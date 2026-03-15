La reacción del argentino Kevin Vallejos cuando se enteró de que ganó un bono de 100 mil dólares por su brutal KO en UFC

El argentino fue galardonado como el peleador con mejor desempeño de la noche de la UFC (Paramount)

La noche principal de UFC Vegas 114 tuvo como figura a Kevin Vallejos, quien logró un nocaut técnico sobre Josh Emmett en el primer asalto y recibió un bono de 100.000 dólares por su actuación destacada. El argentino, de 24 años y oriundo de Mar del Plata, sumó de este modo su cuarta victoria consecutiva en la división de peso pluma y sigue dando de qué hablar en las artes marciales mixtas.

Al enterarse del bono especial en una entrevista post velada, Vallejos celebró con entusiasmo dentro del octágono. Saltó de la felicidad y, ante la transmisión oficial, gritó: “¡100 lucas!”. Su exclamación reflejó tanto la magnitud del premio como el impacto personal de lograrlo siendo uno de los representantes más jóvenes de Argentina en UFC.

El combate contra Emmett, de 40 años y con una amplia trayectoria, se resolvió en apenas unos minutos. Vallejos conectó 42 golpes y forzó la intervención arbitral tras una serie de rodillazos, logrando que el estadounidense no pudiera continuar. Así, el marplatense se convirtió en el segundo peleador argentino en encabezar una velada principal de la UFC y se afianzó entre los mejores de su categoría.

Las palabras de Vallejos tras su victoria y el bono

Tras el triunfo, Vallejos compartió sus sensaciones sobre el reconocimiento económico y el avance en su carrera: “¡Qué lindo! Ya me gané el último de los bonos de 50 y ahora el primero de los 100. Muy contento".

El argentino también valoró la importancia de su presencia en la élite internacional: “No tengo un nombre, pero Argentina tiene que saber que sigo en mi sueño de convertirme en campeón del mundo”.

El argentino se volvió a lucir en el UFC con un TKO (Paramount)

En cuanto a su análisis del combate, Vallejos expresó: “Es un perro viejo. Siempre hace lo mismo y por suerte no cambió nada para esta pelea, así que lo pudimos resolver”. Además, comentó la rápida definición de la pelea: “Pudo haber frenado la pelea un poco antes. Se levantó y realmente lo vi atolondrado. Tiró un golpe y se volvió a caer, estaba muy golpeado”.

Al referirse a los desafíos que representa la UFC, subrayó sus expectativas y autocrítica: “Mi idea era una pelea larga, pero salió esto. Quiero seguir mejorando. Sigo escuchando ‘es muy chico’ o ‘está acá muy rápido’. Pero no, los hechos hablan solos. Poco a poco me estoy haciendo ver”.

El camino de Vallejos: ascenso y desafíos en la UFC

Antes de llegar a la UFC, Vallejos se destacó en el circuito sudamericano y fue campeón invicto en Samurai Fight House. De las 17 peleas previas a sus triunfos sobre Giga Chikadze y Emmett, obtuvo 16 victorias y solo una derrota, sufrida en septiembre de 2023 en el Dana White’s Contender Series.

Luego de esa caída, consiguió dos victorias regionales más entre finales de 2023 e inicios de 2024, lo que le permitió ingresar oficialmente a la UFC. Su debut fue exitoso ante el surcoreano Seungwoo Choi por nocaut, luego venció al estadounidense Danny Silva por decisión unánime y, posteriormente, superó a Cam Teague, consolidando su posición en la empresa.

En diciembre de 2025, Vallejos obtuvo su primer bono de 50.000 dólares tras vencer a Giga Chikadze—quien nunca había sido noqueado en UFC—, un hecho que subrayó el impacto de su desempeño y su proyección internacional. Desde entonces, el peleador argentino mantuvo su impulso competitivo y siguió escalando posiciones entre los referentes de peso pluma.

“El bono lo tengo todavía en mi cuenta, pero pienso invertirlo en cosas para seguir creciendo. No quiero desaprovecharlo”, le contó el bonaerense a Infobae en la previa de la pelea de este sábado. Pues bien, a ese monto le sumó otros 100.000 dólares, que son testigos de su crecimiento en la actividad.