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El desencajado festejo de Guardiola durante la final de la Copa de la Liga que el Manchester City le ganó al Arsenal

El entrenador catalán obtuvo el título número 19 con los Ciudadanos y lo vivió con mucha intensidad

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*El primer tanto del Manchester City y el efusivo festejo de Guardiola

Pep Guardiola conquistó en Wembley su decimonoveno trofeo oficial con el Manchester City, al imponerse por 2-0 al Arsenal de Mikel Arteta en la final de la Copa de la Liga Inglesa. El entrenador catalán de 55 años vivió con mucha efusividad el cotejo que en el que los Ciudadanos obtuvieron el noveno título de este certamen en su historia, el quinto bajo la tutela del estratega ex Barcelona.

La victoria del City cobra especial peso, ya que el equipo llegaba golpeado tras ser eliminado por el Real Madrid en octavos de Champions y acumular una desventaja de 9 puntos respecto al Arsenal en el torneo local.

En un Wembley con 88.486 espectadores, Nico O’Reilly, de 20 años y uno de los últimos descubrimientos de Guardiola, fue protagonista absoluto con un doblete en apenas cuatro minutos. El joven inglés abrió el marcador en el minuto 60, anticipándose a Martin Zubimendi luego de un error del arquero de los Gunners, Kepa Arrizabalaga, y repitió en el 64 al rematar de cabeza un centro desde la derecha de Matheus Nunes, ampliando la ventaja del City y sentenciando el partido.

Guardiola obtuvo su título 19
Guardiola obtuvo su título 19 con el City (REUTERS/David Klein)

Fue tras el primer tanto de O’Reilly en la que se vio un festejo totalmente desencajado de Guardiola. El entrenador giró hacia donde se encontraban sus ayudantes, elevó sus puños al mismo tiempo que efectuó un salto. Sin embargo, eso no fue todo: le pegó una patada a los carteles de publicidad, bajo la atenta mirada de Arteta, su amigo y ex colaborador.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el Arsenal fue superior en los primeros compases y generó sus mejores oportunidades en ese tramo. El arquero del City James Trafford, titular en la Copa de la Liga en lugar de Gianluigi Donnarumma, realizó una triple intervención ante disparos de Kai Havertz y Bukayo Saka. El elenco de Manchester tardó 20 minutos en reaccionar, pero fue ganando posesión y encontró su mejor vía ofensiva por la derecha, con un Antoine Semenyo incisivo y Erling Haaland al acecho, aunque sin puntería.

Al empezar la segunda parte, el Arsenal perdió capacidad de respuesta, especialmente tras la lesión de Eberechi Eze, mientras el City agigantó su dominio y sometió sin pausa a los de Arteta.

En este contexto, la disciplina defensiva del City se manifestó en la vigilancia de Viktor Gyökeres, la referencia ofensiva del Arsenal, gracias al trabajo de Abdukodir Khusanov y Nathan Aké, titular por la baja de Ruben Dias.

El City asumió la iniciativa y empezó a dominar los duelos, aunque las situaciones de verdadero peligro tardaron en llegar. El momento clave se produjo al minuto 60 cuando Cherki envió un centro que no pudo controlar Kepa, circunstancia que O’Reilly aprovechó para abrir el marcador. Cuatro minutos más tarde, una acción por la izquierda de Nunes se tradujo en el segundo tanto del inglés, consolidando una ventaja que resultaría definitiva.

El Arsenal intentó reaccionar, llegando a estrellar el balón en el palo en dos ocasiones. Riccardo Calafiori exigió a Trafford con un potente disparo que luego se estrelló en el poste, mientras que Gabriel Jesús también chocó su intento contra el travesaño. Sin embargo, los de Guardiola supieron controlar el desarrollo del juego y disipar los intentos de remontada del líder de la Premier League, asegurando así el festejo ciudadano.

El siguiente compromiso para el Manchester City será el sábado 4 de abril cuando enfrente al Liverpool por los cuartos de final de la FA Cup. Por la Premier League, en tanto, jugará el 12/4 ante el Chelsea en condición de visitante.

*El resumen del partido

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