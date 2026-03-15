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La camiseta especial que eligió River Plate ante Sarmiento en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down

El millonario celebró la jornada con una indumentaria cuyos dorsales tienen la tipografía diseñada por Anna Vives

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River utilizará los números diseñados
River utilizará los números diseñados por Anna Vives por el Día Mundial del Síndrome de Down

River Plate celebra el Día Mundial del Síndrome de Down con una indumentaria especial para enfrentar a Sarmiento en el Monumental: los números fueron diseñados por Anna Vives, artista catalana con síndrome de Down y autora de una tipografía con uso social mundial. Esta acción, parte de la campaña Visible IN que impulsa la Fundación Itinerarium, organización española especializada en inclusión social, en alianza con la Fundación River, busca promover la inclusión y visibilidad social de las personas con discapacidad.

(X: @RiverPlate)
(X: @RiverPlate)

Durante marzo, solo ocho equipos de todo el mundo emplearán en partidos oficiales la tipografía original creada por Anna Vives. Figuran entre ellos FC Barcelona, FC Porto, Universidad Católica, Corinthians, América, Dinamo de Kiev, Kaizer Chiefs y River Plate, seleccionado como el único equipo argentino convocado este año.

La tipografía «Anna» ha logrado en poco más de una década más de 15.000.000 de descargas en más de 80 países, consolidando su uso social en el deporte y la comunicación. River Plate es, así, el único club del país presente en esta edición de Visible IN, y su plantel, dirigido por Eduardo Coudet, vistió camisetas personalizadas, cuyo dorsal fue diseñado especialmente por Vives en 2012.

(X: @RiverPlate)
(X: @RiverPlate)

La artista, reconocida por la creación de la primera fuente tipográfica social del mundo, visitó recientemente el Monumental, donde fue recibida por el presidente del club Stefano Di Carlo y posó junto a la camiseta que llevará el equipo durante el Torneo Apertura.

La iniciativa Visible IN, coordinada por la Fundación Itinerarium de España y la Fundación River, se propone transmitir que todas las personas ocupan un lugar relevante dentro de la sociedad. La tipografía, cuyo diseño comenzó manualmente en 2011 y se digitalizó en 2012, hoy permite su uso en computadoras y soportes diversos, expandiendo el mensaje de inclusión a nivel global.

El presidente de River Plate,
El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, junto a Anna Vives en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down (@RiverPlate)

Por segunda vez, River Plate participa de esta acción; la primera fue en 2013, cuando Anna Vives entregó personalmente una camiseta al entonces director técnico Ramón Díaz antes del partido frente a Lanús en la Copa Sudamericana. La entrega incluyó un fin solidario adicional, ya que las camisetas utilizadas se subastaron y lo recaudado fue destinado a apoyar a niños con síndrome de Down.

La respuesta a la pregunta central de la campaña se traduce en la equipación especial que utilizó River Plate en el partido ante Sarmiento: cada dorsal presentó la tipografía Anna, un ejemplo de inclusión visual con alcance internacional. La acción posiciona al club no solo como representante exclusivo de la Argentina este año, sino también como promotor de iniciativas sociales con impacto comprobado.

River utilizó ante Sarmiento los
River utilizó ante Sarmiento los números diseñados por Anna Vives por el Día Mundial del Síndrome de Down (@RiverPlate)

La tipografía «Anna», creada en 2012 por Anna Vives, marca un precedente en el diseño social: fue la primera en su tipo en buscar visibilizar y valorar a las personas con discapacidad intelectual en el deporte y la vida cotidiana. Su difusión ha superado más de 15.000.000 de descargas y ha sido adoptada en más de 80 países.

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