Las imágenes de las reformas con las que avanza Boca Juniors en un punto clave de la Bombonera

La Puerta 3 de la Bombonera se convertirá próximamente en el nuevo emblema de la transformación estructural de Boca Juniors, marcando el inicio de una serie de remodelaciones que redefinirán el acceso por la tradicional dirección Brandsen 805 y servirán como anticipo inmediato a la anunciada ampliación integral del estadio. El proyecto planea modernizar uno de los ingresos más transitados por los visitantes y sienta las bases de una reconfiguración mayor que se formalizaría entre finales de este año y a lo largo de 2027.

Entre los cambios más sustanciales previstos para el histórico ingreso, el club incluirá un cerramiento vidriado, la instalación de una pantalla led de 30x3 metros que provendrá de una reconocida marca de tecnología de Corea del Sur y la ampliación de accesos. Este conjunto de mejoras apunta a actualizar el sector más emblemático del estadio Alberto J. Armando, reconocido internacionalmente por su ubicación y su afluencia constante de turistas. Las obras enmarcan un proceso que antecede la intervención total del estadio..

Así quedará la nueva puerta principal de la Bombonera con la colocación del vidriado

A la par del avance en la Puerta 3, siguen los trabajos en la Platea L, que contará con nuevos espacios para el tránsito de los hinchas que concurren a ese sector y patio de comidas. Todo se da tras la modernización total de los baños en el sector donde se inaugurará el restaurante Hard Rock Café, cuya apertura está proyectada entre mayo y junio de este año. El nuevo local dispondrá de entrada independiente sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea, en tanto que el histórico acceso de Brandsen 805 permanecerá reservado para actividades institucionales del club.

“No vamos a parar. Yo ya vivo para el club, mi familia me lo permitió. Mis hijos ya están grandes y les dije que iba a vivir para el club. Me emociona porque voy a vivir para este club y lo hago con amor. Nos falta un último pasito con la CNRT. De acá a fin de año van a pasar cosas en nuestro estadio. Va a parecer un shopping, va a parecer un estadio de Europa”, fue lo que describió Juan Román Riquelme en la última entrevista en la que anunció la evidente transformación que sufrirá la Bombonera.

Así se verá la puerta de ingreso de la obra

Más allá de esta obra en la principal puerta de acceso, los socios e hinchas xeneizes están expectantes por la ampliación que está sujeta a la aprobación de la CNRT en los próximos días. Luego de que la empresa Ferrosur SA diera el visto bueno para que Boca levante cuatro columnas con ascensores dejando en medio las vías del tren que circula detrás de la zona de plateas, la directiva encabezada por Riquelme aguarda por ese último OK para presentar los planos y construir una cuarta bandeja que dará lugar para 6.500 espectadores más sentados.

Según pudo averiguar Infobae, al final del torneo se removerán 500 butacas de la Platea K, que pasará a ser completamente popular nuevamente y así se generarán 1.500 lugares extras. De esa manera, la Bombonera tendrá antes del cierre de 2026 un aforo total de 65.000 personas. Y, además, el año próximo planean quitar los asientos de la Platea Alta para que también sea sector popular, lo que activará el ingreso para 6.000 aficionados más. Hay que recordar que el Master Plan contempla también la demolición de los palcos de la calle Iberlucea, sin comprar casas ni terrenos frentistas, para construir dos plateas preferencias y más de 200 nuevos palcos. Si todo se lleva a cabo como tiene planeado Riquelme, el Alberto J. Armando tendrá en el futuro capacidad para 80.000 espectadores.

Luego de la Copa del Mundo, se colocará una pantalla led de 30 metros de largo

El circuito de accesos para futbolistas y delegaciones, situado junto a la cancha de bochas, también será objeto de remodelación completa. Los planes detallan la creación de un cerramiento uniforme y la renovación general del área, optimizando el desplazamiento y la protección tanto del plantel como de las autoridades visitantes en los días de partido.

En materia de estacionamiento, el club suma cerca de 400 nuevas plazas en el playón lindero a las vías del tren. Tras concluir la pavimentación y el techado parcial del antiguo espacio correspondiente a la línea 86, se prevé finalizar la cobertura completa en septiembre, replicando el enrejado del playón 2 e integrando visualmente el área con elementos institucionales distintivos. Un muro similar al del Boca Predio rodeará por completo el Polideportivo Quinquela Martín y se extenderá sobre la calle Iberlucea, desde el acceso de los micros en su intersección con Wenceslao Villafañe.

Para los socios que estacionan entre Irala y Espora, el club lleva a cabo el hormigonado de la superficie —históricamente de tierra— hasta la avenida Almirante Brown, incorporando nueva iluminación. En el último tiempo, se instalaron 200 reflectores en el perímetro, lo que no solo incrementa la seguridad en días de partido, sino también la calidad de vida en el barrio en jornadas sin actividad futbolística. Próximamente, se construirán otras mil plazas más junto al nuevo polideportivo cuya apertura se espera para este año.