el servicio de su rival y dispuso de su saque para cerrar el set. Aunque no lo concretó, el parcial se definió en un tiebreak que ganó Pavlyuchenkova por 7-3. La rusa terminó llevándose el partido por 7-6 (3) y 6-4, accediendo así a los cuartos de final. A pesar de su victoria, la molestia de la jugadora rusa fue clara y se manifestó repetidas veces en la pista y ante la prensa.

“No sé si ha sido dentro o fuera, pero tú no puedes probarlo. Como ella es local pueden decir lo que quieran. Me han robado el juego. Me lo robaron”, dijo Pavlyuchenkova en pleno partido, cuestionando la imparcialidad de la decisión. Tras el encuentro, insistió: “Para esto está”, refiriéndose a la responsabilidad del juez de silla. “Me dijo que lo haría, pero no lo hizo, simplemente mandó repetir el punto. No sé si tiene que ver con que Kartal sea británica. Creo que era difícil para él también, probablemente tenía miedo de tomar una decisión tan importante”, dijo en declaraciones que recogió el medio británico The Times.

La tenista se quejó de la decisión de un punto (Reuters)

El All England Club, encargado de la organización del torneo, reconoció el error del sistema. Un portavoz del club declaró: “Nos disculpamos con las jugadoras. Tenemos confianza total en la efectividad de esta tecnología. En este caso, fue un error humano y como consecuencia de ello hemos revisado completamente el proceso y hecho los cambios apropiados”. Según las reglas de los Grand Slams, en caso de un fallo de la tecnología, es el juez de silla quien debe tomar la decisión.

Kartal, por su parte, explicó tras el partido: “Esa situación es rara. No creo que haya sucedido nunca, si es que ha sucedido. ¿Qué se le va a hacer? El árbitro está haciendo todo lo posible en esa situación. Creo que lo manejó bien. Creo que el sistema simplemente falló un poco y creo que lo más justo fue lo que hizo: repetir el punto. Obviamente, creo que fue un poco de mala suerte”. Sobre la polémica jugada, añadió: “Soy bastante baja. Así que donde está la cinta de la red, muchas veces pierdo la visión, así que no puedo ver más allá de la línea de fondo. Pero desde donde estaba, no podía ver. Desde mi punto, sentí que el revés fue limpio. Quizás tenga que ver la repetición. Mi visión estaba un poco cegada. Cuando terminó el punto, no sabía realmente qué era... Pensé que quizás era un let o algo que entró en la pista. No podía ver”.

Jack Draper, cuarto del ranking ATP británico, y Emma Raducanu, campeona del US Open, también han expresado dudas acerca del ELC: “No creo que sea 100% precisa. Un par de bolas dejaron marcas en la pista. Si hubiera sido mala no habría habido cal en ellas. Supongo que no puede ser 100% efectivo, porque a veces es cuestión de milímetros”, opinó Draper después de su eliminación. Raducanu agregó: “Estoy segura de que hubo una pelota que dieron por buena y que fue mala. Es decepcionante que en el torneo haya decisiones que sean incorrectas, pero en la mayor parte de los puntos va bien. En mis partidos ha habido algunas que han sido fallos por mucho, así que espero que eso lo solucionen”.

El juez de silla decidió que se realice nuevamente el punto (AP)

Este incidente se produce en la primera edición de Wimbledon en la que los jueces de línea brillan por su ausencia. Algunos de ellos, marginados por la automatización, protestaron a las puertas del All England Club con pancartas contra el reemplazo humano. Marin Cilic, otro de los jugadores afectados por la decisión, criticó duramente el cambio y advirtió sobre la pérdida del “encanto humano” del tenis.

En rueda de prensa, Pavlyuchenkova se extendió sobre este tema: “A veces, cuando jugamos, pienso: ‘¿Estoy loca o simplemente siento que la pelota es larga?’”, reconoció. “Creo que estamos perdiendo un poco el encanto de tener recogepelotas humanos... como, durante la COVID, cuando no teníamos recogepelotas. Se vuelve un poco extraño, como si fuera un robot. Sin embargo, son muy buenos imponiendo multas e infracciones del código. Esto sí que lo notan. Siempre, por pequeño que sea, están ahí para actuar. Preferiría que revisaran las líneas y marcaran mejor los errores”.