La preocupante imagen de Fernando Alonso por la falla del Aston Martin durante el GP de China: “No sentía las manos y los pies”

El monoplaza del equipo tiene grandes defectos y las vibraciones generan problemas para los pilotos

El arranque de la temporada 2026 para Aston Martin es un martirio. Después de invertir todos sus esfuerzos en la nueva era de la Fórmula 1, ninguno de los pilotos pudo completar las primeras dos carreras del año, algo que logró incluso Cadillac, un equipo que se creó de cero. Ya sea por problemas de fiabilidad del motor Honda —principal protagonista de los problemas— o por fallas técnicas del monoplaza, el inicio del equipo es catastrófico. Las principales falencias del auto se relacionan con las fuertes vibraciones, las cuales rompen las unidades de potencia y provocan peligrosos dolores a los corredores en sus manos y pies.

Lance Stroll abandonó en el Gran Premio de China en la vuelta nueve por una falla en la batería, algo que provocó la salida de un auto de seguridad que perjudicó al argentino Franco Colapinto de Alpine. Fernando Alonso, por su parte, retiró el monoplaza AMR26 en el giro 33.

“Me retiré porque las vibraciones del motor la verdad es que eran diferentes hoy o eran excesivas. A partir de la vuelta 20 empezaba a no sentir del todo las manos y los pies. Y una vez que íbamos con una vuelta perdida y el Safety Car también nos puso últimos con unas ruedas usadas... la verdad es que seguir hasta acabar la carrera perdiendo la sensibilidad de las manos y los pies tampoco tenía mucho sentido”, comentó el experimentado piloto español en diálogo con DAZN.

La cámara a bordo del monoplaza Aston Martin de Fernando Alonso logró capturar las reiteradas oportunidades en las que el corredor soltaba por completo el volante. Incluso, se logra divisar como el piloto abre y cierra las manos o las sacude para volver a sentirlas. Estas imágenes son extremadamente preocupantes, ya que los competidores suelen seguir con dolores en las articulaciones incluso después de retirarse.

Aston Martin volvió a dejar una preocupante imagen en la F1: Stroll abandonó en la vuelta nueve y Alonso, en la 33 (REUTERS/Go Nakamura)

“Siempre están ahí, solo que cuando das más vueltas, o estás media hora o 40 minutos en una cosa que vibra... En los gimnasios había esas máquinas que vibraban hace años, los power plate, y ahí cuando haces 10 segundos está bien, cuando haces 30 está bien, pero si haces 40 minutos empiezas a tener alguna pérdida de seguridad. Es lo que nos pasa a nosotros”, añadió el piloto de 44 años sobre el problema de las vibraciones.

En el marco del inicio de la temporada en Australia, Alonso dejó en claro que las dificultades representan un grave problema para el equipo: “Creo que no es la mejor sensación conducir con este nivel de vibraciones”. Fiel a su estilo, cuando le preguntaron cuáles son los planes a seguir después de la participación de Aston Martin en el Circuito Internacional de Shanghái, el español lanzó una llamativa declaración.

“Pregunta al equipo. Yo mis planes los tengo muy claros de aquí a Japón: volver a casa, descansar, entrenar fuerte, preparar Japón de la manera correcta. Y ojalá en Honda también hagan los deberes y podamos ver algún progreso en Japón”, comentó el asturiano, según replicó el portal especializado Motorsport.

Alonso no es el único que expresó su malestar por la situación del equipo, ya que su compañero Lance Stroll, también dejó en claro que las vibraciones son extremadamente peligrosas para su salud. “No sé cómo se puede comparar. Supongo que sería como electrocutarse en una silla o algo así. No muy lejos. Son vibraciones muy incómodas. Son malas para el motor, pero también para las personas que van dentro del coche. Tenemos que solucionarlo, pero creo que lo conseguiremos”, dijo el canadiense, hijo del dueño del equipo Lawrence.

*El resumen del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Aston Martin todavía no pudo completar una carrera con sus dos pilotos. Incluso, para el inicio de la temporada en el GP de Australia, informaron con antelación que iban a tener una actividad limitada en pista. El anuncio lo realizó el propio Adrian Newey, líder del proyecto y por quien el equipo realizó un fuerte esfuerzo para traerlo de Red Bull.

“Esa vibración está causando algunos problemas de fiabilidad, espejos que se caen, ese tipo de cosas, que estamos teniendo que abordar. Pero el problema mucho más significativo es que esa vibración se transmite en última instancia a los dedos del piloto. Así que Fernando siente que no puede hacer más de 25 vueltas consecutivas antes de arriesgar un daño nervioso permanente en sus manos. Lance es de la opinión de que no puede hacer más de 15 vueltas antes de alcanzar ese umbral”, reconoció el prestigioso ingeniero en Melbourne.

Aston Martin contará con un breve descanso antes de afrontar el Gran Premio de Japón, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo. La cancelación de las carreras en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) por el conflicto en Medio Oriente supone un tiempo vital sin competir para que el equipo británico y la fábrica de Honda solucionen los problemas en los monoplazas. Tras esto, la actividad de la Fórmula 1 volverá el 3 de mayo en Miami.