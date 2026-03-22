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Ángel Di María obtuvo su título de director técnico: el histórico compañero de Argentina que podría acompañarlo

El futbolista de Rosario Central se recibió como entrenador: “Enorme orgullo”

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Ángel Di María obtuvo su
Ángel Di María obtuvo su título para convertirse en entrenador (Fotobaires)

En la antesala de un enfrentamiento clave entre Independiente Rivadavia y Rosario Central por la cima de la zona B del Torneo Apertura, Ángel Di María dio un importante paso para su futuro. El campeón del mundo con la selección argentina culminó el curso oficial para entrenadores y recibió su titulación como director técnico en la Escuela Nº 193 de Rosario, institución homologada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la CONMEBOL.

Con este hito, el actual jugador de Rosario Central avanza en su proyecto personal de encarar una nueva etapa como técnico. Además, la decisión de Di María representa más que un trámite académico. Hace algunos meses, el propio futbolista detalló el alcance de su objetivo y manifestó su deseo de formar una dupla técnica con Leandro Paredes.

En diálogo con ESPN, Di María precisó: “Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento”. Pese a que Paredes sigue en actividad con Boca Juniors, la sintonía entre ambos —forjada en la selección y en sus etapas en París Saint-Germain, con más de 130 partidos juntos— configura el eje del proyecto.

Ángel Di María obtuvo su
Ángel Di María obtuvo su título como entrenador (@angeldimariajm)

La formación de Di María tuvo lugar en la Escuela Nº 193, centro de estudios especializado en preparar futuros directores técnicos con aval de la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL, una institución que desde 1998 acredita entrenadores para el fútbol profesional. La escuela hizo público su reconocimiento. “Felicitaciones DT. Con enorme orgullo felicitamos a Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como entrenador”, publicó la institución en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen del futbolista vistiendo la camiseta nacional.

En la entrevista mencionada con ESPN, Di María dejó entrever que su deseo en un futuro es convertirse en entrenador y habló en reiteradas oportunidades al respecto con Paredes. “Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da… Y la Selección sería algo lindo también”, comentó en aquel entonces.

Incluso, se animó a decir cómo será el esquema de formación de sus futuros equipos: “Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea (Paredes) le gusta”. La admiración por el actual cuerpo técnico de la selección, encabezado por Lionel Scaloni y Pablo Aimar, también aparece como inspiración directa: “Lo vi. Vi cómo disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico”.

Ángel Di María aseguró que
Ángel Di María aseguró que le gustaría formar dupla técnica con Leandro Paredes

Más allá de la novedad de recibirse como entrenador, Di María deberá afrontar un encuentro clave por el Torneo Apertura: Rosario Central visitará a Independiente Rivadavia en el Estadio Bautista Gargantini. El Canalla está obligado a ganar para quedar como el único puntero de la zona B. Actualmente, el elenco dirigido por Jorge Almirón suma 18 unidades, mismas que Racing, mientras que la Lepra Mendocina tiene 20 puntos.

Al mismo tiempo, Ángel Di María ya conoce a los tres rivales que tendrá Central en la Copa Libertadores. La Academia rosarina integra el grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela. El cuadro argentino debutará en el certamen internacional el jueves 9 de abril a las 19:00 en el Gigante de Arroyito contra el equipo ecuatoriano.

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