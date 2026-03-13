Polémica por el punto clave que ganó tras un reclamo Medvedev en su pase a semifinales de Indian Wells: “No creo haber hecho trampa

Un episodio controvertido marcó el desenlace del partido de cuartos de final entre Daniil Medvedev y Jack Draper en el Masters 1000 de Indian Wells. En un cruce decisivo, el tenista ruso se impuso y selló su pase a semifinales tras un quiebre en el segundo set que estuvo rodeado de discusión por una intervención arbitral y la reacción de ambos protagonistas.

La jornada inició con Medvedev, once del ranking mundial, mostrando un dominio absoluto en el primer set, que cerró por 6-1 frente al británico Draper, campeón en California en 2025. El desarrollo del partido parecía encaminarse sin sobresaltos, hasta que la segunda manga adquirió un tinte completamente distinto. Draper recuperó solidez con su servicio y logró neutralizar el juego del ruso, igualando el marcador y llevando la tensión al máximo.

El momento crucial llegó cuando el partido marchaba 5-5 en el segundo set, con Draper al saque y Medvedev como restador. En ese instante, con el marcador 0-15, ambos jugadores protagonizaron un largo peloteo que terminó con un error del ruso, quien dejó la pelota en la red. Sin embargo, Medvedev pidió la intervención de la umpire al considerar que su rival había realizado un gesto en pleno punto, lo que interpretó como una distracción indebida (hindrance).

La jueza principal solicitó la revisión por video y determinó que la acción de Draper había afectado el desarrollo del punto. La decisión modificó el marcador, pasando de 15-15 a 0-30, situación que favoreció a Medvedev y lo dejó en una posición inmejorable para buscar el quiebre. El ruso capitalizó la oportunidad y rompió el servicio del británico en el siguiente juego, un momento que derivó en la reacción airada de Draper, quien se acercó a la umpire para expresar su desacuerdo de manera enfática.

La tensión escaló cuando ambos tenistas discutieron la situación en presencia de la jueza, mientras el público de Indian Wells manifestaba su descontento con abucheos que colmaron el estadio. Pese a la controversia, el partido continuó y Medvedev cerró el set y el encuentro, asegurando su lugar en las semifinales del torneo.

Al finalizar el cotejo, el saludo en la red entre los dos jugadores estuvo acompañado de un breve intercambio de palabras. Draper fue el primero en pronunciarse sobre el desarrollo de los hechos: “Ganaste el partido de manera justa. Sin embargo, no creo que te haya distraído”, señaló el británico en un tono respetuoso, admitiendo la derrota pero dejando en claro su postura sobre el incidente.

En declaraciones posteriores, Draper profundizó en su visión de la jugada polémica: “Sé que es una decisión complicada para la jueza de silla. Yo creo que no hice lo suficiente como para molestarle. Además siguió el peloteo, así que no creo que tuvieran que darme por perdido ese punto. En todo caso, no reprocho nada a Daniil, es el justo vencedor”. El jugador británico, que defendía el título logrado el año anterior, reconoció su desazón por el desenlace pero no apuntó contra su rival.

Por su parte, Medvedev también se refirió al incidente en la rueda de prensa posterior al partido. El ruso explicó su accionar en el momento del reclamo y la posterior revisión arbitral: “Ahora tengo más información y reconozco que debería haber solicitado la revisión antes de lo que lo hice, sin esperar a que terminara el punto. En cualquier caso, sus movimientos me distrajeron. Le pregunté a la umpire qué debía haber hecho y me permitió solicitar la revisión de vídeo, ella tomó luego la decisión”.

El número once del mundo relató sus sensaciones tras la resolución: “¿Me distrajo mucho? No. ¿Me distrajo un poco? Sí. ¿Suficiente para que me dieran el punto? No lo sé. Tengo buena relación con Jack. No creo que este incidente haya condicionado el resultado. De hecho, yo le dije a la juez de silla que si consideraba que no fue suficiente la distracción, 15-15 y seguimos jugando. No me siento bien por lo sucedido, pero tampoco considero que haya hecho trampas. Ha habido decisiones durante mi carrera que me han perjudicado, así que recibir una de mi lado está bien”.

La victoria permite a Medvedev alcanzar su cuarta semifinal en el certamen californiano, con la posibilidad de disputar el título que se le negó en las finales de 2023 y 2024 frente a Carlos Alcaraz, quien podría ser nuevamente su rival en esta edición. El ruso enfrentará en la próxima instancia a Alcaraz, que viene de dejar en el camino a Cameron Norrie.

“Ahora mismo siento que estoy jugando un tenis excelente. No quiero sacar conclusiones precipitadas diciendo que es el mejor tenis de mi vida, pero el hecho de que la cancha aquí esté algo más rápida y que las bolas sean diferentes, hace que piense que estoy ante una gran oportunidad para mostrar mi mejor rendimiento ante Carlos. Sé que es el rival más duro posible, junto a Sinner, y que necesitaré dar lo mejor de mí para poder ganar”, concluyó Daniil Medvedev, quien tiene un historial desfavorable de 6-2 contra el tenista español.