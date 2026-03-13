Estudiantes de La Plata recibirá a Lanús en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata recibirá a Lanús en la fecha 10 del Torneo Apertura

Estudiantes de La Plata recibirá a Lanús en el partido que cerrará la fecha 10 del Torneo Apertura. El encuentro se jugará a partir de las 20.00 en el estadio Uno-Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium.

El equipo que conduce Alexander Cacique Medina buscará una victoria como local que le permita quedar como escolta de Vélez Sarsfield en la Zona A. Justamente, el Pincha viene de caer 1-0 en La Plata frente al Fortín en la fecha pasada y cedió su invicto. Estudiantes tiene 15 puntos (4 victorias, 3 empates y una derrota) e intentará recuperarse ante el campeón de la Recopa Sudamericana.

Edwin Cetré, una de las figuras de Estudiantes de La Plata (Foto: Ignacio Amiconi/Fotobaires).

Por su parte, los de Mauricio Pellegrino se encuentran por el momento fuera de la zona de clasificación a octavos de final en el Apertura, por lo que necesitan volver a sumar puntos. Lanús viene de perder recientemente 3-0 ante a Boca Juniors en La Fortaleza y aún debe un partido frente a Argentinos Juniors, que había sido postergado por su participación en la serie final contra Flamengo. El Granate acumula 9 unidades (2 victorias, 3 empates y 2 derrotas) y hace cinco fechas que no logra ganar por el certamen doméstico.

En cuanto a las bajas para el partido, Estudiantes no podrá contar con el defensor Leandro González Pirez, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y el mediocampista ofensivo Tiago Palacios, por un fuerte golpe en el tobillo. En tanto que Lanús no contaría con Marcelino Moreno, lesionado y tampoco tendrá a su goleador, Rodrigo Castillo, vendido al Fluminense.

El paraguayo José Canale, festejando el gol de la victoria en el Maracaná ante Flamengo por la Recopa Sudamericana (MAURO PIMENTEL / AFP)

El último enfrentamiento entre ambos equipos se dio el 24 de mayo de 2024, por la Liga Profesional, y fue victoria para Lanús por 2-1 en La Fortaleza con tantos de Marcelino Moreno y Walter Bou. Había empatado para Estudiantes Eros Mancuso.

En cuanto al calendario próximo de los dos equipos, Estudiantes visitará a Gimnasia de Mendoza el martes 17 de marzo, desde las 21.15. Por su parte, Lanús recibirá el mismo día a Newell’s a partir de las 19.

Probables formaciones:

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Facundo Farías, Fabricio Pérez, Edwin Cetré y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcic; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Uno-Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA