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Francisco Cerúndolo se quedó con el duelo argentino al vencer a Thiago Tirante en el Masters 1000 de Miami y se enfrentará a un top ten

El porteño superó a su compatriota en sets corridos y avanzó a la tercera ronda, donde se medirá con el ruso Daniil Medvedev

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Francisco Cerúndolo se adueñó del duelo argentino en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami Open, al vencer a Thiago Tirante en sets corridos por 6-4 y 6-2 en una hora y 25 minutos de juego. En la tercera fase, el porteño se medirá con el ruso Daniil Medvedev.

Cerúndolo, actual número 19 del ranking mundial y principal raqueta argentina, ratificó su solidez en un escenario que históricamente le resulta favorable. Con antecedentes destacados como las semifinales en 2022 -donde derrotó al italiano Jannik Sinner (2°) y al estadounidense Frances Tiafoe (20°)- y los cuartos de final en 2023 y 2025, el mayor de los hermanos continúa demostrando su protagonismo en un torneo que potencia su estilo ofensivo. Esta regularidad sobre cemento norteamericano se complementa con un inicio de temporada positivo, marcado por la conquista de su cuarto título ATP en el reciente Argentina Open, tras imponerse en la final al italoargentino Luciano Darderi.

A sus 27 años y con más de 150 victorias en el circuito, Fran llega a Miami con el impulso de haber alcanzado los octavos de final en el Australian Open y la tercera ronda en Indian Wells. Tras caer ante el alemán Alexander Zverev (4°) y el británico Jack Draper (26°), recuperó la senda del triunfo en superficie rápida.

El debut en la segunda fase, reservado por su condición de cabeza de serie, enfrentó a Tirante (81°), quien ingresó al cuadro principal como lucky loser tras perder en la última ronda de la clasificación y vencer en la primera ronda al francés Valentin Royer (69°). En el primer set, ambos tenistas mostraron cierta irregularidad con sus servicios; Cerúndolo cedió dos veces su saque y el platense tres. Esa pequeña ventaja permitió al porteño cerrar el parcial por 6-4.

En el segundo set, el top 20 argentino mostró su mejor versión: ataques precisos y consistencia en los golpes le permitieron tomar ventaja rápidamente por 4-0. Tirante, desgastado tras disputar cuatro partidos en días consecutivos, no pudo equilibrar el juego y Cerúndolo cerró el set por 6-2.

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TFrancisco Cerúndolo se enfrentará al ruso Daniil Medvedev en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

En la siguiente ronda, Francisco Cerúndolo se medirá con Daniil Medvedev (10°), quien derrotó al japonés Rei Sakamoto (164°) por 6-7(10), 6-3 y 6-1.

Por su parte, Tirante se despidió de Miami como una de las figuras emergentes del tenis argentino. El bonaerense atraviesa su mejor temporada en términos de ranking, alcanzando el puesto 74, la mejor posición de su carrera. Además, destacó en el ATP 500 de Río de Janeiro, llegando a los cuartos de final, uno de los torneos más exigentes de la gira sudamericana.

El platense también tuvo su estreno en la Copa Davis, durante la serie de Qualifiers ante Corea del Sur en Busan, donde registró un triunfo y una derrota en su debut con el equipo argentino, dejando buenas sensaciones en su primera experiencia representando al país en la competencia por equipos más importante del tenis mundial.

Etcheverry pone tercera

Este domingo se presentará Tomás Etcheverry (39°), quien viene de superar al belga Zizou Bergs en sets corridos por 7-6(5) y 7-6(3). El platense enfrentará a la joven promesa del tenis español Rafael Jodar, de 19 años, que ingresó por primera vez al top 100 del ranking en vivo tras avanzar a la tercera ronda del certamen estadounidense, luego de vencer al australiano Aleksandar Vukic (93°) por 6-1 y 6-2.

El encuentro está programado para el segundo turno de la cancha Butch Buchholz, cerca de las 14:00 (hora argentina). Toda la jornada se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+.

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