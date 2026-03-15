Las soberbias atajadas del Dibu Martínez en la derrota del Aston Villa contra el Manchester United por la Premier League

En un encuentro vital por el ingreso a la próxima UEFA Champions League, Manchester United se hizo fuerte en Old Trafford y se impuso por 3-1 sobre el Aston Villa. Pese a las buenas atajadas de Emiliano Martínez, los Villanos volvieron a sufrir una dolorosa derrota y complicaron su presente en la Premier League. El argentino Emiliano Buendía fue titular en la visita y se retiró en los últimos minutos con una molestia física. Lisandro Martínez no jugó por una lesión muscular que arrastra desde hace algunas semanas.

En medio de un desarrollo de partido considerablemente parejo, en el que ninguno de los equipos logró imponer su impronta en el juego, el Dibu Martínez se destacó con su habitual seguridad bajo los tres palos. Su primera intervención importante fue a los 21 minutos. Harry Maguire ganó en el área de los Villanos en un córner ejecutado por Bruno Fernandes y Amad Diallo conectó de cabeza en soledad en la puerta del área chica. Sin embargo, el arquero de la selección argentina se estiró de forma impresionante para atajar el tiro sobre su palo derecho.

Aunque esta no fue la única tapada vital para mantener su arco en cero de manera parcial. En el inicio del complemento, el cuadro visitante quedó mal parado con la defensa adelantada y Bruno Fernandes habilitó a Bryan Mbeumo con un pase filtrado. El delantero camerunés sacó un potente disparo cruzado, pero el Dibu Martínez volvió a destacarse con una soberbia respuesta.

*La enorme atajada del Dibu Martínez sobre el cabezazo de Diallo

A pesar de las importantes intervenciones del arquero de la selección argentina, Manchester United logró doblegar su resistencia: Casemiro ganó en el primer palo tras un tiro de esquina y convirtió el 1-0. No obstante, Aston Villa logró reaccionar algunos minutos más tarde. Después de una pelota parada, Ross Barkley recibió solo dentro del área y definió con tranquilidad para empatar el duelo. La jugada fue revisada por un posible fuera de juego de Amadou Onana, pero se terminó convalidando.

Sin embargo, la ilusión del equipo dirigido por Unai Emery volvió a esfumarse en cuestión de minutos. Una vez más, Bruno Fernandes rompió la defensa del elenco visitante con un notable pase filtrado. El brasileño Matheus Cunha quedó mano a mano contra el Dibu Martínez y marcó el 2-1 con una gran definición.

Los Red Devils le pusieron un broche al resultado a los 81 minutos: Benjamin Šeško aprovechó una desinteligencia de la defensa del Aston Villa y sacó un potente remate dentro del área que imposibilitó la reacción del arquero argentino. Con el 3-1 en el marcador, el cuadro de Michael Carrick controló el transcurso de los últimos compases. Emiliano Buendía se marchó del terreno a los 84 después de una molestia física.

Los tres tantos del Manchester United privaron al guardameta de la selección argentina de seguir enalteciendo sus registros en el fútbol inglés: quedó con seis vallas invictas en la presente temporada y acumula 65 arcos en cero en 222 partidos en la Premier League. En el curso actual, el arquero de la selección argentina recibió 38 goles en 32 apariciones.

*El tapadón del Dibu Martínez al potente remate de Mbeumo para mantener el 0-0 parcial

La victoria del Manchester United supone un golpe en la tabla de posiciones de la Premier League, mientras que el Aston Villa sigue de capa caída y su presente es cada vez más complejo. Los Red Devils se asentaron en la tercera posición con 54 unidades, mientras que el equipo del Dibu Martínez quedó cuarto con 51. Chelsea se ubica en la quinta posición con 48 puntos, mismos que el Liverpool, que podría alcanzar la línea de los Villanos si le ganan al Tottenham.

Vale destacar que los primeros cuatro clasificados en la tabla de posiciones obtienen un boleto directo a la próxima Champions League. No obstante, la Premier League podría obtener un cupo extra de clasificación -se le otorgaría al quinto de la tabla- al certamen internacional en caso de que sus equipos realicen buenas actuaciones en los torneos continentales en la presente temporada.

La agenda del Aston Villa dicta que volverá a jugar el próximo jueves a partir de las 17:00 (hora argentina) para cerrar la llave de los octavos de final de la Europa League contra el Lille. La ida en Francia terminó con victoria por 1-0 del cuadro británico. Luego de esto, recibirán al West Ham.

Por su parte, Manchester United tendrá actividad el próximo viernes 20 de marzo contra el Bournemouth en condición de visitante. El duelo dará inicio a las 17:00. Esta será la última presentación de ambos equipos antes del inicio de la fecha FIFA, que finalmente no contará con la Finalissima entre Argentina y España.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE