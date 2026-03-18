Crece el escándalo: la tajante decisión que tomó Senegal tras ser despojado del título de la Copa Africana de Naciones a dos meses de ganarla

Senegal acudirá al TAS tras la quita del título de campeón de África (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)

La Federación Senegalesa de Fútbol reaccionó tras recibir la notificación oficial de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre la anulación del resultado de la final más reciente de la Copa Africana de Naciones, que se disputó en Marruecos en 2025. El organismo comunicó que la Junta de Apelaciones de la CAF resolvió revocar el título conseguido por Senegal y otorgarlo a Marruecos, dos meses después del partido decisivo.

La Junta de Apelaciones de la CAF aceptó la apelación presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) al determinar que no se había respetado el derecho del apelante a ser oído durante el procedimiento inicial. Esta instancia revocó así la decisión previa de la Junta Disciplinaria y declaró que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) infringió los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones. Como consecuencia, la CAF sancionó a Senegal con una derrota por incomparecencia, estableciendo un marcador de 3-0 a favor de Marruecos, conforme lo estipula el artículo 84 del reglamento.

El comunicado oficial de la Federación Senegalesa de Fútbol

La FSF calificó la medida como “injusta, sin precedentes e inaceptable” y aseguró que esta situación afecta la imagen del fútbol africano. En el comunicado oficial, la federación anunció que llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, para intentar revertir el fallo. La entidad recalcó su compromiso con los valores de integridad y justicia deportiva, y señaló que mantendrá informada a la opinión pública sobre el desarrollo del proceso.

En el texto difundido desde Dakar, firmado por el secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol, se expresa la decisión de “defender los derechos y los intereses del fútbol senegalés” en la instancia internacional. La federación subraya que la determinación de la CAF representa un hecho sin antecedentes en la historia del torneo y denuncia que el criterio adoptado “desacredita al fútbol africano”.

Según la resolución, la conducta del equipo senegalés durante ese encuentro motivó la infracción a los artículos 82 y 84, lo que derivó en la sanción más severa posible: la anulación del resultado y la transferencia del título.

La Federación Senegalesa de Fútbol insistió en que el proceso disciplinario no respetó las garantías necesarias y reiteró su intención de agotar todas las vías legales disponibles para revertir el desenlace. Mientras tanto, la comunidad futbolística de Senegal permanece a la espera de novedades sobre el recurso que será presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La CAF, con sede en El Cairo, no se ha pronunciado públicamente más allá de la notificación enviada a las partes involucradas. El caso pone en debate los mecanismos de apelación y sanción en las competiciones africanas y abre un nuevo capítulo en la relación entre las federaciones nacionales y los organismos rectores del fútbol continental.

Abdoulaye Sow, secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), advirtió durante una entrevista concedida al periódico senegalés Le Soleil, que no devolverán el trofeo a Marruecos. “La Confederación Africana de Fútbol (CAF) es corrupta, y las reacciones en todo el mundo tras esta decisión confirman la indignación generalizada”, manifestó. Y luego, añadió: “El presidente de la FSF está dialogando con todos los implicados. La lucha está lejos de terminar. Quiero tranquilizar a todo el pueblo senegalés. Senegal tiene la razón y la victoria está de su lado. La copa no saldrá del país”. De esta manera, la FSF aguardará la decisión final del TAS antes de devolver lo que ganó hace unas pocas semanas. La CAF había anunciado que Senegal recibiría un premio de 10 millones de dólares tras ganar la final.

El Gobierno de Senegal emite un comunicado oficial expresando su consternación y rechazo a la decisión de la CAF de retirarle el título de campeón de África 2025 de fútbol

El Gobierno de Senegal se pronunció en la misma línea que la Federación Senegalesa de Fútbol, manifestando su profunda consternación por la decisión de la CAF de despojar a la selección nacional del título y otorgarlo a Marruecos. Las autoridades consideraron que el fallo contradice los principios fundamentales de la ética deportiva y calificaron la medida como flagrantemente ilegal y profundamente injusta.

En su comunicado, el Gobierno denunció que la decisión de la CAF se basa en una interpretación errónea del reglamento y cuestiona la credibilidad de las instituciones deportivas africanas. Senegal rechazó categóricamente el intento de despojo y solicitó una investigación internacional independiente sobre supuesta manipulación e injerencia externa en la CAF.

Las autoridades senegalesas anunciaron que recurrirán a todas las instancias legales, tanto deportivas como extrajudiciales, para defender los derechos de la selección nacional y reclamaron calma a la ciudadanía. El Gobierno reafirmó el orgullo nacional por el desempeño de los jugadores y aseguró que se mantendrá firme y vigilante en la defensa de los intereses de Senegal y del deporte africano.

Moussa Niakhaté posó junto al trofeo y subió un sugerente mensaje: "Esto no es IA, es real"

Tras la publicación del fallo, varios integrantes del plantel senegalés utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes de frustración y descontento. Algunos jugadores expresaron su desacuerdo con la decisión de la CAF y manifestaron su apoyo a la federación en el proceso de apelación.

Moussa Niakjaté escribió “Esto no es IA, es real”, junto a una foto posando junto al trofeo de la Copa Africana. Yehvann Diouf, por su parte, añadió: “A los ojos del mundo entero” y una fotografía de los festejos por la obtención del título.

“Títulos, trofeos, medallas… todo eso es pasajero. Lo que de verdad importa es que cada aficionado pueda regresar a casa con su familia. El pueblo senegalés ha demostrado su verdadero carácter: digno en la victoria, digno en la adversidad. Sabemos lo que vivimos esa noche en Rabat, y nadie nos lo podrá quitar“, sostuvo Idrissa Gana Gueye.

Vale recordar que durante la final de la Copa Africana de Naciones 2025, disputada en Rabat, el partido entre Senegal y Marruecos se definió en un contexto de alta tensión. El marcador favorecía a Senegal por 1 a 0 tras un gol de Pape Gueye en tiempo suplementario, luego de que el arquero Édouard Mendy atajara un penal ejecutado por Brahim Díaz. Sin embargo, una decisión arbitral generó la protesta del equipo senegalés: tras una revisión de VAR en los minutos finales, se sancionó un penal a favor de Marruecos. El seleccionador senegalés Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el campo en señal de protesta. Esta interrupción se extendió varios minutos y dejó el desenlace del partido en suspenso.

La Confederación Africana de Fútbol consideró que la retirada del equipo senegalés durante el tiempo suplementario constituyó una “incomparecencia administrativa”, aplicando los artículos 82 y 84 del reglamento. Como resultado, la CAF anuló el resultado deportivo, estableció un marcador de 3-0 a favor de Marruecos y le otorgó el título continental. La resolución también incluyó sanciones económicas y disciplinarias para ambas federaciones.

LOS MENSAJES DE LOS JUGADORES DE SENEGAL:

"jugamos al fútbol... ellos esperaban la versión corregida", sostuvo Amara Diouf

El duro mensaje de Idrissa Gana Gueye

“A los ojos del mundo entero”, declaró Yehvann Diouf

"¿Mañana por la mañana, ese partido de la CAF, lo retransmitirán por televisión?", lanzó Pathé Ciss

Pathé Ciss luce la medalla de campeón de la Copa Africana de Naciones