“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La estrecha amistad entre Nani y Cristiano Ronaldo se forja durante 131 partidos en Manchester United y la selección de Portugal (REUTERS/Phil Noble)

La estrecha amistad y complicidad que une a Cristiano Ronaldo y Nani se forjó a lo largo de 131 partidos juntos tanto en el Manchester United como en la selección de Portugal. Más allá de los títulos y grandes noches, su relación se mantuvo gracias al respeto y la camaradería, según relató Nani en una entrevista con FourFourTwo.

Nani describe cómo la relación entre ambos se mantiene pese a la distancia y los cambios en sus carreras.

El exfutbolista destaca que, aunque se comunican menos tras la marcha de Ronaldo a Arabia Saudita, cada encuentro en Portugal se convierte en una oportunidad para reencontrarse, compartir risas y recordar grandes momentos vividos en los escenarios más importantes del fútbol.

Reencuentros y recuerdos: la complicidad fuera del campo

Nani recordó, en diálogo con FourFourTwo: “Desde que se marchó a Arabia Saudita, estamos en contacto menos que antes”. Añadió: “Siempre que nos cruzamos en Portugal, es una buena excusa para volver a vernos, reír y revivir los momentos que compartimos”.

El ambiente en sus reuniones, relató Nani, se aleja de la solemnidad habitual de las estrellas deportivas.

Explicó que el humor y la amistad dominan estos encuentros informales lejos de la presión de los estadios. La complicidad se refleja en los recuerdos de grandes triunfos, y también en la forma distendida en la que comparten su vida actual, alejados de los focos.

La decisión de retirarse y el ejemplo de Cristiano Ronaldo

En diciembre de 2024, Nani anunció su retiro del fútbol profesional mientras Cristiano Ronaldo seguía activo en el Al-Nassr con 39 años. Consultado por FourFourTwo sobre la comparación inevitable entre ambos caminos, Nani fue claro: “En absoluto siento celos. Yo también podría seguir jugando, pero me retiré por elección propia”.

Nani explicó que su decisión fue meditada. “Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y pude tomar esa decisión de forma consciente. Para competir necesitaba sentir alegría, y la pasión ya no era la misma. También estaba listo para el siguiente paso”, detalló al medio británico.

Para Nani, reconocer los ciclos y aceptar el cambio resulta fundamental. Valora la evolución y longevidad de Ronaldo, pero insiste en la autenticidad personal a la hora de elegir el momento de retirarse.

El legado de Nani y su misión con las nuevas generaciones

Tras su retirada, Nani orientó sus esfuerzos al desarrollo del fútbol portugués desde la base. El exinternacional inauguró una academia en Lisboa y se involucra activamente en la formación de jóvenes talentos. “Lancé una academia de fútbol allí, que me entusiasma y me mantiene ocupado”, afirmó.

Nani explicó: “Paso gran parte del tiempo compartiendo mi experiencia con la próxima generación, ayudándoles a desarrollar la mentalidad y los valores correctos, dentro y fuera del campo”. Su labor busca inspirar y preparar a los niños con sueños de llegar lejos en el fútbol.

Además, colabora como embajador del Manchester United y participa en partidos de leyendas, lo que mantiene vivo su vínculo con el club y su historia. Su trabajo como mentor responde a su deseo de contribuir de manera concreta al futuro del balompié portugués y al crecimiento de los líderes que surgirán dentro y fuera de la cancha.

En la actualidad, según destacó en FourFourTwo, la academia representa el centro de sus energías y su motivación, canalizando su entrega y su entusiasmo tras haber cerrado su etapa como futbolista profesional.

El proyecto cuenta con el respaldo de entrenadores locales y excompañeros de Nani, lo que fortalece la calidad de la enseñanza. El exjugador enfatiza la importancia de crear un entorno seguro y motivador para los jóvenes, priorizando su desarrollo humano junto al deportivo.