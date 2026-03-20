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Los mejores memes de los sorteos de la Libertadores y Sudamericana: Boca, River, Benedetto, Neymar y la ausencia de Independiente

Las redes sociales explotaron con el “grupo de la muerte” del Xeneize y la “suerte” del Millonario

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Se sortearon las fases de
Se sortearon las fases de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana y estallaron los memes (REUTERS/Cesar Olmedo)

El sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 generó una ola de memes y reacciones en redes sociales. Las redes se inundaron de comentarios y humor gráfico, con usuarios que pusieron el foco en el denominado “grupo de la muerte” de Boca Juniors, el cruce de Darío Benedetto ante su ex club, el grupo considerado accesible para River Plate, la posible visita de Neymar al estadio de San Lorenzo y las ya tradicionales bromas sobre la ausencia de Independiente en torneos internacionales.

El “grupo de la muerte” de Boca Juniors no pasó inadvertido. El equipo argentino compartirá zona con Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona SC (Ecuador), una combinación que desató memes sobre el “sufrimiento garantizado”. Los usuarios destacaron la presencia del arquero Cassio, quien eliminó a Boca en ediciones recientes cuando defendía el arco de Cruzeiro. Además, la visita de Darío Benedetto, delantero del equipo ecuatoriano, generó imágenes y chistes sobre la posibilidad de que el delantero vuelva a marcar contra su antiguo club.

En contraste, el sorteo de la Copa Sudamericana ubicó a River Plate en un grupo percibido como más accesible, junto a Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela). La presencia de River en el torneo llama la atención tras más de una década de participación continua en la Copa Libertadores.

Las bromas también apuntaron al sorteo del grupo de San Lorenzo en la Sudamericana, ya que el conjunto argentino enfrentará a Santos de Brasil, equipo que cuenta con la figura de Neymar. Llovieron las imágenes de la estrella brasileña en el estadio Nuevo Gasómetro.

Una corriente de memes se centró en la ausencia de Independiente, uno de los clubes históricos del fútbol argentino, que no participará en ninguna competencia internacional este año.

El sorteo de la Conmebol también trajo reacciones sobre otros emparejamientos. El grupo de Racing en la Sudamericana, que incluye a Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia) y Botafogo (Brasil), generó comentarios sobre la reedición de la final de la Recopa Sudamericana 2024 entre Racing y Botafogo. Por su parte, los cruces de equipos debutantes como Deportivo Riestra y Barracas Central también se convirtieron en objeto de humor en los foros.

Los mejores memes que dejaron los sorteos de la Libertadores y Sudamericana 2026:

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