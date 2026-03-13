Gran jugada colectiva, error del arquero de Huracán y cabezazo de Driussi: así fue el primer gol de la era Coudet en River Plate

En el estreno de Eduardo Coudet como director técnico, River Plate golpeó primero en el duelo contra Huracán, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura. El gol, conseguido por Sebastián Driussi tras un centro preciso de Gonzalo Montiel a los 26 minutos, significó el primero de la era del Chacho, tras la salida de Marcelo Gallardo.

Tras varios pases para mover a la defensa del Globo, River logró romper la presión con dos pases filtrados en el mediocampo. Primero, Aníbal Moreno tocó para Tomás Galván, quien rápidamente descargó para Driussi, recostado sobre la izquierda.

Ese fue el punto de inflexión de la jugada. El delantero vio correr a Gonzalo Montiel por la banda derecha y ejecutó un cambio de frente preciso. Allí, el lateral campeón del mundo con la selección argentina recibió y desbordó. Al observar el área rival, Montiel decidió mandar un centro al segundo palo del arquero Hernán Galíndez.

Sebastian Driussi. Huracan vs River Plate. Fecha 10 Torneo Apertura Liga Profesional Argentina.

Justamente, la salida errónea del guardameta local le dejó el arco a su merced a Driussi: el goleador no falló y puso el 1-0 con un cabezazo sin oposición. Este tanto significó el grito número 40 del atacante con la camiseta del elenco de Núñez en 147 partidos disputados.

De todos modos, la alegría no pudo extenderse más allá del primer tiempo, ya que Jordy Caicedo igualó de penal a los 46 minutos. La pena máxima se sancionó luego de que Lucas Martínez Quarta sujetara a Caicedo dentro del área, circunstancia en la que el árbitro Nicolás Ramírez sancionó la infracción sin dudar. La igualdad llegó tras un disparo potente del delantero ecuatoriano, lo que neutralizó la ventaja de River.

Por otro lado, Driussi no salió a jugar el segundo tiempo. El atacante con pasado en el Austin FC de la MLS fue sustituido al comienzo del complemento y en su lugar ingresó el juvenil Joaquín Freitas.

Noticia en desarrollo...