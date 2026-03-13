Deportes

Gran jugada colectiva, error del arquero de Huracán y cabezazo de Driussi: así fue el primer gol de la era Coudet en River Plate

El Millonario se adelantó en el marcador frente al Globo con un tanto a los 26 minutos. El delantero luego fue reemplazado en el entretiempo

Guardar

En el estreno de Eduardo Coudet como director técnico, River Plate golpeó primero en el duelo contra Huracán, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura. El gol, conseguido por Sebastián Driussi tras un centro preciso de Gonzalo Montiel a los 26 minutos, significó el primero de la era del Chacho, tras la salida de Marcelo Gallardo.

Tras varios pases para mover a la defensa del Globo, River logró romper la presión con dos pases filtrados en el mediocampo. Primero, Aníbal Moreno tocó para Tomás Galván, quien rápidamente descargó para Driussi, recostado sobre la izquierda.

Ese fue el punto de inflexión de la jugada. El delantero vio correr a Gonzalo Montiel por la banda derecha y ejecutó un cambio de frente preciso. Allí, el lateral campeón del mundo con la selección argentina recibió y desbordó. Al observar el área rival, Montiel decidió mandar un centro al segundo palo del arquero Hernán Galíndez.

Sebastian Driussi. Huracan vs River
Sebastian Driussi. Huracan vs River Plate. Fecha 10 Torneo Apertura Liga Profesional Argentina.

Justamente, la salida errónea del guardameta local le dejó el arco a su merced a Driussi: el goleador no falló y puso el 1-0 con un cabezazo sin oposición. Este tanto significó el grito número 40 del atacante con la camiseta del elenco de Núñez en 147 partidos disputados.

De todos modos, la alegría no pudo extenderse más allá del primer tiempo, ya que Jordy Caicedo igualó de penal a los 46 minutos. La pena máxima se sancionó luego de que Lucas Martínez Quarta sujetara a Caicedo dentro del área, circunstancia en la que el árbitro Nicolás Ramírez sancionó la infracción sin dudar. La igualdad llegó tras un disparo potente del delantero ecuatoriano, lo que neutralizó la ventaja de River.

Por otro lado, Driussi no salió a jugar el segundo tiempo. El atacante con pasado en el Austin FC de la MLS fue sustituido al comienzo del complemento y en su lugar ingresó el juvenil Joaquín Freitas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

River PlateSebastián Driussideportes-argentinaEduardo Coudet

Últimas Noticias

Tyson reveló las dos reglas que tendrá su controvertida pelea contra Floyd Mayweather

El enfrentamiento reunirá a dos generaciones con una puesta inédita en un país que marcó la historia del boxeo mundial

Tyson reveló las dos reglas

Belgrano le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y es el nuevo líder de la Zona B del Torneo Apertura

El Pirata se impuso al León como visitante y llegó a la cima del grupo. Además, Talleres venció 2-0 a Instituto y hubo sendos empates en Defensa-Central Córdoba y Riestra-Gimnasia de Mendoza

Belgrano le ganó 1-0 a

Duelo argentino en Indian Wells: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi van por un lugar en la final de dobles

El marplatense, en pareja con el español Marcel Granollers, enfrentará al porteño, quien comparte dupla con el francés Manuel Guinard, en un cruce que garantizará presencia argentina en el partido decisivo del certamen californiano

Duelo argentino en Indian Wells:

La millonaria oferta por Ian Subiabre que rechazó River Plate: el pedido del Chacho Coudet

El elenco de Núñez desestimó una propuesta del Trabzonspor de Turquía por el juvenil de 19 años

La millonaria oferta por Ian

El ataque de furia de Mariano Soso con el árbitro por el penal que le dio el empate a Central Córdoba ante Defensa: “¡Sos indigno!”

El discurso a los gritos del entrenador del Halcón se hizo viral. “¿Cómo podés dormir? Estás roto moralmente", le dijo al juez Bryan Ferreyra

El ataque de furia de
DEPORTES
Tyson reveló las dos reglas

Tyson reveló las dos reglas que tendrá su controvertida pelea contra Floyd Mayweather

Belgrano le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y es el nuevo líder de la Zona B del Torneo Apertura

Duelo argentino en Indian Wells: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi van por un lugar en la final de dobles

La millonaria oferta por Ian Subiabre que rechazó River Plate: el pedido del Chacho Coudet

El ataque de furia de Mariano Soso con el árbitro por el penal que le dio el empate a Central Córdoba ante Defensa: “¡Sos indigno!”

TELESHOW
Daniela Christiansson mostró los preparativos

Daniela Christiansson mostró los preparativos para el cumpleaños de su hija Elle: ¿estará Maxi López?

Nicolás Cabré se tatuó toda la espalda: las imágenes del impactante diseño que eligió

Mercedes Morán se mostró partidaria de tener una relación abierta: “Tuve mucha gente tóxica”

Emanuel Noir, de Ke Personajes, anunció que dejará las redes sociales: “Una búsqueda mayor a la que creí, apareció”

El anuncio del Indio Solari a 10 años de su último recital en Tandil: “Muy pronto”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos propone escoltar buques

Estados Unidos propone escoltar buques por el estrecho de Ormuz “en cuanto sea militarmente posible”

Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo

Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para impulsar la producción de gas y asegurar el abastecimiento interno