Vinicius Júnior explicó los motivos de su provocador festejo en uno de los goles ante Manchester City: la bandera de la discordia

Vinicius Júnior fue determinante al anotar los dos tantos del Real Madrid en Manchester, tras el resultado previo de 3-0 en el Santiago Bernabéu. El delantero no solo estuvo en el centro de la escena por su desempeño deportivo, sino que también protagonizó celebraciones que generaron polémica. En la primera ocasión, se acercó al banderín de córner y apoyó el brazo izquierdo en una pose desafiante dirigida a los hinchas del Manchester City. Minutos después, realizó un gesto simulando el llanto, nuevamente de cara a las tribunas inglesas, en lo que describió como una réplica a una bandera exhibida por los seguidores rivales la temporada pasada con el mensaje “Stop crying your heart out” (deja de llorar desconsoladamente).

Tras el partido, Vin Jr. explicó el sentido de sus acciones: “No les estaba faltando al respeto a los fanáticos del Manchester City. El año pasado se divirtieron… ¡es fútbol! Así que esta noche los imité. El fútbol es un juego muy largo, y la temporada pasada me provocaron. Hoy pude hacer la celebración que sentía que era necesaria”, declaró a TNT Sports el atacante, elegido figura del encuentro por la organización de la competición. Su reacción obedeció, afirmó, a la histórica provocación de los aficionados del Manchester City en la premiación del Balón de Oro obtenida por Rodri.

"Deja de llorar desconsoladamente": la bandera de la discordia

Luego de que el español del City Rodri obtuviera el Balón de Oro 2024, dejando en el segundo lugar al brasileño Vinicius Júnior, los simpatizantes ciudadanos desplegaron en Etihad una bandera con la imagen de su futbolista besando el trofeo y la frase indirecta que Vini entendió que estaba dirigida hacia él: “Deja de llorar desconsoladamente”. El brasileño tomó nota y se desquitó anoche para darle forma al global 5-1 a favor de los Merengues en la serie de octavos de final de la Champions (la ida en España había terminado 3-0 para los de Álvaro Arbeloa).

En los últimos minutos del partido, Vinicius selló su doblete. Tras convertir un gol anulado, celebró mostrando su dorsal a la tribuna, provocando que Donnarumma se acercara visiblemente molesto a reclamarle la actitud, puesto que el resultado ya estaba definido y el tanto invalidado no incidía en la serie. El compañero de Vinicius, Aurélien Tchouaméni, intervino para evitar un conflicto mayor en medio de la tensión. El brasileño incluso se llevó un dedo índice a la boca para “callar” a los aficionados locales. El enfrentamiento entre Vini y el arquero italiano durante la victoria del Madrid también marcó el partido de octavos de la Liga de Campeones.

Vale mencionar que, durante el primer choque de playoff de la Champions ante el Benfica en Portugal, Vinicius Júnior fue amonestado por un festejo considerado excesivo en el estadio Da Luz tras anotar el 1-0. Posteriormente, se enfrentó a Gianluca Prestianni reclamando un insulto racista por parte del argentino, hecho que no llegó a comprobarse, aunque Prestianni recibió una suspensión provisional de un partido y no participó en la revancha.

El atacante blanco se encuentra en una situación de apercibimiento, pues suma tarjetas amarillas desde aquel duelo y la derrota ante Liverpool en Anfield por la fase de grupo. Sin embargo, al no ser amonestado en el último partido en el Etihad Stadium, podrá disputar el próximo encuentro de cuartos de final, donde el Real Madrid podría enfrentarse a Bayern Múnich, equipo que ya derrotó 6-1 a la Atalanta en Bérgamo y definirá la serie en Alemania esta semana. Una nueva amonestación dejaría a Vinicius fuera de la revancha o incluso de una eventual ida de semifinales.

El saldo disciplinario obliga a Vinicius Júnior a moderar sus celebraciones en lo que resta del torneo, sin dejar de lado el rol protagónico y polémico que caracteriza su paso por la máxima competencia de clubes europeos.