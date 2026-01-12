Deportes

El día que una leyenda del Manchester United volvió del retiro para jugar un clásico: “Tuve que ir a comprar un par de botines”

El volante regresó de manera inesperada en enero del 2012 por pedido expreso de Sir Alex Ferguson. Rodeado de secretos, sorprendió a todos en un clásico que quedaría para la historia

Paul Scholes anota ante la
Paul Scholes anota ante la atenta mirada de un joven Lionel Messi en las semifinales de la UEFA Champions League 2007/08 (REUTERS/Albert Gea/File Photo)

La historia de Paul Scholes está cargada de momentos memorables, pero ninguno tan icónico como su regreso inesperado al Manchester United para enfrentar al clásico rival, el Manchester City.

Al finalizar la temporada 2010/11, había anunciado su retiro e inmediata incorporación al cuerpo técnico de los Red Devils, después de conquistar un nuevo título de liga. La decisión parecía definitiva para quien había sido uno de los mediocampistas más destacados del fútbol inglés. Sin embargo, el destino tenía reservado un capítulo más.

En enero de 2012, el Manchester United atravesaba una crisis de lesiones en el centro del campo. Fue entonces cuando Sir Alex Ferguson recurrió a su experiencia y calidad. El regreso se planificó en el más absoluto secreto y, según relató el propio jugador en el UTD Podcast, el acuerdo se concretó en cuestión de segundos: “Te digo, en treinta segundos, el entrenador estaba al teléfono con David Gill para arreglar el contrato. Fue rápido”, explicó Scholes.

El hermetismo fue tal que ni siquiera la plantilla estaba al tanto. El propio Scholes entrenó con el equipo de reservas durante varios días, mientras Ferguson insistía en mantener todo en secreto. “El entrenador me dijo que fuera al hotel, que actuara como si fuera parte del cuerpo técnico. No sé por qué no quiso decírselo a nadie, no entiendo por qué era un secreto tan grande”, recordó el exfutbolista.

Paul Scholes cosechó 28 títulos
Paul Scholes cosechó 28 títulos en el Manchester United, consolidándose como una de las grandes leyendas del club y del fútbol inglés (REUTERS/Dan Chung/File Photo)

Un regreso clandestino y una anécdota insólita

El operativo sigiloso provocó situaciones insólitas. Como no pudieron comunicar del retorno de Scholes a la marca que vestía al equipo, el jugador se vio obligado a comprar sus botines en una tienda local. “Tuve que ir al centro comercial de Oldham, porque no podíamos decirle nada a Nike y los que me dieron como entrenador no eran buenos”, relató. Pagó alrededor de 50 o 60 libras por el calzado que usaría en el regreso más sorpresivo de la Premier League.

A los 59 minutos de
A los 59 minutos de juego, Paul Scholes sustituyó a Nani para volver definitivamente de su retiro (Martin Rickett/PA)

La sorpresa fue total cuando Scholes llegó al vestuario y vio su camiseta colgada. Danny Welbeck, su compañero, exclamó: “Lo sabía, sabía que ibas a volver”. Ante esto, Paul admitió sentirse avergonzado ante la mirada de todos, preguntándose si “todos estaban mirando y pensando qué hacía ahí”.

Al saltar al terreno de juego para calentar, Jonny Evans bromeó con él sobre el origen de sus botines: “¿Son los baratos que compraste? Compraste los truchos”, recordó Scholes entre risas.

La atmósfera era de incredulidad y emoción, tanto dentro como fuera del vestuario. La expectativa se palpaba en el ambiente, pero nadie imaginaba el impacto que tendría su regreso en el desarrollo del clásico.

Dominio, tensión y un adiós definitivo

El partido, disputado una fría tarde de enero, comenzó de manera inmejorable para el Manchester United, que se puso 3-0 arriba gracias a dos goles de Wayne Rooney y uno de Danny Welbeck. La expulsión temprana de Vincent Kompany parecía sentenciar el encuentro, pero la entrada de Scholes aportó control y pausa en el mediocampo.

“Vi mucha pelota cuando ingresé”, explicó Scholes, quien ingresó a los 59 minutos de juego en lugar del portugues Nani, con el marcador a favor de los suyos. No obstante, el City reaccionó y recortó distancias con goles de Sergio Agüero y Aleksandar Kolarov. El resultado final fue 3-2 a favor del United, que sufrió hasta el final para sostener la victoria.

Scholes disputando una pelota ante
Scholes disputando una pelota ante el defensor del City, Micah Richards, en el clásico que terminaría ganando el United (Martin Rickett/PA)

Aquel partido selló el regreso de Scholes, quien disputó otros veinte encuentros esa temporada y marcó cuatro goles. Su influencia fue clave para estabilizar el mediocampo en un momento crítico. El exfutbolista firmó una extensión de contrato por un año más y jugó hasta el final de la temporada 2012/13, momento en el que colgó las botas de manera definitiva.

La prensa internacional, entre ellas OneFootball, calificó la historia como “única en la era moderna del fútbol”. La narrativa del regreso secreto, la compra de botines anónima y el impacto en el clásico ante el máximo rival convirtieron ese episodio en leyenda. “No encontrarás un regreso más único en la era moderna del fútbol”, destacó el medio especializado.

En total, entre 1994 y 2013, Paul Scholes conquistó 28 títulos con el Manchester United, incluyendo 11 Premier League, 2 Champions League, 3 FA Cups, 3 Copas de la Liga, 2 Supercopas de Europa, 1 Copa Intercontinental y 1 Mundial de Clubes, siendo una de las leyendas contemporáneas del club. Su legado quedó marcado por su calidad, discreción y capacidad para responder en los momentos más difíciles.

