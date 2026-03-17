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La selección argentina confirmó que jugará un amistoso tras la cancelación de la Finalíssima ante España

La Albiceleste realizará una semana de entrenamientos en el país y enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo

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La selección argentina de Lionel
La selección argentina de Lionel Scaloni realizará entrenamientos en el país y luego enfrentará a Guatemala (Foto: Reuters/Pablo Morano)

La cancelación de la Finalíssima que la selección argentina iba a disputar contra España el viernes 27 de marzo en Qatar obligó a una rápida reprogramación del cronograma de actividades del equipo de Lionel Scaloni en lo que será la última ventana de Fecha FIFA antes del inicio del proceso del Mundial 2026.

En ese contexto, la Albiceleste anunció que realizará una semana de entrenamientos en el país en ese período que la FIFA planteó en la agenda como preparación para la Copa del Mundo y finalmente enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo en horario y estadio a definir.

“Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, detalló la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado emitido en las últimas horas.

El seleccionado que defenderá el título en el Mundial 2026 iba a enfrentar a España por la Finalíssima y cuatro días más tarde tenía un amistoso pautado con Qatar. Sin embargo, la situación en Medio Oriente obligó a cancelar esa sede. Las federaciones negociación un nuevo estadio para el partido entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa, pero no llegaron a un acuerdo por lo que se suspendió ese encuentro que iba a entregar un título.

Mientras tanto, España confirmó que enfrentará a Serbia y Egipto en dos amistosos para esa jornada preparatoria. El Calendario Internacional de partidos de FIFA establece que la ventana se extenderá del 23 al 31 de marzo, marcando la última posibilidad formal de pruebas para la Copa del Mundo 2026. Del 1 al 9 de junio se podrán jugar otros amistosos en la última Fecha FIFA, pero serán en el marco de los detalles finales para disputar el Mundial que se abrirá el 11 de junio con el partido inaugural.

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