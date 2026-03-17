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Superstición en el fútbol argentino: aparecieron dientes de ajo en la previa del duelo entre Instituto e Independiente

Un ingrediente peculiar buscó intimidar al conjunto visitante en el estadio Monumental Presidente Perón

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En la previa al partido entre Instituto e Independiente el estadio estaba repleto de dientes de ajo

La previa del encuentro entre Independiente e Instituto de Córdoba en el Estadio Monumental Presidente Perón se vio marcada por un episodio insólito dentro y fuera de la cancha. Colaboradores del equipo visitante descubrieron dientes de ajo distribuidos detrás de los arcos, una maniobra que remite a viejas costumbres del fútbol argentino.

El ritual con ajo, asociado desde hace décadas a la superstición y el deseo de alejar la mala suerte, no resulta nuevo en escenarios como el de Alta Córdoba. En partidos anteriores, incluso ante rivales como Rosario Central, el conjunto cordobés ya había recurrido a este gesto. Sin embargo, ni la presencia de los bulbos ni el fervor del público lograron revertir el resultado en aquella ocasión.

En la undécima jornada del Torneo Apertura, el partido ante Instituto representó una instancia clave para el equipo de Avellaneda. La posibilidad de recortar la distancia con la cima del campeonato se mezcló con la exigencia de sostener el rendimiento en una cancha donde el contexto, potenciado por el folklore local, sumó un condimento extra. El hecho de que el estadio estuviera cubierto de dientes de ajo, tanto en el perímetro de los arcos como en los asientos, dio lugar a comentarios y bromas en las plataformas digitales, pero no cambió el enfoque de los jugadores, que eligieron centrar sus energías en lo estrictamente futbolístico.

La aparición de dientes de
La aparición de dientes de ajo en el estadio de Instituto sorprendió al conjunto visitante (@SC_ESPN)

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llegó a Córdoba tras un empate cargado de emociones ante Unión. El 4-4 en Avellaneda dejó ver tanto su capacidad ofensiva como ciertas falencias en el retroceso, aspectos que el cuerpo técnico considera centrales para corregir si el objetivo es pelear por el campeonato.

Por su parte, el conjunto cordobés enfrenta una realidad distinta. La urgencia por sumar responde a la necesidad de escapar de la zona baja de la tabla, una presión que se intensifica ante su propia gente. La expectativa de una reacción futbolística se mezcló con las tradiciones populares y los intentos por torcer la suerte mediante rituales con grandes figuras.

No se trata de un fenómeno aislado en el fútbol argentino. El uso del ajo, junto a otros elementos como sal gruesa o pimienta, forma parte de un repertorio de creencias que trascienden a los equipos y las categorías. Episodios similares se registraron, por ejemplo, en partidos entre San Lorenzo y Huracán, donde simpatizantes apostaron por estos recursos para influir en el desarrollo de los encuentros.

El equipo de Avellaneda llegó
El equipo de Avellaneda llegó al encuentro con el objetivo de mantenerse en lo alto de la Zona A (FotoBaires)

En el caso de Independiente, la reacción de sus colaboradores al retirar los dientes de ajo detrás de los arcos fue solo el primer paso. La sorpresa llegó al notar que la disposición de los bulbos no se limitaba a un sector, sino que abarcaba prácticamente todo el estadio.

Las prácticas supersticiosas, lejos de desaparecer, siguen presentes en el fútbol argentino. El ajo, convertido en protagonista involuntario de la jornada, refleja la persistencia de ritos que, para muchos, forman parte ineludible del folklore y la pasión por el juego. Mientras tanto, los protagonistas dentro del campo buscaron imponer su fútbol, sabiendo que el verdadero resultado dependerá de lo que logren construir con su rendimiento y no de lo que se esparza en los rincones del estadio.

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