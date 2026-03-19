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La leyenda de la selección alemana Michael Ballack habló por primera vez de la muerte de su hijo de 18 años

El ex futbolista de 49 años se refirió al hecho que marcó su vida personal en 2021

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El ex futbolista Michael Ballack
El ex futbolista Michael Ballack no pudo contener las lágrimas al hablar de su hijo Emilio, quien falleció en 2021 en un accidente vehicular

Michael Ballack, uno de los nombres más reconocidos en la historia reciente del fútbol alemán y del Chelsea, habló por primera vez en público sobre el fallecimiento de su hijo Emilio, ocurrido en 2021. El ex centrocampista, visiblemente emocionado, describió la pérdida como “inimaginable” y reconoció en declaraciones a Sky Sports que la experiencia transformó su vida y la de su entorno familiar.

El accidente que costó la vida a Emilio, de 18 años, tuvo lugar en la finca familiar Villas do Mar, en Portugal, tras una barbacoa y mientras conducía un vehículo quad. En una de las aclaraciones más precisas sobre el siniestro, el diario portugués Jornal de Noticias informó que Emilio Ballack se encontraba realizando una maniobra de marcha atrás en su cuatriciclo al salir de la vivienda familiar cuando perdió el control del vehículo, que terminó volcándose sobre él.

Durante la entrevista, el ex jugador alemán relató con dificultad cómo afrontó la pérdida. Tras una larga pausa, Ballack afirmó en alemán: “Difícil”. Más adelante, profundizó: “Es inimaginable. Ni siquiera se puede describir con palabras. Es un proceso de represión. Cada uno lo afronta de manera diferente. Apenas puedo hablar de él. Me gustaría decir mucho más, pero me abruma emocionalmente”.

El ex futbolista alemán hoy
El ex futbolista alemán hoy es comentarista deportivo (REUTERS/Andreas Gebert)

Al referirse al desafío de continuar adelante, Ballack reconoció que intentar sobrellevar la situación implica apoyarse en la vida cotidiana y en las motivaciones que ofrece el trabajo, la familia y sus otros hijos. Explicó: “Por eso es un proceso de negación, en el que intentas sobrellevarlo a través de la vida cotidiana, a través de muchas cosas que te motivan: el trabajo, la familia, tus otros hijos”.

Sobre su rol como padre tras la tragedia, Ballack reflexionó: “Por supuesto, amas a tus hijos más que a nada y quieres brindarles la mayor estabilidad, cariño y seguridad posible en la vida. Esa es la responsabilidad que tienes como padre o madre”. Y añadió: “La vida es preciosa. Que la vida que llevamos es absolutamente privilegiada. Que la suerte y la desgracia, el destino también juega un papel importante. Puedes llamarlo como quieras, pero las cosas simplemente suceden”.

El ex futbolista identificado con Bayern Múnich y Chelsea (ganó 14 títulos como profesional) y que disputó los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, añadió que, pese a la dureza de la experiencia, encontrar una tarea y una motivación para afrontar el dolor le permite seguir adelante: “A pesar de todo lo que se habla del destino, naturalmente quiero afrontarlo. Esta tarea me da fuerzas de nuevo y, al mismo tiempo, me recuerda que la vida continúa”.

Uno de los posteos que
Uno de los posteos que Michael le dedicó a Emilio en su cuenta de Instagram: "Mi adorable ángel, recuerdo tu risa, felicidad y alegría. Recuerdo tu luz... con mucho amor y muchas emociones, rezaré hoy por tu alma para que descanses en paz"

Seis días antes del accidente, Emilio posó para la que sería su última foto en Instagram en la casa de vacaciones familiar en Portugal. La familia, que pasaba el periodo estival unida, se vio marcada por esta pérdida afrontada ahora públicamente por Michael Ballack, quien reafirma la centralidad de la familia y el valor de la vida tras la tragedia.

Las autoridades portuguesas inicialmente habían especificado que el accidente ocurrió dentro de la residencia y no implicó a ningún otro vehículo. Según la policía, el adolescente transitaba en un terreno irregular cuando el quad retrocedió y lo aplastó; bomberos intervinieron para liberarlo de los restos, pero los paramédicos no lograron reanimarlo y fue declarado muerto en el lugar.

Emilio Ballack era el hijo mediano de Michael; nació en 2002 fruto de la relación con Simone Lambe, con quien el futbolista se casó en 2008 antes de divorciarse cuatro años después. Además de Emilio, la familia está compuesta por el hermano mayor, Louis (nacido en 2001), y el menor, Jordi (2005).

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