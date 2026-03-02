Deportes

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La experiencia del exfutbolista lo llevó a una decisión basada en autoconocimiento, a diferencia del astro de Madeira, quien continúa sumando hitos en el máximo nivel del deporte

La estrecha amistad entre Nani y Cristiano Ronaldo se forja durante 131 partidos en Manchester United y la selección de Portugal (REUTERS/Phil Noble)

La estrecha amistad y complicidad que une a Cristiano Ronaldo y Nani se forjó a lo largo de 131 partidos juntos tanto en el Manchester United como en la selección de Portugal. Más allá de los títulos y grandes noches, su relación se mantuvo gracias al respeto y la camaradería, según relató Nani en una entrevista con FourFourTwo.

Nani describe cómo la relación entre ambos se mantiene pese a la distancia y los cambios en sus carreras.

El exfutbolista destaca que, aunque se comunican menos tras la marcha de Ronaldo a Arabia Saudita, cada encuentro en Portugal se convierte en una oportunidad para reencontrarse, compartir risas y recordar grandes momentos vividos en los escenarios más importantes del fútbol.

Reencuentros y recuerdos: la complicidad fuera del campo

Nani destacó el papel del humor y la camaradería en sus reencuentros con Cristiano Ronaldo en Portugal, lejos de la presión deportiva (Grosby)

Nani recordó, en diálogo con FourFourTwo: “Desde que se marchó a Arabia Saudita, estamos en contacto menos que antes”. Añadió: “Siempre que nos cruzamos en Portugal, es una buena excusa para volver a vernos, reír y revivir los momentos que compartimos”.

El ambiente en sus reuniones, relató Nani, se aleja de la solemnidad habitual de las estrellas deportivas.

Explicó que el humor y la amistad dominan estos encuentros informales lejos de la presión de los estadios. La complicidad se refleja en los recuerdos de grandes triunfos, y también en la forma distendida en la que comparten su vida actual, alejados de los focos.

La decisión de retirarse y el ejemplo de Cristiano Ronaldo

Nani anuncia su retiro del fútbol profesional en 2024 tras una reflexión personal y sin sentir celos por la vigencia de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr (Grosby)

En diciembre de 2024, Nani anunció su retiro del fútbol profesional mientras Cristiano Ronaldo seguía activo en el Al-Nassr con 39 años. Consultado por FourFourTwo sobre la comparación inevitable entre ambos caminos, Nani fue claro: “En absoluto siento celos. Yo también podría seguir jugando, pero me retiré por elección propia”.

Nani explicó que su decisión fue meditada. “Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y pude tomar esa decisión de forma consciente. Para competir necesitaba sentir alegría, y la pasión ya no era la misma. También estaba listo para el siguiente paso”, detalló al medio británico.

Para Nani, reconocer los ciclos y aceptar el cambio resulta fundamental. Valora la evolución y longevidad de Ronaldo, pero insiste en la autenticidad personal a la hora de elegir el momento de retirarse.

El legado de Nani y su misión con las nuevas generaciones

El exfutbolista Nani prioriza la autenticidad y la felicidad personal al elegir el momento de su retiro, valorando a Cristiano Ronaldo como ejemplo de longevidad (Grosby)

Tras su retirada, Nani orientó sus esfuerzos al desarrollo del fútbol portugués desde la base. El exinternacional inauguró una academia en Lisboa y se involucra activamente en la formación de jóvenes talentos. “Lancé una academia de fútbol allí, que me entusiasma y me mantiene ocupado”, afirmó.

Nani explicó: “Paso gran parte del tiempo compartiendo mi experiencia con la próxima generación, ayudándoles a desarrollar la mentalidad y los valores correctos, dentro y fuera del campo”. Su labor busca inspirar y preparar a los niños con sueños de llegar lejos en el fútbol.

Además, colabora como embajador del Manchester United y participa en partidos de leyendas, lo que mantiene vivo su vínculo con el club y su historia. Su trabajo como mentor responde a su deseo de contribuir de manera concreta al futuro del balompié portugués y al crecimiento de los líderes que surgirán dentro y fuera de la cancha.

La distancia y la carrera de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita reducen el contacto entre ambos, pero refuerzan la importancia de sus encuentros (Grosby)

En la actualidad, según destacó en FourFourTwo, la academia representa el centro de sus energías y su motivación, canalizando su entrega y su entusiasmo tras haber cerrado su etapa como futbolista profesional.

El proyecto cuenta con el respaldo de entrenadores locales y excompañeros de Nani, lo que fortalece la calidad de la enseñanza. El exjugador enfatiza la importancia de crear un entorno seguro y motivador para los jóvenes, priorizando su desarrollo humano junto al deportivo.

