El problema que sufrió Colapinto a metros de los boxes en la práctica en China: la curiosa imagen con sus mecánicos

En su primera participación en el Circuito Internacional de Shanghái, Franco Colapinto tuvo un rendimiento discreto en la jornada del viernes del Gran Premio de China. El argentino quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly (7°) y únicamente alcanzó el 16° puesto en la clasificación para la carrera Sprint. Durante la única práctica libre previa a la qualy, el pilarense también fue protagonista de una escena inusual en la Fórmula 1 cuando su monoplaza de Alpine se quedó parado en medio de los boxes y sus mecánicos debieron correr por todo el pit lane.

A falta de 15 minutos para el cierre de los únicos ensayos libres, Colapinto ingresó a boxes para desmontar los neumáticos medios y preparar el vehículo para una simulación de clasificación en el final de la sesión. Sin embargo, su coche se apagó en los primeros metros del pit lane.

Luego de que el monoplaza obstruyera por completo la calle de boxes, los mecánicos de Alpine, que se encontraban en la parte final de los pits, fueron corriendo para remolcar al argentino. Pero, a mitad de camino, el auto de Colapinto encendió nuevamente y pudo avanzar por sus propios medios, aunque cuando llegó al box del team francés no había nadie.

El posteo de la F1 sobre el divertido momento en el que los mecánicos de Alpine corriendo a lo alrgo del pit lane para ayudar a Colapinto (@F1)

“¡Oh, no! Franco Colapinto se detiene en el pit lane. Pero él logra poner en marcha el coche, ¡y sus mecánicos de Alpine dan la vuelta!”, bromeó la Fórmula 1 en su cuenta de X (antes Twitter).

La escudería con sede en Enstone no explicó cuál fue el problema que derivó en que el coche del argentino se quedara detenido. Vale destacar que esta falla se repitió en varios monoplazas a lo largo de los dos fines de semana de actividad. El pilarense lo sufrió en Australia y estuvo cerca de provocar un accidente con Lewis Hamilton en la recta principal.

*La actividad de Colapinto durante el día viernes

A pesar del problema en la calle de boxes, Colapinto pudo regresar a pista para rodar con neumáticos blandos y marcar una vuelta de 1:34.947 que lo dejó 15°. Esta lo dejó a una distancia de 0.217 segundos de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 10° en la FP1. El argentino completó un total de 24 giros en el único entrenamiento. El hombre de Alpine realizó un trompo en su primera salida a pista en el inicio de esa sesión, aunque sin mayores problemas.

El panorama siguió de la misma manera en la qualy, ya que el argentino quedó atrás del francés constantemente. “Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, comentó posteriormente en una entrevista con ESPN. A pesar de las dificultades, Colapinto afirmó con la F1 que “el coche no estaba mal” y destacó la actuación de su compañero.

Colapinto clasificó a la SQ2 en la clasificación en el último lugar antes del corte con un tiempo de 1:34.592. Esta fue 0.622 más lenta que la de Gasly, que clasificó a la siguiente tanda en el 7° lugar con un registro de 1:33.970.

*El trompo de Colapinto en el arranque de la FP1 del GP de China

El argentino mejoró levemente sus tiempos a pesar de lograr su vuelta más rápida personal del día: frenó el cronómetro en 1:34.327, pero no pudo escapar del 16° lugar. Pierre, por su parte, exprimió el rendimiento del Alpine y volvió a clasificar 7° con un tiempo de 1:33.495, con el cual le sacó una diferencia a Franco de 0.922 segundos.

Gasly continuó con su buen andar en la SQ3 y largará 7° después de registrar una vuelta de 1:32.888. Esto le permitió terminar por delante de Max Verstappen (8° con 1:33.254), Ollie Bearman (9° con 1:33.409) e Isack Hadjar (10° con 1:33.723). George Russell de Mercedes se quedó con la pole.

El sábado 14 de marzo a partir de las 00:00 (hora argentina) se disputará la Sprint del Gran Premio de China, que será a 19 vueltas y entregará puntos del 1° al 8° puesto con 8 unidades para el ganador. La clasificación para la competición principal del fin de semana será a las 04:00 del mismo día, mientras que la carrera será el domingo 15 de marzo a las 04:00.