El rotundo giro de una ex tenista que se volcó al contenido erótico tras su retiro: “Estoy orgullosa de mi cuerpo”

Ashley Harkleroad, la reconocida tenista que comenzó a crear contenido erótico después de retirarse (@ashleyharkleroad)

La vida de la ex tenista Ashley Harkleroad dio un giro, cuando a sus 23 años aceptó la propuesta de la revista Playboy para realizar una sesión de fotos en la que posó desnuda. Desde que se retiró del profesionalismo en el 2012, cuando llegó a ubicarse 39 en el ranking WTA, la estadounidense se consolidó en el mundo del entretenimiento para adultos: desde producciones en su cuenta de OnlyFans hasta su propia película erótica junto a su esposo, el ex deportista Chuck Adams.

En el año 2008, Harkleroad se convirtió en la primera deportista profesional en protagonizar una producción al desnudo para la célebre revista erótica, un hito que redefinió su identidad pública —y su relación con el cuerpo en el alto rendimiento—.

“Acepté posar desnuda porque estoy orgullosa de mi cuerpo atlético. Con esto quiero demostrarle a las atletas que pueden tener lindos cuerpos como las modelos comunes”, mencionó en aquella producción. El paso por la revista marcó el comienzo de un proceso que conduciría, una década más tarde, a una exposición propia en el universo de OnlyFans.

Ashley Harkleroad logró ubicarse en el puesto 39 del ranking WTA en 2003 (Credit Image: © John Zissel/Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

La nacida en Rossville, Georgia, debutó en el circuito profesional en el 2000 y tres años después alcanzó el puesto 39° del ranking mundial WTA. Su carrera, acompañada en parte por el entrenador argentino José Luis Clerc, le reportó 213 victorias y USD 1 millón en premios, de acuerdo con los registros oficiales de la WTA.

Sin embargo, las lesiones le impidieron llegar a las instancias decisivas de los principales Grand Slam, con la tercera ronda como mejor resultado tanto en Roland Garros 2003 como en Australia 2007. Nunca logró acceder a octavos de final ni levantar trofeos. A lo largo de toda su carrera profesional registró un récord de 213 victorias y 140 derrotas.

Ashley Harkleroad se retiró del tenis en el 2012 (@ashleyharkleroad)

En 2007, Harkleroad hizo una pausa competitiva para dar a luz a su primer hijo, Charlie, y un año más tarde protagonizó la ya mencionada portada en Playboy. El gesto generó controversia en el ambiente del tenis profesional, pero la tenista defendió su decisión bajo el argumento de redefinir los estándares de belleza y fortaleza en el deporte femenino.

Tras su segunda maternidad en 2010, y tras más de una década en el circuito, decidió alejarse definitivamente del deporte profesional en 2012, aunque incursionó en el periodismo deportivo como comentarista para la cadena Tennis Channel.

Ashley Harkleroad tiene un récord de 213 victorias y 140 derrotas como tenista profesional (@ashleyharkleroad)

Con 37 años, Harkleroad anunció la publicación de su primer vídeo pornográfico en la plataforma de OnlyFans, grabado junto a su esposo, el también ex tenista Chuck Adams. En su presentación pública, la ex jugadora expresó: “Aquí está mi primer vídeo porno”, remarcando el orgullo por esta nueva faceta. Al cierre de 2022, ya acumulaba más de 129.000 seguidores en su cuenta de Instagram y su influencia en las redes sociales solo habría crecido desde entonces.

La ex tenista reveló que la motivación detrás de su incorporación a la industria para adultos comenzó con una simple reflexión económica: “Si tengo fans dispuestos a gastar cinco dólares por una foto sexy, ¿hasta dónde puedo llegar?”, cuestionó en el anuncio de su llegada a OnlyFans en 2022.

Ashley Harkleroad fue una de las primeras deportistas en posar desnuda en la revista Playboy (@ashleyharkleroad)

Entre 2000 y 2012, Harkleroad había acumulado poco más de USD 1 millón en premios dentro del circuito profesional. La transformación de ex tenista a creadora de contenido para adultos estuvo marcada por la decisión de exponer una imagen corporal sin tapujos: “Estoy en mi mejor momento”, declaró al portal británico The Sun, evidenciando una postura distante de los prejuicios y segura de su elección.

A diferencia de otros deportistas, la estadounidense seleccionó un rumbo poco convencional en su retiro, enfocándose tanto en inspirar a otras mujeres atletas como en consolidar su marca personal en OnlyFans. No obstante, el protagonismo en plataformas de suscripción paga y la difusión mediática comienzan a ser cada vez más recurrente dentro del deporte.