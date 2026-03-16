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El récord “indeseado” que batió una figura de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de China

La carrera en el Circuito Internacional de Shanghái pasó a la historia por una marca que consiguió uno de los pilotos más importantes de la grilla

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Oscar Piastri batió un histórico
Oscar Piastri batió un histórico récord en la Fórmula 1 (REUTERS/Andy Wong)

Después de pelear el campeonato del 2025 hasta la última carrera, Oscar Piastri no tuvo un arranque del 2026 deseado. McLaren fue la gran decepción en el Gran Premio de China al tener que retirar sus dos monoplazas minutos antes de que se encendiera la luz verde por problemas eléctricos. El piloto australiano ya había abandonado en la primera fecha del calendario y rompió un récord histórico en la Fórmula 1.

En el marco del Gran Premio de Australia, Piastri se estrelló contra los muros durante la vuelta de formación y no pudo correr frente a su gente. Una semana más tarde, en el Circuito Internacional de Shanghái, se quedó en los boxes hasta el último minuto por un “problema en la parte eléctrica de la unidad de potencia”. Finalmente, no pudo salir a la pista.

Estos resultados lo posicionaron como el primer piloto en participar de todo el fin de semana y no poder salir a correr la carrera principal después de 57 años de actividad en la Fórmula 1. “Piastri pasó a la historia como el primer piloto de entre los 782 que han competido en los 1.151 Grandes Premios del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 que no ha podido tomar la salida en las dos primeras carreras de la temporada”, explicó el portal especializado Motorsport.

Curiosamente, según indicó el medio citado, el último competidor que sufrió problemas de este estilo fue Bruce McLaren, fundador de la escudería en la que compite actualmente Piastri. “Bruce McLaren tampoco pudo tomar la salida en el Gran Premio de Estados Unidos y el Gran Premio de México de 1969. Bruce McLaren sufrió problemas de motor en Watkins Glen, mientras que en México no pudo tomar la salida debido a un problema de inyección de combustible”, comentó.

*El momento en el que retiraban los monoplazas de McLaren en el GP de China

“Creo que es similar, un problema eléctrico en la unidad de potencia, que creo que fue el mismo que el de Lando, pero no es el mismo problema eléctrico. Así que, sí, obviamente es decepcionante, pero es lo que hay”, argumentó Oscar Piastri sobre el doble abandono de McLaren en el Gran Premio de China.

A pesar de su decepción por no poder competir, el australiano intentó bromear por la situación: “Hace tiempo que no veía dos grandes premios por televisión. Obviamente, este es un poco diferente. La semana pasada fue bastante dura de asimilar. Este caso… Lamentablemente, este tipo de cosas suceden a veces en las carreras, y especialmente al comienzo de una nueva normativa, probablemente no sea una gran sorpresa. Así que sí, es una pena que les haya pasado a ambos coches al mismo tiempo”.

Del otro lado del box, Lando Norris explicó: “Sinceramente, no sé cuánto tiempo lleva pasando esto. A veces es mejor dejar que sigan con lo suyo, pero me enteré unos 20 minutos antes de salir del garaje. Creo que llevan un tiempo trabajando en ello. Hay algún problema eléctrico con la unidad de potencia y, por lo tanto, ni siquiera pueden arrancarlo”.

Oscar Piastri y Lando Norris
Oscar Piastri y Lando Norris no pudieron participar del GP de China por no fallas eléctricas (REUTERS/Hollie Adams)

Al mismo tiempo, el último campeón de la F1, señaló: “Estoy decepcionado por no haber podido ir a hacer mi trabajo hoy. Estoy frustrado por todo el equipo, no solo por mí. Claro que me encanta la mecánica, todos le dedican mucho esfuerzo, y es un equipo bastante complejo. Hay muchas cosas nuevas y, por supuesto, algunos problemas nuevos que todavía estamos descubriendo. Todos en el taller están decepcionados”.

La imposibilidad de competir en la carrera principal en China supone un duro golpe para McLaren, ya que el monoplaza había mostrado un rendimiento superior al de Melbourne y perdió puntos importantes.

Mercedes lidera en el Campeonato de Constructores con 98 puntos, seguido por Ferrari con 67. Para reflejar el complejo inicio de la nueva normativa técnica en la Fórmula 1, el siguiente en la lista es McLaren con 18 unidades a pesar de que Lando Norris y Oscar Piastri no participaron en el Gran Premio de China. Alpine marcha séptimo puesto con 10 puntos.

La próxima cita de la Fórmula 1 será en Suzuka con el Gran Premio de Japón: se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de marzo. La carrera principal será el domingo a las 02:00 (hora argentina).

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