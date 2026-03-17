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El problema en McLaren que le impidió a Lando Norris y Oscar Piastri iniciar la carrera principal del GP de China de Fórmula 1

El británico y el australiano sufrieron problemas eléctricos en la unidad de potencia. No pudieron siquiera largar

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Oscar Piastri debió regresar a
Oscar Piastri debió regresar a boxes tras salir a la pista y no pudo largar (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

La nueva era de la Fórmula 1 viene generando dolores de cabeza a distintos equipos y un caso resonante sucedió el pasado fin de semana con el doble abandono de McLaren antes de iniciar la carrera principal del Gran Premio de China. Oscar Piastri y el campeón Lando Norris siquiera pudieron largar la competencia que dejó a otros cinco corredores fuera de pista a lo largo de las 56 vueltas.

El equipo bicampeón en el certamen de Constructores detalló que tuvo “dos fallos eléctricos diferentes en la unidad de potencia” del MCL40. El problema en el monoplaza del británico se detectó “durante los preparativos rutinarios para la carrera” y, a pesar de los trabajos, “no hubo forma de resolver la avería antes del inicio” de la cita.

El australiano Piastri, que venía de protagonizar un insólito accidente en la vuelta de formación del Gran Premio de Melbourne que lo dejó fuera de competencia, sufrió también una falla en el “sistema eléctrico” durante la alineación en la parrilla antes de la largada. “Se produjeron al mismo tiempo fallos eléctricos aparentemente diferentes en la unidad de potencia de ambos coches”, aseguraron sobre este hecho que ocurrió por primera vez en el equipo en más de 20 años.

Andrea Stella, uno de los jefes del equipo, fue el encargado de filmar un video para las redes de la escudería: “Hoy no hemos podido participar en el Gran Premio de China debido a un problema técnico relacionado con la parte eléctrica de la unidad de potencia. Es excepcional que hayamos tenido dos problemas técnicos en el mismo componente, pero en realidad de naturaleza diferente. Averiguaremos qué ha pasado, lo solucionaremos y volveremos a intentarlo”.

Piastri y Norris iban a largar en tercera fila (5° y 6°, respectivamente) detrás de los Mercedes y las Ferraris. Precisamente Andrea Kimi Antonelli le dio la victoria a las Flechas Plateadas, que también se quedaron con los triunfos en Australia y en la Sprint de China gracias a George Russell en un inicio de temporada aplastante.

Andrea Stella, jefe de McLaren
Andrea Stella, jefe de McLaren (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Sin embargo, Stella mostró su disconformidad por la disparidad de rendimiento entre el motor Mercedes que lleva el equipo proveedor y el que portan los clientes como McLaren: “Si tenemos en cuenta lo que lograron los motores Mercedes allí, nos queda mucho trabajo por delante. Debemos ampliar nuestra colaboración con el fabricante, porque su éxito también debería ser transferible a nosotros. Quizás el flujo de información no fue el que habíamos previsto”, dijo el líder de McLaren según reflejó el medio Auto Motor Und Sport.

“Aunque logré llegar a la parrilla, lamentablemente tuve un problema eléctrico en la unidad de potencia, diferente al de Lando, que aún estamos investigando”, fueron las palabras de Piastri en el sitio oficial del team. El australiano de 24 años fue 6° en la Sprint de China, pero no logró girar en las otras dos carreras que se desarrollaron hasta el momento. Norris, que fue 5° en Melbourne y 4° en la Sprint, aseguró: “Lo que lo hace aún más frustrante es que Oscar y yo parece que hemos tenido problemas completamente ajenos en ambos coches, así que hemos tenido muy mala suerte en general”.

Norris y Piastri en China
Norris y Piastri en China antes del inicio de la carrera (Foto: Reuters/Maxim Shemetov)

La jornada en China terminó con abandonos de Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Fernando Alonso y Max Verstappen. La revancha para McLaren llegará dentro de dos fines de semana con la tercera fecha del calendario: el Gran Premio de Japón tendrá su carrera principal el domingo 29 de marzo desde las 2 de la mañana (hora de Argentina). Hay que tener en cuenta que la cita en Suzuka será la última hasta mayo, ya que las dos carreras pautadas para abril (Baréin y Arabia Saudita) fueron suspendidas por la situación geopolítica en Medio Oriente.

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