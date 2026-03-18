Senegal perdió el mayor premio en la historia de la Copa Africana tras ser descalificado por la CAF: la fortuna que recibió Marruecos

Senegal perdió el mayor premio en la historia de la Copa Africana tras ser descalificado por la CAF (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo)

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) retiró a Senegal el mayor premio económico de su historia en torneos continentales, tras despojarlo del título de la Copa Africana de Naciones 2025. El equipo, al ser descalificado, perdió un premio récord de 10 millones de dólares y sufrió graves sanciones financieras.

La CAF había anunciado que Senegal recibiría un premio de 10 millones de dólares tras ganar la final, cifra que representaba un incremento del 43 por ciento respecto a la edición anterior. Este monto, destacado por la Confederación como el mayor en la historia del certamen, reflejaba el crecimiento financiero del fútbol en el continente. Además, sumando los aportes de patrocinadores, el país africano había acumulado más de 21 millones de dólares en premios.

Tras su regreso a Dakar, el presidente Bassirou Diomaye Faye aprobó un paquete de bonificaciones de 6,2 millones de dólares para jugadores y cuerpo técnico, según detalló Znews.vn. Cada futbolista recibió 135.000 dólares y un terreno de 1.500 metros cuadrados en la zona de Petite Côte, mientras que los integrantes del cuerpo técnico obtuvieron 90.000 dólares y propiedades inmobiliarias. Los miembros restantes de la delegación también fueron recompensados proporcionalmente.

La estructura de premios de la Copa Africana de Naciones 2025 establecía que el equipo que finalizara último en la fase de grupos accedería a 500.000 dólares. El tercero, 700.000 dólares; los cuartofinalistas, 800.000 dólares; Egipto, cuarto clasificado, 1,3 millones de dólares; Nigeria, que terminó tercero, 2,5 millones; y Marruecos, subcampeón, 4 millones de dólares.

El escenario cambió de manera abrupta este 17 de marzo cuando la CAF anunció la descalificación de Senegal tras abandonar el campo durante la final en protesta por decisiones arbitrales. El organismo otorgó la victoria por 3-0 a Marruecos y declaró campeón al país anfitrión. Como consecuencia, el premio de 10 millones de dólares fue reasignado a Marruecos y Senegal solo recibió 4 millones de dólares como subcampeón.

Las pérdidas no se limitaron a los premios oficiales. La Federación de Fútbol de Senegal deberá afrontar sanciones económicas que según indicó Bein Sports, alcanzan los 615.000 dólares a partir de enero de 2026, debido a infracciones cometidas durante la final.

El partido decisivo, jugado la madrugada del 19 de enero, había terminado inicialmente 1-0 a favor de Senegal con gol de Pape Gueye, pero la decisión de la CAF alteró el resultado final y modificó el desenlace financiero y deportivo para la selección y su federación.