Quintero ingresó y falló un penal en la primera pelota que tocó: la curiosa secuencia en el triunfo de River sobre Huracán

El colombiano no pudo cambiar la pena máxima por gol por la intervención de Hernán Galíndez. Más tarde, Gonzalo Montiel sí convirtió y el Millonario celebró el 2-1 en el debut de Eduardo Coudet como entrenador

Una secuencia pocas veces vista tuvo lugar en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el triunfo de River Plate ante Huracán, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura. Juan Fernando Quintero ingresó desde el banco de suplentes a patear un penal y lo falló.

River y Huracán igualaban 1-1 con goles de Sebastián Driussi y Jordy Caicedo, cuando Ian Subiabre recibió una falta dentro del área de Huracán, por lo que el árbitro del encuentro, Nicolás Ramírez, no tuvo más remedio que sancionar penal favorable a la visita. Esa acción coincidió con el ingreso del colombiano, que recibió la orden de Eduardo Coudet -quien hizo su debut como entrenador del Millonario- de hacerse cargo de la ejecución.

Sin haber tocado ningún balón previo, el número 10 de River fue directo hacia el punto penal para intentar poner el 2-1 y devolverle la ventaja a su equipo. Juanfer tomó unos pasos de carrera, miró hacia el palo izquierdo de Hernán Galíndez y remató. Sin embargo, el arquero de la selección ecuatoriano le adivinó la intención y le tapó el disparo. En el rebote, Quintero intentó definir de cabeza, pero lo hizo de manera defectuosa, por lo que el guardameta le volvió a negar el gol.

El penal de Juanfer Quintero

Con la sangre en el ojo, Juanfer se hizo cargo de la siguiente pelota parada que tuvo River en el partido: un tiro libre en la puerta del área desde el sector izquierdo. El zurdo quiso sorprender a Galíndez con un tiro al arco, pero un desvío en Emmanuel Ojeda le frustró la chance.

Sin embargo, tras un llamado del VAR, se pudo observar que el defensor del Globo tocó la pelota con la mano. Ante la evidencia, Ramírez decidió sancionar tiro desde los 12 pasos favorable a River. De todos modos, Quintero no se tomó revancha y el encargado de ejecutar fue Gonzalo Montiel, quien eligió el mismo palo que su compañero en su remate, aunque esta vez Galíndez se arrojó para el otro lado y no pudo evitar una nueva caída de su valla.

Antes de eso, Ramírez ejerció su autoridad cuando decidió la expulsión directa de Facundo Colidio y Lucas Carrizo por conducta violenta, justo cuando estaba en plena revisión del VAR y ambos elencos terminaron el encuentro con 10 jugadores.

Finalmente, pese a los esfuerzos de Huracán por empatar el partido, River se llevó una victoria clave para sus aspiraciones en el Torneo Apertura y el Chacho Coudet se estrenó de manera auspiciosa con una victoria.

“Somos los dos encargados y definimos los dos. Plena confianza en él. El último penal lo había hecho y lo dejé”, explicó tras el partido Gonzalo Montiel sobre la decisión de dejarle el primer penal a Juanfer. “Me toca el penal, el mérito es del arquero. A veces se mete”, añadió el colombiano en diálogo con TNT Sports.

“Normalmente nos sale así, natural, el que esté mejor es el que va a patear”, sostuvo Quintero sobre el cambio de ejecutante entre él y Montiel.

En la próxima fecha, el Millonario deberá medirse con Sarmiento de Junín, el domingo 15 de marzo desde las 19:45, en lo que será el estreno de Coudet en el estadio Monumental por la undécima jornada del Torneo Apertura. Ya por la fecha 12, el plantel deberá viajar a Córdoba para enfrentarse a Estudiantes de Río Cuarto, el domingo 22/3 en el Antonio Candini, desde las 17:45.

