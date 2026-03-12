El clásico de Córdoba entre Tallares e Instituto animará la jornada de la fecha 10 del Torneo Apertura

Defensa y Justicia abrirá la jornada del jueves de la fecha 10 del Torneo Apertura (X: @ClubDefensayJus)

La agenda del jueves de la fecha 10 del Torneo Apertura continuará con otros cuatro partidos, además del duelo estelar entre Huracán y River Plate.

En primer turno, a partir de las 17, Defensa y Justicia recibirá a Central Córdoba y Deportivo Riestra hará lo propio con Gimnasia de Mendoza. Ambos partidos corresponden a la Zona A. A partir de las 19.15, se verán encuentros entre equipos cordobeses: Talleres-Instituto y Estudiantes (Río Cuarto)-Belgrano.

DEFENSA Y JUSTICIA VS CENTRAL CÓRDOBA

Defensa y Justicia recibirá a Central Córdoba en Varela por la fecha 10 del Torneo Apertura

En Florencio Varela, Defensa y Justicia será local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en un encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 17, con arbitraje de Bryan Ferreyra y televisación de TNT Sports.

El Halcón intentará cortar una racha de cuatro empates consecutivos y así poder seguir escalando posiciones en su grupo. De todas maneras, los dirigidos por Mariano Soso marchan invictos en el certamen, con 12 puntos, y están dentro de la zona de playoff.

En cuanto al elenco que comanda Lucas Pusineri, la situación es más complicada, ya que tienen 8 puntos en la tabla y deben sumar para posicionarse nuevamente entre los mejores ocho equipos. En su última presentación, el Ferroviario cayó 2-0 en Avellaneda frente a Independiente.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Elías Pereyra; Ever Banega, Santiago Sosa; Agustín Haush, Rubén Botta, Aaron Molinas y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Estadio: Néstor Tito Tomaghello

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Gastón Monzón Brizuela

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

DEPORTIVO RIESTRA VS GIMNASIA (MENDOZA)

Deportivo Riestra se enfrentará a Gimnasia de Mendoza

Deportivo Riestra será local en el estadio Guillermo Lazza frente a Gimnasia de Mendoza por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 17, con arbitraje de Juan Pafundi y transmisión de ESPN Premium.

El Malevo, que este año tendrá participación histórica en la Copa Sudamericana, aún no pudo ganar en lo que va del certamen y acumula cuatro empates consecutivos, por lo que se encuentra en la penúltima ubicación del grupo, con 5 puntos.

Por su parte, el Lobo mendocino, que está transitando su regreso a la Primera División, acumula dos empates seguidos, pero ha logrado dos triunfos que lo dejan con expectativas de poder alcanzar puestos de clasificación. Los de Ariel Broggi llevan cuatro juegos sin conocer la victoria, pero rescataron un punto en La Bombonera.

Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño; Nicolás Sansotre, Nicolás Watson, Pablo Monje, Pedro Ramírez; Antony Alonso, Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Luciano Paredes, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Agustín Modica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Guillermo Lazza

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Sebastián Bresba

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

TALLERES VS INSTITUTO

Talleres e Instituto animarán uno de los duelos de equipos cordobeses

Talleres e Instituto animarán un duelo de cordobeses en el estadio Mario Alberto Kempes. El partido comenzará a las 19.15, tendrá a Darío Herrera como árbitro principal y transmisión en vivo de TNT Sports.

El conjunto que dirige Carlos Tevez perdió terreno en las últimas fechas de cara a la clasificación a octavos de final y hace dos fechas que no logra sumar de a tres, con una derrota y un empate reciente frente a San Lorenzo como local.

Por su parte, La Gloria tiene la oportunidad de alcanzar a su rival en caso de obtener el triunfo, pero deberá recomponer la imagen de los últimos dos partidos, en los que empató frente a San Lorenzo y cayó en casa contra Unión de Santa Fe.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alex Vigo; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza, Giovani Baroni; Valentín Davila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Instituto: Manuel Roffo; Diego Sosa, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Méndez, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Jorge Baliño

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) VS BELGRANO

Los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto celebran con euforia en el campo de juego tras un gol, mostrando la unidad del equipo en el Stadium A. A. Students.

Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Belgrano en otro de los duelos de equipos cordobeses correspondiente a la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 19.15, tendrá a Fernando Espinoza como árbitro y transmisión de ESPN Premium.

Los Leones, que están haciendo su primera campaña en la Liga Profesional, tienen un balance de 4 puntos, con 6 derrotas, un empate y una victoria, por lo que deberán sumar para no tener complicaciones con la permanencia.

En tanto que el Pirata atraviesa un gran momento. A pesar de la derrota reciente en el estadio de Huracán, el conjunto que orienta Ricardo Zielinski tiene acumulados 15 puntos y está a dos de la cima de la zona, propiedad de Independiente Rivadavia.

Probables formaciones:

Estudiantes (Río Cuarto): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchaga; Nicolás Talpone, Tomas González, Francisco Romero, Mauro Valiente; Martín Garnerone y Gabriel Alanís. DT: Iván Delfino.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Alcides Benítez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Germán Delfino

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium